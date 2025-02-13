Tuyển Giám sát bán hàng kênh MT Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát bán hàng kênh MT Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát bán hàng kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tếp cận các hệ thống siêu thị, các chuỗi cửa hàng tiện lợi, … để chào hàng và sản phẩm mới và tiến hành đưa hàng lên kệ.
• Ghé thăm, trưng bày, triển khai các chương trình khuyến mãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lơi…..
• Đảm bảo hàng hóa đầy đủ tại hệ thống mình phụ trách.
• Thiết lập các mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng.
• Xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống siêu thị phụ trách.
• Thường xuyên kiểm tra tình trạng sản phẩm (bao bì, tem nhãn, date,...).
• Đảm bảo hàng hóa đầy đủ các SKU tại hệ thống siêu thị phụ trách.
• Đề xuất và tham gia các hoạt động bán hàng, sampling….tại CH để push sale.
• Khảo sát thị trường và tìm hiểu các sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.
• Thực hiện báo cáo hàng ngày, tuần, tháng đầy đủ.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina
