Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
1, Chịu trách nhiệm khai thác và tìm nhà cung cấp.
2, Xây dựng quy trình quản lý mua sắm.
3, Kiểm soát tính tuân thủ trong quá trình mua sắm.
4, Kịp thời kiểm tra tính hợp lý của chi phí mua sắm.
5, Khai thác và tìm các nhà cung cấp phụ tùng trong nước.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm mua sắm thiết bị, phụ tùng máy móc
2. Khả năng quản lý: Xây dựng hệ thống mua sắm.
3. Giao tiếp tiếng Anh lưu loát
Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Mức lương từ 20-30tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
