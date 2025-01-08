Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm mua sắm thiết bị, phụ tùng máy móc 2. Khả năng quản lý: Xây dựng hệ thống mua sắm. 3. Giao tiếp tiếng Anh lưu loát

1, Chịu trách nhiệm khai thác và tìm nhà cung cấp. 2, Xây dựng quy trình quản lý mua sắm. 3, Kiểm soát tính tuân thủ trong quá trình mua sắm. 4, Kịp thời kiểm tra tính hợp lý của chi phí mua sắm. 5, Khai thác và tìm các nhà cung cấp phụ tùng trong nước.

