Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT của các doanh nghiệp bán lẻ đang tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Thu nhập dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ, tùy theo năng lực, kinh nghiệm và quy mô thị trường mà ứng viên sẽ phụ trách.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám sát bán hàng kênh mt hiện nay

Kênh MT (modern trade), hay còn gọi là kênh bán lẻ hiện đại, là mạng lưới phân phối sản phẩm qua các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại. Đây là hình thức phân phối tập trung vào các khu đô thị, khu vực phát triển và các thành phố lớn, nơi người tiêu dùng ưa chuộng mua sắm tại các điểm bán hàng hiện đại, tiện lợi và có uy tín.

Với sự gia tăng không ngừng của các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi, nhu cầu tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT cũng đang tăng cao. Vị trí tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT đòi hỏi khả năng quản lý đội ngũ, duy trì mối quan hệ với các nhà phân phối lớn, cũng như thực hiện các chiến lược để thúc đẩy doanh số tại các điểm bán lẻ hiện đại. Ngoài ra, vai trò này còn yêu cầu kỹ năng phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp tối ưu cho từng khu vực phân phối, nhằm đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp được tiếp cận tới nhiều người tiêu dùng nhất có thể.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại phát triển mạnh, các doanh nghiệp đang tìm kiếm những nhân sự có khả năng xây dựng chiến lược, phối hợp với các hệ thống phân phối lớn, và quản lý vận hành hiệu quả tại các điểm bán lẻ hiện đại. Công việc giám sát bán hàng kênh MT không chỉ mang lại mức thu nhập hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho những cá nhân có kỹ năng quản lý, đàm phán và xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác lớn.

Thị trường tuyển dụng hiện đang ghi nhận nhu cầu cao về tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, nơi mạng lưới bán lẻ hiện đại phát triển nhanh chóng. Theo dữ liệu cập nhật thường xuyên, có hơn 100 tin tuyển dụng cho vị trí này, phản ánh sự cần thiết trong việc phát triển nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong quản lý kênh MT. Các ứng viên có khả năng phân tích nhu cầu người tiêu dùng và tối ưu hóa phân phối sẽ có lợi thế trong việc cạnh tranh cho các vị trí với đãi ngộ cao và nhiều cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực này.

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Singapore cũng chứng kiến nhu cầu gia tăng mạnh mẽ về sales supervisor tuyển dụng kênh MT. Bởi đây là vị trí quan trọng trong việc phát triển chiến lược phân phối và đảm bảo sự hiện diện của thương hiệu tại các điểm bán lẻ lớn, các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư lớn để thu hút nhân sự giỏi, giàu kinh nghiệm nhằm mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu.

Nhu cầu tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT tăng cao ở các thành phố lớn

2. Mức lương giao động của giám sát bán hàng kênh mt

Việc làm giám sát bán hàng kênh MT hiện nay có mức lương khá hấp dẫn, dao động tùy theo kinh nghiệm và quy mô thị trường mà ứng viên quản lý. Dưới đây là mức lương ước tính cho các vị trí tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT:

Giám sát bán hàng kênh MT Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Giám sát bán hàng kênh MT tạp hóa 12.000.000 - 18.000.000 Giám sát bán hàng kênh MT siêu thị 12.000.000 - 25.000.000 Giám sát bán hàng kênh MT sàn TMĐT 20.000.000 - 30.000.000

3. Những việc làm giám sát bán hàng kênh MT phổ biến hiện nay

Ngành bán lẻ hiện đại đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các vị trí giám sát bán hàng kênh MT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối. Dưới đây là các vị trí tuyể dụng giám sát kênh MT phổ biến trong lĩnh vực này:

3.1. Giám sát bán hàng kênh MT tạp hóa

Giám sát bán hàng kênh MT tại các cửa hàng tạp hóa là người đảm bảo hoạt động phân phối sản phẩm hiệu quả tại các điểm bán lẻ truyền thống, như cửa hàng tạp hóa và quầy hàng nhỏ. Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, kèm theo các khoản thưởng doanh số. Vai trò này yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng duy trì và phát triển mối quan hệ với các đại lý, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tại các điểm bán nhỏ lẻ.

Công việc của giám sát bán hàng kênh MT tại tạp hóa bao gồm kiểm tra hàng hóa, đảm bảo hàng luôn có sẵn tại cửa hàng, giám sát doanh số tại từng điểm bán và hỗ trợ cửa hàng triển khai các chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giám sát cần chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, nắm bắt nhu cầu thị trường và xây dựng mối quan hệ thân thiết với các chủ cửa hàng để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Các doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng lớn như Unilever, Nestlé, Vinamilk và Masan thường xuyên tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội và các khu vực đông dân cư, nhằm mở rộng mạng lưới phân phối và tăng cường sự hiện diện của sản phẩm tại thị trường bán lẻ truyền thống.

Giám sát bán hàng kênh MT tạp hóa chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả công việc kinh doanh của cửa hàng

3.2. Giám sát bán hàng kênh MT siêu thị

Giám sát bán hàng kênh MT tại siêu thị là người quản lý và phát triển mối quan hệ với các hệ thống siêu thị lớn, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh doanh số tại các kênh bán lẻ hiện đại. Vị trí này thường có mức lương từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, cùng các chế độ thưởng theo hiệu quả kinh doanh. Vai trò này đòi hỏi kỹ năng thương lượng, khả năng quản lý và sự hiểu biết sâu về thị trường bán lẻ hiện đại để sản phẩm của doanh nghiệp có vị trí nổi bật và thu hút khách hàng.

Nhiệm vụ chính của giám sát bán hàng kênh MT tại siêu thị bao gồm theo dõi và kiểm soát số lượng hàng hóa, phối hợp với các quản lý siêu thị để triển khai các chương trình quảng bá và khuyến mãi, đồng thời tiếp nhận phản hồi từ khách hàng và điều chỉnh chiến lược phù hợp. Giám sát cần đảm bảo hàng hóa luôn được trưng bày đúng tiêu chuẩn và sẵn có tại các điểm bán, nhằm tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng.

Các thương hiệu lớn như Emart, BRG Mart, FamilyMart, Ministop… thường xuyên tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT để tăng cường sự hiện diện của sản phẩm tại các chuỗi siêu thị trên cả nước, đặc biệt tại TP. HCM, Hà Nội và các thành phố lớn khác.

3.3. Giám sát bán hàng kênh MT sàn TMĐT

Giám sát bán hàng kênh MT trên các sàn thương mại điện tử là người quản lý và phát triển kênh phân phối sản phẩm qua các nền tảng trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki và Sendo. Mức lương cho vị trí này thường từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng, kèm theo các khoản thưởng doanh số và các chế độ đãi ngộ khác. Đây là vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp đảm bảo doanh số bán hàng trên các sàn TMĐT, tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch và gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

Nhiệm vụ chính của giám sát kênh MT sàn TMĐT bao gồm theo dõi và phân tích doanh số, cập nhật thông tin sản phẩm kịp thời, triển khai các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi trực tuyến, đồng thời phân tích xu hướng mua sắm để điều chỉnh chiến lược bán hàng hiệu quả. Bên cạnh đó, giám sát cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận chăm sóc khách hàng để xử lý các vấn đề phát sinh, giải đáp thắc mắc và đảm bảo trải nghiệm mua sắm tích cực cho khách hàng trên các nền tảng TMĐT.

Các công ty lớn như Unilever, Samsung, Vinamilk và Nestlé đang đẩy mạnh tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT để mở rộng và tối ưu hóa kênh bán hàng trực tuyến.

Giám sát bán hàng kênh MT sàn TMĐT ngày càng có nhu cầu tuyển dụng cao

4. Khu vực tuyển dụng việc làm giám sát bán hàng kênh mt nhiều nhất

Vị trí giám sát bán hàng kênh MT hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại các thành phố lớn trên cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường bán lẻ hiện đại. Các doanh nghiệp cần tìm kiếm nhân sự có khả năng quản lý, duy trì và phát triển các mối quan hệ với hệ thống phân phối trong kênh MT. Dưới đây là một số khu vực nổi bật:

4.1. Việc làm giám sát kinh doanh kênh MT tại Hà Nội

Việc làm giám sát kinh doanh kênh MT tại Hà Nội tăng mạnh những năm gần đây. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng quản lý hiệu quả các mối quan hệ với siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vào các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy và Thanh Xuân, nơi có mật độ dân số cao và hoạt động thương mại sôi động.

Mức lương cho vị trí giám sát kinh doanh kênh MT tại Hà Nội thường dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Những người có kinh nghiệm quản lý bán hàng trước đó hoặc đã làm việc trong các công ty lớn sẽ có cơ hội nhận mức lương cao hơn cùng với các khoản thưởng và phúc lợi hấp dẫn.

Các doanh nghiệp lớn như Unilever, Nestlé, Vinamilk và Masan… là những nơi thường xuyên tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT. Họ không chỉ tìm kiếm ứng viên có kỹ năng chuyên môn mà còn chú trọng đến khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và kinh nghiệm làm việc trong môi trường bán lẻ.

4.2. Việc làm giám sát kinh doanh kênh MT tại TP HCM

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP HCM sở hữu mạng lưới phân phối đa dạng với hàng trăm siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, và các sàn thương mại điện tử. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại TP.HCM cho vị trí giám sát bán hàng kênh MT không chỉ tập trung vào các siêu thị lớn như Bách Hóa Xanh, Lotte… mà còn mở rộng đến các cửa hàng tiện lợi và các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến như Lazada, Shopee, và Tiki.

Mức lương cho vị trí giám sát kinh doanh kênh MT tại TP HCM thường dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Những người có khả năng quản lý đội ngũ, lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh sẽ có cơ hội nhận mức lương cao hơn. Bên cạnh đó, nhiều công ty cũng cung cấp các khoản thưởng hấp dẫn và phúc lợi để thu hút nhân tài.

TP HCM là thành phố phát triển kênh MT mạnh mẽ và có nhu cầu tuyển dụng nhiều trong ngành

4.3. Việc làm giám sát kinh doanh kênh MT tại Đà Nẵng

Việc làm giám sát kinh doanh kênh MT tại Đà Nẵng đang ngày càng trở nên hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh thành phố này không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là điểm đến du lịch nổi bật của miền Trung. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí giám sát kinh doanh kênh MT rất cao, tập trung vào các loại hình như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, và các sàn thương mại điện tử. Các siêu thị lớn như GO!, WinMart và Co.op Mart đang mở rộng hệ thống để phục vụ không chỉ cư dân địa phương mà còn cả lượng khách du lịch ngày càng tăng.

Mức lương cho tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT tại Đà Nẵng thường dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng của ứng viên. Những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ hoặc đã từng quản lý nhóm sẽ có lợi thế trong việc đàm phán mức lương. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn cung cấp các khoản thưởng theo doanh số và các phúc lợi khác để thu hút và giữ chân nhân tài.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm giám sát bán hàng kênh MT

Đối với vị trí tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ của ứng viên để xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ quan trọng và phù hợp với yêu cầu công việc. Các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kiến thức chuyên môn là những tiêu chí hàng đầu mà nhà tuyển dụng quan tâm để lựa chọn ứng viên có khả năng đóng góp dài hạn cho doanh nghiệp.

Trình độ học vấn

Ứng viên cho vị trí tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT thường cần có bằng cử nhân trong các lĩnh vực như Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc Kinh tế. Nền tảng học vấn này giúp ứng viên có kiến thức vững vàng trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại và quản lý phân phối. Ngoài ra, một số nhà tuyển dụng có thể ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về kỹ năng quản lý hoặc đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực bán hàng, nhằm đảm bảo ứng viên có khả năng thích nghi và triển khai chiến lược phân phối hiệu quả trong môi trường bán lẻ hiện đại.

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc là một yêu cầu thiết yếu trong tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT. Thông thường, các ứng viên cần có từ 2 đến 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc quản lý kênh phân phối hiện đại. Ứng viên có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, lập kế hoạch bán hàng và quản lý các mối quan hệ với đối tác bán lẻ lớn sẽ có lợi thế lớn khi ứng tuyển. Những ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), có khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý vấn đề nhanh chóng sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Kiến thức chuyên môn

Kiến thức chuyên môn về thị trường và kỹ năng quản lý là điều không thể thiếu cho tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT. Ứng viên cần hiểu rõ về các xu hướng tiêu dùng, phương thức phân phối và hành vi khách hàng. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng các công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phân tích dữ liệu bán hàng và triển khai các chiến lược tiếp thị là những kỹ năng quan trọng. Ứng viên cũng cần thành thạo trong các kỹ năng đàm phán, am hiểu về chính sách giá cả và chiến dịch khuyến mãi để đạt được mục tiêu doanh số. Một giám sát bán hàng kênh MT hiệu quả là người kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức chuyên môn và khả năng ứng dụng thực tiễn để mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh số cho doanh nghiệp.

Với sự mở rộng không ngừng của thị trường bán lẻ hiện đại và nhu cầu ngày càng cao từ người tiêu dùng trên cả nước, nhu cầu tuyển dụng giám sát bán hàng kênh MT cũng gia tăng nhanh chóng. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra mức lương cạnh tranh để thu hút các ứng viên có chuyên môn và kinh nghiệm vững vàng. Dự đoán trong những năm tới, công việc giám sát kênh MT sẽ trở thành một trong những lĩnh vực thu hút, góp phần lớn vào việc mở rộng quy mô doanh nghiệp và đẩy mạnh doanh số bán hàng trên các kênh phân phối hiện đại.