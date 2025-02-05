Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gala dinner, Jellyfish Coffee Talk; hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp cho cộng đồng
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Biên dịch tài liệu nội bộ: hồ sơ doanh nghiệp, các loại hợp đồng, văn bản hành chính;
- Dịch thuật và hoàn thiện hồ sơ xin thư mời học/ visa cho du học sinh;
- Hỗ trợ phiên dịch phỏng vấn cho du học sinh (nếu cần);
- Một số công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Ngôn ngữ, Quan hệ công chúng, hoặc các ngành liên quan đến kinh tế khác;
- Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo (tương đương IELTS 7.0 trở lên);
- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc;
- Có khả năng phân tích, tổng hợp, trình bày, viết báo cáo tốt;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...);
- Ưu tiên ứng viên đã từng du học tại các nước nói tiếng Anh, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục/ hồ sơ visa du học/ du lịch;
- Sinh viên năm 4 có GPA >= 3.2 cũng có thể ứng tuyển.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
