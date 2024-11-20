Tuyển Giám đốc Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A60 khu đấu giá 3ha đưc diễn , phúc diễn , Bắc Từ Liêm , hà Nội, Bắc Từ Liêm

1. Chiến lược và Phát triển Hoạt động Mua hàng:

- Xây dựng và thực hiện chiến lược mua hàng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Dự báo xu hướng thị trường để tư vấn chiến lược cho Ban Giám đốc Công ty.

- Định hướng và điều phối quy trình mua hàng, đảm bảo sự sự liên kết giữa các Phòng ban trong trong Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban khác để dự báo nhu cầu mua hàng, lập kế hoạch cung ứng và quản lý tồn kho.

2. Phát triển hệ thống nhà cung cấp:

- Xây dựng kế hoạch & tổ chức triển khai tìm kiếm nhà cung cấp: Đánh giá, lựa chọn, phân loại nhà cung cấp dựa trên tiêu chí về giá, chất lượng và thời gian giao hàng.

- Đàm phán chốt hợp đồng, các điều khoản thương mại (trading term, các khoản hỗ trợ ngân sách event/ khuyến mãi với Nhà cung cấp, thuê mướn...).

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp, đảm bảo sự hợp tác dài hạn và đạt được các điều khoản có lợi nhất.

- Định kỳ đánh giá, phân tích hiệu suất, kiểm tra chất lượng của nhà cung cấp, phát triển các chương trình cải tiến chất lượng và hiệu suất nhằm tối ưu công tác mua hàng.

3. Lập ngân sách, dự báo nhu cầu và triển khai mua hàng:

- Dự báo và lập kế hoạch tài chính cho việc mua hàng và xác định số lượng mua hàng tồn kho.

- Theo dõi việc lập kế hoạch nhu cầu hàng hóa theo yêu cầu của Sales/Dự án.

- Triển khai kế hoạch và quản lý các hoạt động mua hàng đảm bảo cung ứng hàng hóa .

- Nhận thông tin & phối kết hợp với các bên liên quan (Kinh doanh, Sản xuất, Nhà cung cấp) để hỗ trợ và xử lý các vấn phát sinh đảm bảo đáp ứng đơn hàng đúng tiến độ và chất lượng.

- Chịu trách nhiệm cho hoạt động mua hàng (chủ yếu là nhập khẩu) từ khi đặt hàng cho đến khi hàng về kho.

4. Kiểm soát hàng tồn kho: Quản lý mức tồn kho đảm bảo sản phẩm luôn sẵn có nhưng vẫn đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận được tối đa hóa.

5. Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên phòng mua: Theo sát tiến độ công việc của nhân viên, đôn đốc, nhắc nhở nhân sự đảm bảo đúng quy trình mua hàng.

6. Đảm bảo tuân thủ quy định và quy trình nội bộ: Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình mua hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và quản lý rủi ro.

7. Báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động mua hàng: Đề xuất các giải pháp cải tiến khi cần thiết, phân tích dữ liệu và dự báo.

8. Thực hiện công việc theo yêu cầu và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc.

- Nữ 30 – 35 tuổi, tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành thương mại, xuất nhập khẩu, kinh tế hoặc các ngành liên quan

- Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực mua hàng (nhập khẩu) và tối thiểu 2 năm ở vị trí trưởng phòng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành hàng kim loại.

- Am hiểu về kiến thức mua hàng, xu hướng phát triển ngành hàng trong tương lai, các kiến thức về hàng hóa và giá cả thị trường

- Yêu cầu tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phám và thương lượng, thuyết phục, phân tích, tổng hợp

- Kỹ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề

- Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, chín chắn

- Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, tư duy cao, chủ động và logic

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Lương: upto 30.000.000 VNĐ

- Được ăn trưa tại Công ty, được phục cấp tiền điện thoại;

- Được cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc; Được cấp đồng phục hàng năm;

- Có xe ô tô Công ty đưa đón khi đi gặp khách hàng hoặc đi công tác;

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; Nghỉ mát, Teambuilding, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...;

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;

- Được review lương theo quy định chung của Công ty;

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn;

