Công việc ERP Consultant

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng ERP consultant ngày càng cao nhờ sự bùng nổ của chuyển đổi số và tự động hóa quy trình, tạo cơ hội cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Với mức thu nhập cạnh tranh dao động từ 3.000.0000 đến hơn 80.000.000 VNĐ/tháng và nhiều cơ hội thăng tiến, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê công nghệ và quản trị quy trình.

1. Nhu cầu tuyển dụng ERP Consultant hiện nay

Nhiều người chưa biết ERP consultant, nhân viên erp là gì? Họ chính là người đảm nhận việc triển khai và tối ưu hóa hệ thống ERP giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các khía cạnh như tài chính, nhân sự, sản xuất, và chuỗi cung ứng. Với sự chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp từ sản xuất đến bán lẻ và dịch vụ đang tìm kiếm chuyên gia ERP để tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Vai trò của việc làm ERP consultant không chỉ dừng lại ở việc triển khai hệ thống mà còn giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình, đồng bộ hóa dữ liệu và đảm bảo hoạt động liên tục. Các chuyên gia ERP là cầu nối quan trọng giữa công nghệ và quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược.

Nhu cầu tuyển dụng ERP consultant đang gia tăng nhanh chóng với các cơ hội phát triển từ intern, fresher đến các vị trí quản lý cấp cao như leader, manager và director. Đây là một ngành nghề đầy tiềm năng cho những ai muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Nhu cầu tuyển dụng ERP consultant tăng cao những năm gần đây

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm ERP Consultant

Mức thu nhập của ERP consultant khác nhau dao động từ 3.000.000 VNĐ/tháng cho intern đến trên 80.000.000 VNĐ/tháng cho directortheo cấp bậc, kinh nghiệm và quy mô dự án. Các vị trí cao cấp hơn như sap erp consultant, leader, manager hay director thường có thêm phúc lợi và thưởng dự án, giúp thu hút nhiều nhân tài trong lĩnh vực này.

Việc làm ERP Consultant Mức lương trung bình (VNĐ/tháng) ERP Consultant Intern 3.000.000 – 5.000.000 ERP Consultant Fresher 8.000.000 – 12.000.000 ERP Consultant Junior 15.000.000 – 20.000.000 ERP Consultant Senior 25.000.000 – 35.000.000 ERP Consultant Leader 35.000.000 – 45.000.000 ERP Consultant Manager 45.000.000 – 60.000.000 ERP Consultant Director Trên 80.000.000

3.Những việc làm ERP Consultant phổ biến hiện nay

Các vị trí tuyển dụng ERP Consultant đa dạng và phù hợp với nhiều cấp độ kinh nghiệm khác nhau, từ người mới bắt đầu đến các chuyên gia cao cấp. Mỗi cấp độ yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm riêng, kèm theo mức thu nhập và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Dưới đây là chi tiết các cấp độ việc làm ERP Consultant hiện nay.

3.1. Việc làm ERP Consultant không có kinh nghiệm

Ứng viên không có kinh nghiệm thường bắt đầu bằng việc tham gia hỗ trợ các dự án ERP đơn giản. Công việc bao gồm nhập liệu, hỗ trợ kiểm thử hệ thống và làm quen với quy trình vận hành ERP dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia cấp cao. Đây là cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Mức lương cho các vị trí này dao động từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng. Ứng viên không cần kinh nghiệm nhưng cần có kiến thức cơ bản về hệ thống ERP như SAP hoặc Oracle, cùng với kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Sau 6-12 tháng làm việc, nếu thể hiện năng lực tốt, họ có thể được cân nhắc lên Junior Consultant. Một số công ty thường xuyên tuyển dụng các vị trí này bao gồm FPT Software, CMC, TMA Solutions.

3.2. Việc làm ERP Consultant Intern

ERP Consultant Intern chủ yếu tham gia vào các dự án nhỏ, thực hiện các nhiệm vụ như nhập liệu, kiểm thử hệ thống và hỗ trợ phân tích dữ liệu. Đây là cơ hội tốt cho sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp tích lũy kiến thức thực tế và làm quen với quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Mức thu nhập cho intern dao động từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng. Yêu cầu bao gồm nền tảng kiến thức cơ bản về ERP, khả năng phân tích dữ liệu và kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi hoàn thành kỳ thực tập, ứng viên có thể được cân nhắc lên vị trí Fresher hoặc Junior ERP Consultant. NashTech và TMA Solutions là những công ty thường tuyển thực tập sinh cho vị trí này.

3.3. Việc làm ERP Consultant Fresher

ERP Consultant Fresher đã có nền tảng kiến thức về ERP và được giao nhiệm vụ tham gia triển khai các phân hệ nhỏ của hệ thống. Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng. Yêu cầu cho fresher bao gồm bằng cấp liên quan đến công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh hoặc hệ thống thông tin, cùng kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Công việc chính của Fresher là hỗ trợ triển khai các phân hệ nhỏ và làm việc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Một số công ty thường tuyển dụng Fresher bao gồm FPT IS, CMC Soft, Fast Accounting.

3.4. Việc làm ERP Consultant Junior

ERP Consultant Junior yêu cầu 1-2 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống ERP và mức lương dao động từ 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Công việc của Junior Consultant bao gồm phối hợp với đội nhóm triển khai các phân hệ phức tạp hơn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng hệ thống và đảm bảo tiến độ dự án. Bằng cấp liên quan và chứng chỉ SAP hoặc Oracle ERP là lợi thế.

Sau 2-3 năm làm việc, Junior Consultant có thể thăng tiến lên vị trí Senior ERP Consultant. Misa, KMS Technology, FPT Software là những công ty thường tuyển dụng cho vị trí này.

Tuyển dụng ERP consultant với nhiều vị trí đa dạng và phù hợp

3.5. Việc làm ERP Consultant Senior

ERP Consultant Senior cần 3-5 năm kinh nghiệm, với mức lương dao động từ 30.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng. Công việc chính của họ bao gồm giám sát toàn bộ quá trình triển khai hệ thống, từ lập kế hoạch đến bàn giao hệ thống cho khách hàng, đồng thời đào tạo các Junior Consultant.

Ứng viên cần có kỹ năng quản lý dự án và am hiểu về các phân hệ ERP quan trọng. Sau 3-5 năm, họ có thể thăng tiến lên Leader hoặc Manager. Các công ty lớn như SAP Việt Nam, Oracle Việt Nam, FPT Software thường tìm kiếm Senior Consultant.

3.6. Việc làm ERP Consultant Leader

ERP Consultant Leader chịu trách nhiệm điều phối công việc của đội nhóm và giám sát tiến độ dự án. Vị trí này yêu cầu 5-7 năm kinh nghiệm, với mức lương dao động từ 40.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng.

Công việc của Leader là phải phối hợp chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo dự án đạt được các mục tiêu đề ra. Ứng viên cần có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.

3.7. Việc làm ERP Consultant Manager

ERP Consultant Manager cần có 7-10 năm kinh nghiệm và kỹ năng quản lý nhiều dự án đồng thời. Mức lương cho vị trí này dao động từ 50.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng.

Công việc của Manager bao gồm giám sát nhiều dự án ERP, phối hợp với các phòng ban để đảm bảo hệ thống ERP đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản lý dự án như PMP. Sau vài năm làm việc, họ có thể thăng tiến lên ERP Director. SAP, CMC, FPT IS là những công ty thường xuyên tuyển dụng cho vị trí này.

3.8. Việc làm ERP Consultant Director

ERP Consultant Director là cấp độ cao nhất trong nghề ERP Consultant, với mức lương dao động từ 80.000.000 VNĐ/tháng trở lên. Vị trí này yêu cầu trên 10 năm kinh nghiệm, với khả năng hoạch định chiến lược và lãnh đạo toàn bộ hoạt động triển khai ERP của doanh nghiệp.

Công việc chính bao gồm xây dựng kế hoạch dài hạn cho hệ thống ERP, làm việc với ban lãnh đạo để đảm bảo hệ thống hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của tổ chức. SAP, Oracle, Microsoft và FPT IS là những công ty hàng đầu thường tuyển dụng cho vị trí này.

4. Mô tả chi tiết công việc của chuyên viên ERP Consultant

Chuyên viên ERP Consultant đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai và tối ưu hóa hệ thống ERP cho doanh nghiệp, giúp cải thiện hiệu quả quản lý và tối ưu hóa quy trình vận hành. Công việc của họ bao gồm phân tích quy trình hiện tại của doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp ERP phù hợp. Họ không chỉ thiết kế và tùy chỉnh hệ thống theo yêu cầu mà còn phối hợp triển khai và kiểm thử hệ thống. Sau khi hệ thống được bàn giao, chuyên viên ERP sẽ đào tạo người dùng và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.

5. Hình thức tuyển dụng ERP Consultant được tìm kiếm nhiều

Các doanh nghiệp hiện nay linh hoạt trong việc lựa chọn các hình thức làm việc cho ERP consultant tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu từng dự án và tối ưu chi phí nhân sự.

Hình thức làm việc cho tuyển dụng ERP consultant có nhiều sự lựa chọn

5.1. Tuyển dụng việc làm ERP Consultant Fulltime

Fulltime consultant tham gia vào toàn bộ quy trình triển khai hệ thống ERP từ đầu đến cuối. Họ làm việc toàn thời gian với các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp và chịu trách nhiệm bảo trì, hỗ trợ vận hành sau khi hệ thống đi vào hoạt động.

5.2. Tuyển dụng việc làm ERP Consultant Parttime

Tuyển dụng Consultant parttime phù hợp với nhóm đối tượng thực tập sinh thường tham gia vào các dự án ngắn hạn hoặc phụ trách một số phần việc cụ thể. Hình thức này giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc sử dụng nguồn lực và tiết kiệm chi phí nhân sự cố định.

5.3. Tuyển dụng việc làm ERP Consultant Remote/Online

Consultant remote làm việc từ xa, tham gia vào các dự án quốc tế hoặc trong nước thông qua các mạng xã hội phổ biến như Facebook Workplace, Microsoft Teams, Slack, Zalo, và Skype. Những nền tảng này hỗ trợ liên lạc, quản lý dự án và trao đổi công việc hiệu quả giữa các đội nhóm ở nhiều khu vực khác nhau. Làm việc từ xa mang lại nhiều lợi ích như linh hoạt về thời gian và địa điểm, tiết kiệm chi phí đi lại và cơ hội tiếp cận các dự án quốc tế.

Tuy nhiên, chính vì khác biệt với làm trực tiếp, việc phân công nhiệm vụ cần rõ ràng để đảm bảo tiến độ. ERP Consultant làm việc từ xa cần có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong giao tiếp. Đặc biệt, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý thời gian sẽ giúp consultant triển khai nội dung công việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu dự án. Phương án làm việc chặt chẽ, báo cáo tiến độ thường xuyên và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công của dự án..

6. Khu vực tuyển dụng ERP Consultant nhiều nhất

Tuyển dụng ERP Consultant chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, nơi có nhiều doanh nghiệp triển khai hệ thống ERP để tối ưu hóa quy trình quản lý và vận hành. Tùy vào từng địa phương, nhu cầu tuyển dụng và cơ hội phát triển sẽ có sự khác biệt, mang lại nhiều lựa chọn cho ứng viên từ các cấp độ khác nhau.

6.1. Việc làm ERP Consultant tại TPHCM

Tuyển dụng việc làm tại TPHCM cho vị trí ERP Consultant có mức lương dao động từ 30 - 80 triệu VNĐ/tháng, tùy vào vị trí và kinh nghiệm. Các doanh nghiệp tại đây thường tuyển dụng nhiều vị trí như Junior, Senior Consultant và ERP Manager trong các ngành sản xuất, bán lẻ và dịch vụ.

Cơ hội thăng tiến rất lớn, từ Junior Consultant lên Senior, ERP Manager, và xa hơn là ERP Director hoặc CIO. Các công ty như Vinamilk, Thế Giới Di Động, và FPT Software thường xuyên tuyển dụng và tập trung tại các khu vực sôi động như Quận 1, Quận 3, Thủ Đức, và Tân Bình.

Doanh nghiệp tại TP.HCM tìm kiếm ERP consultant để nâng cao năng lực quản lý

6.2. Việc làm ERP Consultant tại Hà Nội

Tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cho vị trí ERP Consultant có mức lương giao động từ 25 - 70 triệu VNĐ/tháng, với nhu cầu tuyển dụng cao ở các vị trí như ERP Junior, Senior Consultant và ERP Project Manager. Các lĩnh vực chính tập trung vào tài chính, hành chính công và giáo dục.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Hà Nội rộng mở, từ các vị trí tư vấn viên lên quản lý dự án và ERP Director. Những khu vực tập trung doanh nghiệp và cơ quan nhà nước như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Ba Đình là nơi có nhu cầu tuyển dụng lớn. Viettel, BIDV, và Tập đoàn Điện lực EVN là những đơn vị thường xuyên tìm kiếm chuyên gia ERP.

Các dự án ERP tại Hà Nội thường liên quan đến quản lý tài chính và hành chính

6.3. Việc làm ERP Consultant tại Hải Phòng

Tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng cho vị trí ERP Consultant có vị trí dao động từ 20 - 60 triệu VNĐ/tháng. Các doanh nghiệp tại đây chủ yếu tuyển dụng ở các vị trí ERP Fresher, Junior Consultant và Logistics ERP Specialist. Ngành logistics và sản xuất là những lĩnh vực trọng điểm, với nhu cầu tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản lý sản xuất.

Những ứng viên có khả năng phát triển lên các cấp cao như ERP Manager hoặc chuyên gia chuỗi cung ứng. Các khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp như Quận Hải An và Lê Chân là nơi thu hút nhân sự ERP, với các công ty tiêu biểu như LG Display và Vinalines.

Nhu cầu tuyển dụng ERP Consultant tại Hải Phòng tăng cao những năm gần đây

6.4. Việc làm ERP Consultant tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với sự phát triển mạnh về công nghệ và du lịch có mức lương cho ERP Consultant dao động từ 20 - 55 triệu VNĐ/tháng. Nơi đây thường tuyển dụng Junior và Senior Consultant cùng với các vị trí ERP System Administrator.

Những ứng viên làm việc tại Đà Nẵng có cơ hội thăng tiến từ các vị trí cấp thấp lên ERP Manager và xa hơn là CIO hoặc chuyên gia ERP trong lĩnh vực du lịch. Các khu vực trọng điểm như Hải Châu và Sơn Trà có nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự ERP, với những công ty lớn như Sun Group và BRG Group dẫn đầu trong việc triển khai ERP. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Đà Nẵng bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s cập nhật các bản tin mới nhất.

Tuyển dụng ERP Consultant tại Đà Nẵng

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm ERP Consultant

Hiện nay, các doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên ERP consultant không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn cần nhiều kỹ năng bổ trợ để đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống hiệu quả. Tùy vào từng cấp bậc, các yêu cầu có thể khác nhau, nhưng đều hướng đến việc tối ưu hóa quy trình và hỗ trợ chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Đây là những yêu cầu chi tiết từ nhà tuyển dụng:

Kiến thức chuyên môn về ERP: Hiểu rõ hệ thống SAP, Oracle, Odoo, và các phần mềm ERP khác.

Kỹ năng phân tích quy trình: Có khả năng đánh giá và cải thiện quy trình của doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Phối hợp tốt với đội nhóm và khách hàng trong quá trình triển khai.

Kinh nghiệm triển khai thực tế: Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các dự án ERP.

Tinh thần học hỏi và phát triển: Luôn cập nhật công nghệ và thích ứng với sự thay đổi.

Kỹ năng quản lý dự án: Quan trọng cho các vị trí leader và manager.

Khả năng lãnh đạo: Cần thiết cho các cấp quản lý cao như director.

Xu hướng tuyển dụng ERP Consultant đang ngày càng tăng cao rõ rệt. Các vị trí từ intern đến director không chỉ có mức lương hấp dẫn mà còn tạo ra lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng cấp bậc. Đây không chỉ là một công việc mà còn là một hành trình phát triển sự nghiệp bền vững trong thời đại số hóa. Những ứng viên có đam mê và năng lực sẽ luôn tìm thấy cơ hội để khẳng định mình trong lĩnh vực này, đồng thời đóng góp vào sự thành công và phát triển dài hạn của các doanh nghiệp.