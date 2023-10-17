Giới thiệu Magenest.,JSC

Magenest là đối tác chiến lược của Magento tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cũng là đối tác của Odoo ERP, AWS, Hubspot, kết hợp 4 nên nền tảng công nghệ thành One-Stop Solution - bộ giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp toàn diện và duy nhất tại Việt Nam. Magenest sử dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề như quản lý bán hàng, quản lý nguồn lực, tạo dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũng như lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Công ty tập trung vào các mũi nhọn sau:

- Giải pháp thương mại điện tử hoàn thiện cho các khách hàng vừa và lớn.

- Mobile applications cho thương mại điện tử.

- Phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho thương mại điện tử.

- HubSpot: cung cấp nền tảng CRM và Marketing Automation

- Odoo ERP: cung cấp giải pháp nguồn mở để phục vụ nhu cầu quản lý các doanh nghiệp.

- Amazon Web Service (AWS): cung cấp giải pháp cloud, an ninh mạng, phát triển phần mềm.