Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Biên phiên dịch tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Anh Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên dịch bằng tiếng Anh các hồ sơ/email khám chữa bệnh giữa bệnh nhân và các bác sĩ Singapore.
- Thực hiện biên dịch thông tin kết quả ở các mẫu bệnh phẩm, phim Chẩn đoán hình ảnh và gửi sang trung tâm điều trị tại Singapore.
- Tổ chức các buổi tư vấn giữa bệnh nhân và bác sĩ Singapore trực tiếp tại viện hoặc online và thực hiện phiên dịch, truyền tải chính xác các thông tin khám chữa bệnh cho bệnh nhân và bác sĩ.
- Chăm sóc, đón tiếp các bác sĩ Singapore: Cập nhật thông tin chuyến bay và khách sạn của bác sĩ; Đặt lịch xe đưa đón và đón rước bác sĩ tại sân bay.
- Biên dịch tài liệu y tế, hồ sơ khám bệnh, kết quả khám bệnh, hóa đơn chứng từ, thực đơn, bảng giá dịch vụ theo yêu cầu của bộ phận Kế toán, vv...
- Biên dịch các nội dung của webite, quảng cáo, bảng biểu, biểu mẫu... theo yêu cầu của bộ phận Marketing.
- Biên dịch tài liệu về các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.
- Thực hiện các thủ tục hành chính y khoa: Lên lịch khám và báo lịch cho bệnh nhân đăng ký; Tính phí phác đồ cho bệnh nhân điều trị; Trả kết quả khám chữa bệnh cho khách ; Viết giấy ra viện, tóm tắt Hồ sơ bệnh án (HSBA), báo cáo y tế, hội chẩn y khoa, giấy chuyển tuyến, giấy nghỉ ốm; Hoàn thiện thông tin, HSBA trên phần mềm thanh toán và khám chữa bệnh.
- Tiếp đón, take care người bệnh đến thăm khám tại viện: hướng dẫn người bệnh thực hiện các quy trình thăm khám và tuân thủ nội quy trong quá trình điều trị; Phối hợp theo dõi diễn biến người bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ để xử lý kịp thời các bất thường; Ghi chép đầy đủ và chính xác các thông tin người bệnh vào HSBA theo biểu mẫu quy định các giai đoạn nhập viện – chuyển viện – xuất viện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh) hoặc ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng biết tiếng Anh, trình độ B2 trở lên.
- Thành thạo 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phiên dịch tiếng Anh đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc
- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng
- Có tinh thần trách nhiệm và bảo mật thông tin

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- 26 công/tháng, tuần nghỉ 1 ngày bất kỳ.
- Đánh giá xét tăng lương thâm niên hàng năm.
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, 12 ngày phép/năm.
- Du lịch hè, tiệc cuối năm.
- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.
- Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.
- CBNV có thẻ BHYT được hưởng các chế độ ưu tiên khi khám chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế của Bệnh viện.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

