Công việc Giám đốc Thu mua/Mua hàng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 8 kết quả / Từ khoá "Giám đốc Thu mua/Mua hàng"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Giám đốc Thu mua/Mua hàng

-

Có 8 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Navigos Search làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 06/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Navigos Search làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua tăng cao vì tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh đều cần người lên chiến lược, giảm bớt chi phí đầu vào, mang lại hiệu quả kinh doanh. Các tuyển dụng đòi hỏi ứng viên chất lượng vì nếu thu mua thành công, sẽ có lợi thế hơn so với đối thủ. Mức lương giám đốc thu mua hiện tại dao động từ 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua

Giám đốc thu mua là những người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến việc thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của giám đốc thu mua bao gồm đánh giá, chọn nhà cung cấp, đàm phán và quản lý các hợp đồng. Do đó, những người làm công việc này cần đảm bảo nguồn cung ứng phải liên tục, đáng tin cậy. Vị trí này quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hiện tại thị trường cạnh tranh gay gắt, nhu cầu thu mua hàng hóa ở các doanh nghiệp tăng cao, chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, việc tuyển dụng giám đốc thu mua rất cần thiết, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao. Nếu quy trình thu mua thành công, doanh nghiệp có thể tạo ra những lợi thế tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, cơ hội dành cho các ứng viên cho trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm ở vị trí này là rất lớn.

Có tới hàng trăm tin tuyển dụng vị trí giám đốc thu mua mỗi tháng trên các trang web việc làm. Điều này cho thấy nhu cầu tìm kiếm nhân tài ở lĩnh vực mua hàng tại các doanh nghiệp đang rất cao. Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt để tìm được ứng viên phù hợp với lĩnh vực phát triển của công ty và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua trên thị trường đang tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua trên thị trường đang tăng cao

2. Mức lương trung bình của giám đốc thu mua

Theo như tìm hiểu Job3s, mức thu nhập của giám đốc thu mua phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của ứng viên. Những người có nhiều kinh nghiệm sẽ được deal lương cao hơn hẳn so với những ứng viên mới làm việc vài năm ở vị trí tương đương. Dưới đây là mức lương chi tiết khi tuyển dụng giám đốc thu mua:

Việc làm giám đốc thu mua Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Giám đốc thu mua

(1-3 năm kinh nghiệm)

 30.000.000 - 34.000.000

Giám đốc thu mua

(3-5 năm kinh nghiệm)

 34.000.000 - 38.000.000

Giám đốc thu mua

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

 40.000.000 - 50.000.000

Lưu ý: Mức lương của giám đốc thu mua còn phụ thuộc vào trình độ bằng cấp, quy mô công ty. Ngoài ra, thu nhập của giám đốc thu mua cao nhờ % hoa hồng từ các hợp đồng thu mua.

3. Mô tả công việc của giám đốc thu mua

Công việc của một giám đốc thu mua rất quan trọng trong doanh nghiệp vì đóng góp vào việc quản lý, kiểm soát chi phí và cung cấp nguồn nguyên liệu, hàng hóa để duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Chi tiết công việc dưới đây:

Xác định về nhu cầu tiêu thụ

  • Xác định nhu cầu tiêu thụ, phát triển kế hoạch mua hàng thích hợp với mục tiêu kinh doanh.
  • Tìm kiếm, đàm phán, thiết lập các mối quan hệ với nhà cung cấp tiềm năng.
  • Đảm bảo nhà cung cấp phải đáng tin, đáng giá.

Thực hiện đàm phán với nhà cung cấp

  • Tìm kiếm nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp như chất lượng hàng hóa, giao hàng đúng thời hạn, giá cả tốt.
  • Đánh giá hoạt động nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng.
  • Đàm phán các điều khoản, giá cả, điều kiện giao hàng.
  • Quản lý, duy trì hợp đồng mua hàng, tuân thủ đúng cam kết.
  • Theo dõi hiệu suất các nhà cung cấp, đánh giá tính đáng tin.
  • Đưa ra biện pháp điều chỉnh, tối ưu các quy trình mua hàng.
  • Đảm bảo các quy trình mua hàng linh hoạt, tiết kiệm thời gian.
  • Sử dụng công nghệ, hệ thống quản lý mua hàng hiện đại.

Quản lý ngân sách, chi phí

  • Theo dõi, kiểm soát ngân sách mua hàng của doanh nghiệp.
  • Đảm bảo các giao dịch tuân thủ ngân sách, không gây lãng phí. Chi phí phù hợp với nguồn lực của tổ chức.
  • Thương lượng giá cả, đảm bảo doanh nghiệp đang nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền bỏ ra.
  • Làm việc với các bộ phận như sản xuất, kỹ thuật, kế toán và tiếp thị.
  • Theo dõi, đánh giá hiệu suất của bộ phận mua hàng.
  • Báo cáo kết quả, đề xuất cải tiến, theo dõi thị trường.

Theo dõi lượng hàng tồn kho

  • Đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết để hoạt động mua bán hiệu quả.
  • Phối hợp với các bộ phận khác kiểm tra hàng tồn kho.
  • Đảm bảo hàng hóa được đặt kịp thời nếu hàng trong kho còn ít.

Cập nhật các xu hướng, quy định

  • Cập nhật xu hướng, quy định của ngành nhằm đảm bảo doanh nghiệp đang tuân thủ luật, quy định hiện hành.
  • Theo dõi những thay đổi, điều chỉnh các chiến lược mua sắm theo xu hướng.

Quản lý, điều phối nhân sự phòng thu mua

  • Tuyển dụng, đào tạo nhân sự phòng thu mua.
  • Quản lý nguồn nhân lực của bộ phận mình phụ trách.
  • Đoàn kết nội bộ phòng, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, giám đốc thu mua cần thực hiện các công việc khác như báo cáo công việc cụ thể tới ban lãnh đạo về tình hình hàng hóa. Những người làm vị trí này cũng có thể tham mưu cho cấp trên việc hoạch định các kế hoạch mua hàng, xuất nhập khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

Giám đốc thu mua không chỉ quản lý thu mua hàng hóa mà còn quản lý cả nhân sự trong phòng
Giám đốc thu mua không chỉ quản lý thu mua hàng hóa mà còn quản lý cả nhân sự trong phòng

4. Yêu cầu đối với giám đốc thu mua

Vì vị trí giám đốc thu mua rất quan trọng nên các doanh nghiệp luôn có những tiêu chí rất cao khi tuyển dụng ứng viên làm công việc này để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty. Dưới đây là những yêu cầu chi tiết khi tuyển giám đốc thu mua:

Yêu cầu về bằng cấp, kiến thức chuyên môn

  • Bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế, kinh doanh, thương mại, quản lý chuỗi cung ứng. Ngoài ra, bằng thạc sĩ kinh doanh và các chứng chỉ liên quan như CFA, FIA… cũng được ưu tiên.
  • Hiểu biết về ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực hoạt động của công ty.
  • Có kiến thức về quy trình mua hàng, tiêu chuẩn trong quá trình mua hàng để xác định mục tiêu, nhà cung cấp tiềm năng.
  • Có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty.
  • Có kiến thức về pháp lý và các hợp đồng, thủ tục liên quan.
  • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên ở vị trí giám đốc thu mua.

Các yêu cầu về kỹ năng

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Trở thành một giám đốc thu mua giỏi, bạn cần có cách tiếp cận sáng tạo, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
  • Khả năng chịu trách nhiệm: Giám đốc thu mua cần thể hiện trách nhiệm, sẵn sàng nhận sai khi có lỗi và tìm ra giải pháp cải thiện.
  • Giám sát chất lượng: Khả năng quan sát cùng sự nhạy bén trong cách nhìn nhận giúp bạn có thể phát hiện ra tình huống bất thường và kịp thời đưa ra biện pháp sửa chữa.
  • Kỹ năng giao tiếp: Giám đốc thu mua cần giỏi giao tiếp để thiết lập mối quan hệ nội bộ và bên ngoài công ty. Từ đó, bạn có thể giúp doanh nghiệp có những đối tác tốt, những nhà cung cấp tiềm năng.
  • Kỹ năng lãnh đạo: Là một giám đốc thu mua, bạn cần có khả năng lãnh đạo, đánh giá chính xác năng lực, điểm yếu của nhân viên để phân chia công việc hiệu quả, phù hợp. Dùng đúng người, đúng việc giúp bạn đạt thành công trong vai trò là leader của một phòng ban.
  • Nhạy bén quản lý tài chính: Giám đốc thu mua cần có những quyết định thông minh, hiệu quả khi đánh giá yếu tố tài chính của các đơn vị. Từ đó, bạn có thể thương lượng hợp lý, đảm bảo các khoản chi không vượt quá so với ngân sách dự kiến.
  • Quản trị rủi ro: Trong công việc quản lý thu mua, rủi ro có thể xảy ra. Do đó, giám đốc thu mua cần phân tích, dự đoán và đánh giá các rủi ro. Từ đó, có biện pháp kế hoạch dự trù giảm thiểu thua lỗ, thất thoát.
  • Kỹ năng quản lý nhóm: Một giám đốc mua hàng sẽ phải phối hợp với nhiều phòng ban như nhân sự, giám đốc tài chính và giám đốc sản xuất. vì vậy, việc phân bổ nhân sự, nguồn lực giữa các phòng ban là cần thiết. Bạn cần quản lý nhóm mua hàng sao cho công việc thuận lợi, hiệu quả.
  • Kỹ năng đàm phán: Thông thường các giám đốc mua hàng sẽ phải làm việc với các đối tác cung ứng về nguyên vật liệu. Khả năng đàm phán tốt giúp bạn có thể nhanh chóng đạt được những thỏa thuận có lợi cho công ty.
  • Khả năng dùng công nghệ: Vì phải làm việc với nhiều máy móc công nghệ cao như máy tính văn phòng, các thiết bị kỹ thuật số và công cụ đo lường chất lượng sản phẩm, giám đốc thu mua cần nắm rõ để công việc thuận lợi.
  • Khả năng thành thạo ngoại ngữ: Giao tiếp bằng các ngôn ngữ đa dạng giúp bạn có thể làm việc với các đối tác hiệu quả. Giám đốc thu mua cũng có thể đọc hiểu các tài liệu nước ngoài dễ dàng nếu thông thạo ngoại ngữ.

Ngoài những yêu cầu kỹ năng trên, các nhà tuyển dụng mong muốn các giám đốc thu mua có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ và có mối quan hệ hài hòa với nhân viên. Những đức tính này giúp cho công việc của một giám đốc thu mua và cấp dưới ngày càng hiệu quả hơn.

Các khu vực trung tâm thành phố lớn có nhu cầu tuyển giám đốc thu mua cao hơn các tỉnh thành nhỏ lẻ
Các khu vực trung tâm thành phố lớn có nhu cầu tuyển giám đốc thu mua cao hơn các tỉnh thành nhỏ lẻ

5. Khu vực tuyển dụng giám đốc thu mua nhiều

Tuyển dụng giám đốc thu mua đang là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp trong việc làm sản xuất kinh doanh. Ở các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, nhu cầu vị trí này càng tăng cao. Dưới đây là nhu cầu tuyển dụng chi tiết từng khu vực:

Tuyển dụng giám đốc thu mua tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực có sự tập trung lớn của các đơn vị sản xuất kinh doanh và cần giám đốc thu mua để giảm bớt chi phí đầu vào, nâng cao lợi nhuận của công ty. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Nội này tăng rất cao. Các doanh nghiệp luôn muốn tuyển dụng giám đốc thu mua có nhiều năm kinh nghiệm cùng với tệp nhà cung cấp tiềm năng, uy tín.

Mức lương trung bình cho giám đốc thu mua tại Hà Nội trong khoảng 35.000.000 - 53.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều chính sách đãi ngộ cùng chế độ thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, khu vực này nhiều lao động nên tỷ lệ cạnh tranh khá lớn.

Tuyển dụng việc làm giám đốc thu mua TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua khá cao vì các doanh nghiệp sản xuất cần nhân lực cho vị trí này để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Đây là cơ hội khá tốt với các ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thu mua hàng hóa và trình độ chuyên môn cao.

Với mức lương dao động từ 35.000.000 - 55.0000.000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng mong muốn có thể tìm được một giám đốc thu mua giỏi chuyên môn và cách quản lý công việc hiệu quả.

Tuyển dụng giám đốc thu mua Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế ven biển miền Trung Việt Nam. Đây là khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất thủy hải sản nên nhu cầu tuyển giám đốc thu mua cũng tăng cao. Có tới hàng trăm tin tuyển vị trí công việc này mỗi tháng tại Đà Nẵng, chứng tỏ nhu cầu cấp thiết của ngành nghề trên địa bàn.

Các nhà tuyển dụng tại Đà Nẵng đưa ra mức lương 30.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên có nhiều kinh nghiệm cùng kiến thức về ngành sản xuất thủy hải sản. Ngoài ra, các chế độ đãi ngộ tốt như ăn ở của các giám đốc thu mua cũng được đề xuất trong hợp đồng.

Ngoài những trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, một số khu vực phát triển kinh tế khác như Bình Dương, Hải Phòng, Cần Thơ cũng có nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua lớn để phục vụ cho quá trình sản xuất, thu mua của doanh nghiệp.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua tại thị trường việc làm Việt Nam đang khá lớn. Những ứng viên có kiến thức chuyên môn về ngành cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luôn được ưu tiên. Mức lương của vị trí này cũng rất hấp dẫn thu hút nhiều ứng viên chất lượng cao. Nếu bạn có am hiểu về ngành nghề, trở thành một giám đốc thu mua là sự lựa chọn rất tốt.