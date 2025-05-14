Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 35 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Đỗ Xuân Hợp, Quận 9 ...và 5 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Anh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Trao đổi công việc, hỗ trợ giáo viên nước ngoài theo lớp lớn các mảng: Giao tiếp, Junior, Ielts...

- Kết nối, chăm sóc trên lớp học của giảng viên theo lịch cố định

- Hỗ trợ học viên học qua group, inbox...

- Thực hiện báo cáo liên quan đến lớp học

- Các công việc khác theo sự phân công của phòng đào tạo.

- Làm việc online hoặc offline khi có yêu cầu

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên các trường Đại học/ Cao đẳng, ưu tiên ứng viên năm 1 hoặc năm 4 trở lên chuyên ngành Sư phạm Anh/ Ngôn ngữ Anh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng, gia sư tiếng Anh

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS/TOEIC

- Có khả năng giao tiếp và làm việc với giáo viên nước ngoài

- Nhiệt huyết, tận tâm, yêu thích công việc giảng dạy

- Vui vẻ, thân thiện, cởi mở và ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập dao động 1.000.000 – 1.500.000/tháng (35,000-40,000/h)

- Có cơ hội trở thành GV giảng dạy chính thức tại trung tâm

- Thời gian làm việc linh hoạt, được đăng ký theo nhu cầu cá nhân.

- Được làm việc trực tiếp với giáo viên nước ngoài và học viên.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.

- Được đào tạo hoàn toàn miễn phí phong cách trợ giảng và chuyên môn Tiếng Anh qua:

+ Chương trình training cho trợ giảng mới. Trợ giảng mới sẽ được làm việc trực tiếp với các Trainer/ Academic Officer dày dặn kinh nghiệm tại hệ thống trước khi bắt đầu nhận lớp.

+ Các buổi workshop dành riêng cho giảng viên và trợ giảng để nâng cao kỹ năng giảng dạy, kỹ năng kết nối và quản lý học viên.

- Được làm việc trong môi trường giáo dục năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin