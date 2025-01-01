Tất cả địa điểm
Công việc chiến lược bảo mật

-

Có 1 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Chiến lược và phân tích bảo mật Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Tuyển dụng chiến lược bảo mật đang tăng mạnh do các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp và tần suất cao. Mức lương cho các vị trí này dao động từ 10.000.000 - 40.000.000/tháng, tùy theo kinh nghiệm và cấp bậc. các công ty công nghệ, ngân hàng và tài chính ở các thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội thường tuyển dụng vị trí này.

1. Nhu cầu tuyển dụng chiến lược bảo mật

Việc làm nhân viên chiến lược bảo mật là người chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và giám sát các chính sách bảo mật trong tổ chức để bảo vệ hệ thống và dữ liệu khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong. Công việc bao gồm việc phân tích các rủi ro bảo mật, xác định các lỗ hổng trong hệ thống và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.

Theo số liệu thống kê từ Job3s, năm 2023 ghi nhận 13.900 vụ tấn công mạng vào các tổ chức tại Việt Nam, tương đương với 1.160 vụ mỗi tháng, tăng 9,5% so với năm 2022. Với tình trạng tấn công mạng ngày càng gia tăng, nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực chiến lược bảo mật trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Mỗi tháng có hàng trăm tin tuyển dụng chiến lược bảo mật được đăng tải.

Nhu cầu tuyển dụng chiến lược bảo mật hiện nay đang tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng chiến lược bảo mật hiện nay đang tăng cao

Trong những năm gần đây, các công ty trong lĩnh vực ngành công nghệ thông tin, ngân hàng, tài chính, và viễn thông, luôn tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng chuyên sâu về bảo mật hệ thống. Các công ty này yêu cầu ứng viên có khả năng phân tích và đánh giá các mối đe dọa, xây dựng chính sách bảo mật và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Việc làm chiến lược bảo mật có triển vọng nghề nghiệp rất rộng mở. Các chuyên gia bảo mật có thể thăng tiến từ chuyên viên bảo mật lên các vị trí cấp cao như trưởng phòng bảo mật hoặc giám đốc an ninh thông tin (CISO). Trong tương lai, với sự phát triển của công nghệ và các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp, nhu cầu về chuyên gia bảo mật chiến lược sẽ tiếp tục tăng trưởng, mở ra nhiều cơ hội cho những ai đam mê công nghệ và bảo mật.

2. Mức lương trung bình của chiến lược bảo mật

Theo thống kê gần đây, mức lương trong lĩnh vực chiến lược bảo mật tại Việt Nam dao động tùy theo cấp bậc và kinh nghiệm của từng cá nhân. Mức lương này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô công ty, lĩnh vực hoạt động và yêu cầu công việc cụ thể. Dưới đây là mức lương tham khảo cho các ứng viên muốn tìm việc chiến lược bảo mật:

Mức lương dao động theo cấp bậc

Việc làm chiến lược bảo mật Mức lương giao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên chiến lược bảo mật 10.000.000 - 20.000.000
Chuyên viên chiến lược bảo mật 20.000.000 - 40.000.000
Trưởng phòng chiến lược bảo mật 40.000.000 - 60.000.000

3. Mô tả công việc của chiến lược bảo mật

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng về mức độ tinh vi và phức tạp, việc tuyển dụng chiến lược bảo mật trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp. Công việc bao gồm:

  • Phân tích và đánh giá rủi ro bảo mật

Chuyên gia chiến lược bảo mật cần chủ động xác định các mối đe dọa tiềm ẩn đối với hệ thống công nghệ thông tin, từ đó đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng rủi ro và xây dựng kế hoạch phòng ngừa. Công việc này bao gồm việc thực hiện các bài kiểm tra thâm nhập (penetration testing), phân tích dữ liệu nhật ký hệ thống và đánh giá các nguy cơ từ yếu tố con người.

  • Xây dựng chính sách bảo mật

Khi tuyển dụng chiến lược bảo mật, các doanh nghiệp thường yêu cầu ứng viên có khả năng thiết lập các quy trình, quy định về bảo mật thông tin. Các chính sách này phải phù hợp với hoạt động kinh doanh, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 27001, GDPR, PCI DSS và đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành.

  • Lập kế hoạch phản ứng sự cố

Khi xảy ra sự cố bảo mật như bị tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu hay lỗi hệ thống, chuyên gia bảo mật phải có phương án xử lý kịp thời để giảm thiểu tổn thất. Kế hoạch này bao gồm các quy trình phát hiện, phân tích sự cố, cách thức kiểm soát và khắc phục hậu quả.

  • Giám sát và kiểm tra hệ thống bảo mật

Trong công việc của chiến lược bảo mật, giám sát và kiểm tra hệ thống bảo mật là hoạt động diễn ra thường xuyên nhằm đảm bảo hệ thống luôn ở trạng thái an toàn. Các chuyên gia bảo mật phải sử dụng các công cụ giám sát hiện đại để phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hệ thống. Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các lỗ hổng bảo mật và khắc phục kịp thời trước khi bị khai thác.

Nhân viên cũng cần phải thực hiện các bài kiểm tra thâm nhập để phát hiện các lỗ hổng bảo mật
Nhân viên cũng cần phải thực hiện các bài kiểm tra thâm nhập để phát hiện các lỗ hổng bảo mật
  • Tư vấn, hỗ trợ các phòng ban khác

Chuyên gia bảo mật không chỉ làm việc với bộ phận công nghệ thông tin mà còn phối hợp chặt chẽ với các phòng ban như nhân sự, tài chính, marketing để đảm bảo các quy trình làm việc đều tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chuyên gia bảo mật và các phòng ban khác giúp doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc an toàn, bảo mật.

4. Yêu cầu đối với chiến lược bảo mật

Để đảm bảo hiệu quả khi tuyển dụng việc làm bảo mật ứng dụng, doanh nghiệp cần đưa ra các tiêu chí rõ ràng về năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng mềm của ứng viên.

  • Kiến thức chuyên sâu về bảo mật

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất khi tuyển dụng chiến lược bảo mật là ứng viên phải sở hữu nền tảng kiến thức chuyên sâu về bảo mật thông tin và an ninh mạng. Điều này bao gồm sự hiểu biết vững chắc về các công nghệ bảo mật hiện đại như mã hóa dữ liệu, hệ thống tường lửa, quản lý quyền truy cập và phòng chống xâm nhập (IPS/IDS).

Việc làm nhân viên chiến lược bảo mật cần có kiến thức vững về các phương pháp mã hóa, tường lửa
Việc làm nhân viên chiến lược bảo mật cần có kiến thức vững về các phương pháp mã hóa, tường lửa

  • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề là tiêu chí bắt buộc khi tuyển dụng chiến lược bảo mật. Ứng viên cần có tư duy logic, khả năng đánh giá rủi ro và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Đặc biệt, trong các tình huống khẩn cấp, chuyên gia bảo mật phải nhanh chóng xác định nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục hiệu quả nhất để giảm thiểu thiệt hại.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Chuyên gia bảo mật phải làm việc với nhiều phòng ban khác nhau để triển khai các chính sách bảo mật. Việc truyền đạt các vấn đề kỹ thuật phức tạp theo cách dễ hiểu và thuyết phục là điều rất quan trọng để đảm bảo các bộ phận khác thực hiện đúng quy trình bảo mật.

  • Khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng

Khi tuyển dụng chiến lược bảo mật, một yêu cầu không thể thiếu là ứng viên phải có khả năng cập nhật liên tục các xu hướng công nghệ mới. Các cuộc tấn công mạng luôn phát triển và trở nên tinh vi hơn, vì vậy chuyên gia bảo mật phải luôn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các phương pháp phòng thủ tiên tiến nhất.

Các mối đe dọa ngày càng tinh vi nên việc cập nhật kiến thức là điều kiện để duy trì hiệu quả công việc
Các mối đe dọa ngày càng tinh vi nên việc cập nhật kiến thức là điều kiện để duy trì hiệu quả công việc

Trong kỷ nguyên số hóa, tuyển dụng chiến lược bảo mật là một nhiệm vụ quan trọng để giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc. Với mức lương hấp dẫn cùng nhiều cơ hội thăng tiến, ngành chiến lược bảo mật là một hướng đi đầy tiềm năng cho những ai đam mê công nghệ thông tin và muốn thử thách bản thân.