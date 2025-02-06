Tuyển Giám sát bán hàng kênh MT Abbott làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Long An: Long An, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Giám sát bán hàng kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kênh bán hàng: GT - truyền thống. Quản lý 24 key shops và PGs/Acti.

- Theo dõi và thực hiện các chương trình tiếp thị (cho Shop và người tiêu dùng )

- Sắp xếp lịch làm việc của PGs.

- Kiểm tra hoạt động của PGs ở thị trường

- Đề xuất tuyển dụng nhân sự và huấn luyện công việc ở thị trường

- Thăm viếng và tạo mối quan hệ với khách hàng.

- Cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

- Phối hợp với các nhóm sale để triển khai hoạt động của công ty.

- Thực hiện các báo cáo kinh doanh, báo cáo chương trình.

- Triển khai và quản lý quà tặng, thống kê số lượng quà tồn kho

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao Đẳng trở lên. Có kinh nghiệm quản lý PG/sales (nhóm từ 10 nhân viên) và chịu trách nhiệm doanh số.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.

- Có kinh nghiệm làm việc với các shop sữa là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm công việc tương đương về PG/Activation Supervisor, Trade Marketing Supervisor, Giám sát bán hàng, Giám sát kinh doanh, Sales Supervisor, Sale Team Leader....trong ngành hàng sữa/FMCG/consumer.

Tại Abbott Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Abbott

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin