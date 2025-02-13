Tuyển Giám sát bán hàng kênh MT Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.

• Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày …) cho từng nhân viên.

• Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.

• Đảm bảo đội ngũ nhân viên và NPP thực hiện nghiêm túc các chính sách Công ty, các điều khoản trong hợp đồng.

• Hỗ trợ Đại diện bán hàng trong việc làm việc với các khách hàng chủ chốt

• Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ, quản lý công nợ .

• Quản lý tài sản của Công ty giao cho các điểm bán và NPP

• Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra

• Phối hợp với Trade Marketing, Marketing để thực hiện và triển khai các CTKM của Công ty

• Hợp tác với phòng HC&NS, Tài chính, Cung ứng để thành tốt công việc

• Quan hệ tốt với các điểm bán và NPP để duy trì thị phần tại khu vực và phát triển thị trường.

* Kênh bán phụ trách: Kênh OFF (Tạp hóa)

* Địa bàn phụ trách: Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Xã Gia Kiệm