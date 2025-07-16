Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Công Ty TNHH Vigor Health làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Vigor Health
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
Công Ty TNHH Vigor Health

Biên phiên dịch tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Anh Tại Công Ty TNHH Vigor Health

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 100

- 108 Trường Định, phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện biên dịch tài liệu, hồ sơ và phiên dịch giữa bác sĩ và khách nước ngoài.
Giao tiếp, hỗ trợ đặt lịch hẹn và giải đáp thắc mắc cho khách nước ngoài qua email, zalo, facebook và trong quá trình khám.
Hướng dẫn khách khám, đăng ký làm thêm chỉ định, mua thuốc sau khi khám.
Dẫn khách đi thực hiện dịch vụ: MRI, CT, điện tim gắng sức, điện não đồ...
Chăm sóc khách hàng, khảo sát mức độ hài lòng, tiếp nhận và xử lý phản hồi.
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ.
Sắp xếp các việc trong lầu, bảo quản tài sản công ty và điều phối khách khám.
Tham gia các hoạt động ngoại viện, setup, upsale.
Trực hotline, ghi nhận ý kiến và cung cấp thông tin, tư vấn cho khách.
Xin feedback khách hàng, hỗ trợ truyền thông chương trình tặng quà, xin hình ảnh.
Đóng góp ý kiến, có cải tiến, có ý tưởng đề xuất các chương trình. Hỗ trợ các phòng ban khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành: Biên phiên dịch tiếng Anh, ưu tiên có kiến thức ngành y tế.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt và hòa nhập nhanh.
Sức khỏe tốt, có thể làm thêm giờ.

Tại Công Ty TNHH Vigor Health Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh
- Cơ hội học hỏi từ đội ngũ chuyên gia và môi trường y tế chuyên nghiệp
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,
- Team building
- Khám sức khỏe định kỳ, tiêm ngừa cúm hằng năm
- Thưởng vào các dịp lễ trong năm, quà sinh nhật, mừng cưới, hỗ trợ khi ốm đau, tai nạn, sinh con, phúng viếng người thân
- Hỗ trợ chi phí gửi xe hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vigor Health

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vigor Health

Công Ty TNHH Vigor Health

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 102 A Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

