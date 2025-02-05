Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gala dinner, Jellyfish Coffee Talk; hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp cho cộng đồng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Biên dịch tài liệu nội bộ: hồ sơ doanh nghiệp, các loại hợp đồng, văn bản hành chính;

- Dịch thuật và hoàn thiện hồ sơ xin thư mời học/ visa cho du học sinh;

- Hỗ trợ phiên dịch phỏng vấn cho du học sinh (nếu cần);

- Một số công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Ngôn ngữ, Quan hệ công chúng, hoặc các ngành liên quan đến kinh tế khác;

- Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo (tương đương IELTS 7.0 trở lên);

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc;

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, trình bày, viết báo cáo tốt;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...);

- Ưu tiên ứng viên đã từng du học tại các nước nói tiếng Anh, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục/ hồ sơ visa du học/ du lịch;

- Sinh viên năm 4 có GPA >= 3.2 cũng có thể ứng tuyển.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin