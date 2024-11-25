Tuyển Chiến lược và phân tích bảo mật Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chiến lược và phân tích bảo mật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng kế hoạch công việc của Phòng An toàn thông tin:

Xây dựng kế hoạch/lộ trình đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) cho F88 giai đoạn 2024-2026

Xây dựng tiêu chuẩn, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và định hướng công việc của đội ngũ CBNV phòng

Triển khai các dự án ATTT để đảm bảo tính bảo mật, tính an toàn vận hành của toàn bộ hệ thống CNTT

Chịu trách nhiệm thực thi và báo cáo Giám đốc CNTT/các bên liên quan về các vấn đề đảm bảo An ninh hệ thống CNTT

2. Thực hiện các công việc chuyên môn về An toàn thông tin:

Tổ chức triển khai và vận hành các giải pháp, dịch vụ chuyên sâu về Bảo mật

Tổ chức đội ngũ, phân công vai trò trách nhiệm của từng nhân sự trong phòng nhằm đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ dự án, tối ưu nguồn lực và chi phí công ty

Triển khai các quy trình, chính sách và tài liệu về ATTT theo quy định của công ty

Hỗ trợ các đơn vị phòng ban liên quan trong quá trình bảo mật hệ thống CNTT

3. Quản lý và phát triển năng lực đội ngũ An toàn thông tin:

Lập kế hoạch nguồn nhân lực; kế hoạch phát triển cá nhân (IDP) cho CBNV thông qua định hướng đào tạo, kèm cặp CBNV

Tham gia xây dựng mô tả công việc, khung năng lực, lộ trình công danh cho CBNV thuộc phòng

Tạo động lực làm việc cho CBNV và giữ chân nhân tài

4. Các công tác về kiểm tra, giám sát, đánh giá:

Chỉ đạo xây dựng và cải tiến quy trình, quy định về hoạt động của Phòng/Trung tâm, triển khai các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin

Kiểm soát việc tuân thủ các Quy định, Quy trình của CBNV trong Phòng

Chỉ đạo việc kiểm soát chất lượng sản phẩm/giải pháp/dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, ATTT, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ATTT, trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm quản lý về ATTT, Bảo mật

Có kinh nghiệm đánh giá và quản lý rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro an toàn thông tin

Có kiến thức chuyên sâu về Bảo mật, An toàn thông tin, đặc biệt về lĩnh vực Banking - Finance

Có kiến thức chuyên sâu về Bảo mật cho các hệ thống đặt tại Cloud (AWS, VC Cloud...)

Có kiến thức về các giải pháp chống malware, DLP, thu thập Log, monitor hệ thống bảo mật

Có kiến thức về các framework bảo mật như ISO 27001, NIST

Kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách:

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, phản ánh đúng năng lực thực tế.

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 ngày phép năm + ngày nghỉ lễ sinh nhật + phép thâm niên

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

2. Môi trường làm việc:

Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân với hơn 500 PGD trên 63 Tỉnh/ Thành phố

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc

3. Cơ hội phát triển:

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển

Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin