Công việc Giám đốc Thu mua/Mua hàng

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua tăng cao vì tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh đều cần người lên chiến lược, giảm bớt chi phí đầu vào, mang lại hiệu quả kinh doanh. Các tuyển dụng đòi hỏi ứng viên chất lượng vì nếu thu mua thành công, sẽ có lợi thế hơn so với đối thủ. Mức lương giám đốc thu mua hiện tại dao động từ 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua

Giám đốc thu mua là những người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến việc thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của giám đốc thu mua bao gồm đánh giá, chọn nhà cung cấp, đàm phán và quản lý các hợp đồng. Do đó, những người làm công việc này cần đảm bảo nguồn cung ứng phải liên tục, đáng tin cậy. Vị trí này quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hiện tại thị trường cạnh tranh gay gắt, nhu cầu thu mua hàng hóa ở các doanh nghiệp tăng cao, chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, việc tuyển dụng giám đốc thu mua rất cần thiết, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao. Nếu quy trình thu mua thành công, doanh nghiệp có thể tạo ra những lợi thế tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, cơ hội dành cho các ứng viên cho trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm ở vị trí này là rất lớn.

Có tới hàng trăm tin tuyển dụng vị trí giám đốc thu mua mỗi tháng trên các trang web việc làm. Điều này cho thấy nhu cầu tìm kiếm nhân tài ở lĩnh vực mua hàng tại các doanh nghiệp đang rất cao. Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt để tìm được ứng viên phù hợp với lĩnh vực phát triển của công ty và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua trên thị trường đang tăng cao

2. Mức lương trung bình của giám đốc thu mua

Theo như tìm hiểu Job3s, mức thu nhập của giám đốc thu mua phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của ứng viên. Những người có nhiều kinh nghiệm sẽ được deal lương cao hơn hẳn so với những ứng viên mới làm việc vài năm ở vị trí tương đương. Dưới đây là mức lương chi tiết khi tuyển dụng giám đốc thu mua:

Việc làm giám đốc thu mua Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giám đốc thu mua (1-3 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 34.000.000 Giám đốc thu mua (3-5 năm kinh nghiệm) 34.000.000 - 38.000.000 Giám đốc thu mua (Trên 5 năm kinh nghiệm) 40.000.000 - 50.000.000

Lưu ý: Mức lương của giám đốc thu mua còn phụ thuộc vào trình độ bằng cấp, quy mô công ty. Ngoài ra, thu nhập của giám đốc thu mua cao nhờ % hoa hồng từ các hợp đồng thu mua.

3. Mô tả công việc của giám đốc thu mua

Công việc của một giám đốc thu mua rất quan trọng trong doanh nghiệp vì đóng góp vào việc quản lý, kiểm soát chi phí và cung cấp nguồn nguyên liệu, hàng hóa để duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Chi tiết công việc dưới đây:

Xác định về nhu cầu tiêu thụ

Xác định nhu cầu tiêu thụ, phát triển kế hoạch mua hàng thích hợp với mục tiêu kinh doanh.

Tìm kiếm, đàm phán, thiết lập các mối quan hệ với nhà cung cấp tiềm năng.

Đảm bảo nhà cung cấp phải đáng tin, đáng giá.

Thực hiện đàm phán với nhà cung cấp

Tìm kiếm nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp như chất lượng hàng hóa, giao hàng đúng thời hạn, giá cả tốt.

Đánh giá hoạt động nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng.

Đàm phán các điều khoản, giá cả, điều kiện giao hàng.

Quản lý, duy trì hợp đồng mua hàng, tuân thủ đúng cam kết.

Theo dõi hiệu suất các nhà cung cấp, đánh giá tính đáng tin.

Đưa ra biện pháp điều chỉnh, tối ưu các quy trình mua hàng.

Đảm bảo các quy trình mua hàng linh hoạt, tiết kiệm thời gian.

Sử dụng công nghệ, hệ thống quản lý mua hàng hiện đại.

Quản lý ngân sách, chi phí

Theo dõi, kiểm soát ngân sách mua hàng của doanh nghiệp.

Đảm bảo các giao dịch tuân thủ ngân sách, không gây lãng phí. Chi phí phù hợp với nguồn lực của tổ chức.

Thương lượng giá cả, đảm bảo doanh nghiệp đang nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền bỏ ra.

Làm việc với các bộ phận như sản xuất, kỹ thuật, kế toán và tiếp thị.

Theo dõi, đánh giá hiệu suất của bộ phận mua hàng.

Báo cáo kết quả, đề xuất cải tiến, theo dõi thị trường.

Theo dõi lượng hàng tồn kho

Đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết để hoạt động mua bán hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận khác kiểm tra hàng tồn kho.

Đảm bảo hàng hóa được đặt kịp thời nếu hàng trong kho còn ít.

Cập nhật các xu hướng, quy định

Cập nhật xu hướng, quy định của ngành nhằm đảm bảo doanh nghiệp đang tuân thủ luật, quy định hiện hành.

Theo dõi những thay đổi, điều chỉnh các chiến lược mua sắm theo xu hướng.

Quản lý, điều phối nhân sự phòng thu mua

Tuyển dụng, đào tạo nhân sự phòng thu mua.

Quản lý nguồn nhân lực của bộ phận mình phụ trách.

Đoàn kết nội bộ phòng, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, giám đốc thu mua cần thực hiện các công việc khác như báo cáo công việc cụ thể tới ban lãnh đạo về tình hình hàng hóa. Những người làm vị trí này cũng có thể tham mưu cho cấp trên việc hoạch định các kế hoạch mua hàng, xuất nhập khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

Giám đốc thu mua không chỉ quản lý thu mua hàng hóa mà còn quản lý cả nhân sự trong phòng

4. Yêu cầu đối với giám đốc thu mua

Vì vị trí giám đốc thu mua rất quan trọng nên các doanh nghiệp luôn có những tiêu chí rất cao khi tuyển dụng ứng viên làm công việc này để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty. Dưới đây là những yêu cầu chi tiết khi tuyển giám đốc thu mua:

Yêu cầu về bằng cấp, kiến thức chuyên môn

Bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế, kinh doanh, thương mại, quản lý chuỗi cung ứng. Ngoài ra, bằng thạc sĩ kinh doanh và các chứng chỉ liên quan như CFA, FIA… cũng được ưu tiên.

Hiểu biết về ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực hoạt động của công ty.

Có kiến thức về quy trình mua hàng, tiêu chuẩn trong quá trình mua hàng để xác định mục tiêu, nhà cung cấp tiềm năng.

Có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty.

Có kiến thức về pháp lý và các hợp đồng, thủ tục liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên ở vị trí giám đốc thu mua.

Các yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng giải quyết vấn đề : Trở thành một giám đốc thu mua giỏi, bạn cần có cách tiếp cận sáng tạo, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

: Trở thành một giám đốc thu mua giỏi, bạn cần có cách tiếp cận sáng tạo, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả. Khả năng chịu trách nhiệm : Giám đốc thu mua cần thể hiện trách nhiệm, sẵn sàng nhận sai khi có lỗi và tìm ra giải pháp cải thiện.

: Giám đốc thu mua cần thể hiện trách nhiệm, sẵn sàng nhận sai khi có lỗi và tìm ra giải pháp cải thiện. Giám sát chất lượng : Khả năng quan sát cùng sự nhạy bén trong cách nhìn nhận giúp bạn có thể phát hiện ra tình huống bất thường và kịp thời đưa ra biện pháp sửa chữa.

: Khả năng quan sát cùng sự nhạy bén trong cách nhìn nhận giúp bạn có thể phát hiện ra tình huống bất thường và kịp thời đưa ra biện pháp sửa chữa. Kỹ năng giao tiếp : Giám đốc thu mua cần giỏi giao tiếp để thiết lập mối quan hệ nội bộ và bên ngoài công ty. Từ đó, bạn có thể giúp doanh nghiệp có những đối tác tốt, những nhà cung cấp tiềm năng.

: Giám đốc thu mua cần giỏi giao tiếp để thiết lập mối quan hệ nội bộ và bên ngoài công ty. Từ đó, bạn có thể giúp doanh nghiệp có những đối tác tốt, những nhà cung cấp tiềm năng. Kỹ năng lãnh đạo : Là một giám đốc thu mua, bạn cần có khả năng lãnh đạo, đánh giá chính xác năng lực, điểm yếu của nhân viên để phân chia công việc hiệu quả, phù hợp. Dùng đúng người, đúng việc giúp bạn đạt thành công trong vai trò là leader của một phòng ban.

: Là một giám đốc thu mua, bạn cần có khả năng lãnh đạo, đánh giá chính xác năng lực, điểm yếu của nhân viên để phân chia công việc hiệu quả, phù hợp. Dùng đúng người, đúng việc giúp bạn đạt thành công trong vai trò là leader của một phòng ban. Nhạy bén quản lý tài chính: Giám đốc thu mua cần có những quyết định thông minh, hiệu quả khi đánh giá yếu tố tài chính của các đơn vị. Từ đó, bạn có thể thương lượng hợp lý, đảm bảo các khoản chi không vượt quá so với ngân sách dự kiến.

Giám đốc thu mua cần có những quyết định thông minh, hiệu quả khi đánh giá yếu tố tài chính của các đơn vị. Từ đó, bạn có thể thương lượng hợp lý, đảm bảo các khoản chi không vượt quá so với ngân sách dự kiến. Quản trị rủi ro : Trong công việc quản lý thu mua, rủi ro có thể xảy ra. Do đó, giám đốc thu mua cần phân tích, dự đoán và đánh giá các rủi ro. Từ đó, có biện pháp kế hoạch dự trù giảm thiểu thua lỗ, thất thoát.

: Trong công việc quản lý thu mua, rủi ro có thể xảy ra. Do đó, giám đốc thu mua cần phân tích, dự đoán và đánh giá các rủi ro. Từ đó, có biện pháp kế hoạch dự trù giảm thiểu thua lỗ, thất thoát. Kỹ năng quản lý nhóm : Một giám đốc mua hàng sẽ phải phối hợp với nhiều phòng ban như nhân sự, giám đốc tài chính và giám đốc sản xuất. vì vậy, việc phân bổ nhân sự, nguồn lực giữa các phòng ban là cần thiết. Bạn cần quản lý nhóm mua hàng sao cho công việc thuận lợi, hiệu quả.

: Một giám đốc mua hàng sẽ phải phối hợp với nhiều phòng ban như nhân sự, giám đốc tài chính và giám đốc sản xuất. vì vậy, việc phân bổ nhân sự, nguồn lực giữa các phòng ban là cần thiết. Bạn cần quản lý nhóm mua hàng sao cho công việc thuận lợi, hiệu quả. Kỹ năng đàm phán : Thông thường các giám đốc mua hàng sẽ phải làm việc với các đối tác cung ứng về nguyên vật liệu. Khả năng đàm phán tốt giúp bạn có thể nhanh chóng đạt được những thỏa thuận có lợi cho công ty.

: Thông thường các giám đốc mua hàng sẽ phải làm việc với các đối tác cung ứng về nguyên vật liệu. Khả năng đàm phán tốt giúp bạn có thể nhanh chóng đạt được những thỏa thuận có lợi cho công ty. Khả năng dùng công nghệ : Vì phải làm việc với nhiều máy móc công nghệ cao như máy tính văn phòng, các thiết bị kỹ thuật số và công cụ đo lường chất lượng sản phẩm, giám đốc thu mua cần nắm rõ để công việc thuận lợi.

: Vì phải làm việc với nhiều máy móc công nghệ cao như máy tính văn phòng, các thiết bị kỹ thuật số và công cụ đo lường chất lượng sản phẩm, giám đốc thu mua cần nắm rõ để công việc thuận lợi. Khả năng thành thạo ngoại ngữ: Giao tiếp bằng các ngôn ngữ đa dạng giúp bạn có thể làm việc với các đối tác hiệu quả. Giám đốc thu mua cũng có thể đọc hiểu các tài liệu nước ngoài dễ dàng nếu thông thạo ngoại ngữ.

Ngoài những yêu cầu kỹ năng trên, các nhà tuyển dụng mong muốn các giám đốc thu mua có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ và có mối quan hệ hài hòa với nhân viên. Những đức tính này giúp cho công việc của một giám đốc thu mua và cấp dưới ngày càng hiệu quả hơn.

Các khu vực trung tâm thành phố lớn có nhu cầu tuyển giám đốc thu mua cao hơn các tỉnh thành nhỏ lẻ

5. Khu vực tuyển dụng giám đốc thu mua nhiều

Tuyển dụng giám đốc thu mua đang là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp trong việc làm sản xuất kinh doanh. Ở các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, nhu cầu vị trí này càng tăng cao. Dưới đây là nhu cầu tuyển dụng chi tiết từng khu vực:

Tuyển dụng giám đốc thu mua tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực có sự tập trung lớn của các đơn vị sản xuất kinh doanh và cần giám đốc thu mua để giảm bớt chi phí đầu vào, nâng cao lợi nhuận của công ty. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Nội này tăng rất cao. Các doanh nghiệp luôn muốn tuyển dụng giám đốc thu mua có nhiều năm kinh nghiệm cùng với tệp nhà cung cấp tiềm năng, uy tín.

Mức lương trung bình cho giám đốc thu mua tại Hà Nội trong khoảng 35.000.000 - 53.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều chính sách đãi ngộ cùng chế độ thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, khu vực này nhiều lao động nên tỷ lệ cạnh tranh khá lớn.

Tuyển dụng việc làm giám đốc thu mua TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua khá cao vì các doanh nghiệp sản xuất cần nhân lực cho vị trí này để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Đây là cơ hội khá tốt với các ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thu mua hàng hóa và trình độ chuyên môn cao.

Với mức lương dao động từ 35.000.000 - 55.0000.000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng mong muốn có thể tìm được một giám đốc thu mua giỏi chuyên môn và cách quản lý công việc hiệu quả.

Tuyển dụng giám đốc thu mua Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế ven biển miền Trung Việt Nam. Đây là khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất thủy hải sản nên nhu cầu tuyển giám đốc thu mua cũng tăng cao. Có tới hàng trăm tin tuyển vị trí công việc này mỗi tháng tại Đà Nẵng, chứng tỏ nhu cầu cấp thiết của ngành nghề trên địa bàn.

Các nhà tuyển dụng tại Đà Nẵng đưa ra mức lương 30.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên có nhiều kinh nghiệm cùng kiến thức về ngành sản xuất thủy hải sản. Ngoài ra, các chế độ đãi ngộ tốt như ăn ở của các giám đốc thu mua cũng được đề xuất trong hợp đồng.

Ngoài những trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, một số khu vực phát triển kinh tế khác như Bình Dương, Hải Phòng, Cần Thơ cũng có nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua lớn để phục vụ cho quá trình sản xuất, thu mua của doanh nghiệp.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng giám đốc thu mua tại thị trường việc làm Việt Nam đang khá lớn. Những ứng viên có kiến thức chuyên môn về ngành cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luôn được ưu tiên. Mức lương của vị trí này cũng rất hấp dẫn thu hút nhiều ứng viên chất lượng cao. Nếu bạn có am hiểu về ngành nghề, trở thành một giám đốc thu mua là sự lựa chọn rất tốt.