Tuyển Giám sát bán hàng kênh MT Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tếp cận các hệ thống siêu thị, các chuỗi cửa hàng tiện lợi, … để chào hàng và sản phẩm mới và tiến hành đưa hàng lên kệ.

• Ghé thăm, trưng bày, triển khai các chương trình khuyến mãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lơi…..

• Đảm bảo hàng hóa đầy đủ tại hệ thống mình phụ trách.

• Thiết lập các mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng.

• Xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống siêu thị phụ trách.

• Thường xuyên kiểm tra tình trạng sản phẩm (bao bì, tem nhãn, date,...).

• Đảm bảo hàng hóa đầy đủ các SKU tại hệ thống siêu thị phụ trách.

• Đề xuất và tham gia các hoạt động bán hàng, sampling….tại CH để push sale.

• Khảo sát thị trường và tìm hiểu các sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.

• Thực hiện báo cáo hàng ngày, tuần, tháng đầy đủ.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.