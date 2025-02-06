Tuyển Giám sát bán hàng kênh MT Abbott làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát bán hàng kênh MT Tại Abbott
- Long An: Long An, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Giám sát bán hàng kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kênh bán hàng: GT - truyền thống. Quản lý 24 key shops và PGs/Acti.
- Theo dõi và thực hiện các chương trình tiếp thị (cho Shop và người tiêu dùng )
- Sắp xếp lịch làm việc của PGs.
- Kiểm tra hoạt động của PGs ở thị trường
- Đề xuất tuyển dụng nhân sự và huấn luyện công việc ở thị trường
- Thăm viếng và tạo mối quan hệ với khách hàng.
- Cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
- Phối hợp với các nhóm sale để triển khai hoạt động của công ty.
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh, báo cáo chương trình.
- Triển khai và quản lý quà tặng, thống kê số lượng quà tồn kho
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
- Có kinh nghiệm làm việc với các shop sữa là 1 lợi thế.
- Có kinh nghiệm công việc tương đương về PG/Activation Supervisor, Trade Marketing Supervisor, Giám sát bán hàng, Giám sát kinh doanh, Sales Supervisor, Sale Team Leader....trong ngành hàng sữa/FMCG/consumer.
Tại Abbott Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Abbott
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
