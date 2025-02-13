Tuyển Giám sát bán hàng kênh MT Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát bán hàng kênh MT Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Carlsberg Vietnam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Carlsberg Vietnam

Giám sát bán hàng kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát bán hàng kênh MT Tại Carlsberg Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Long Khánh, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Giám sát bán hàng kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.
• Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày …) cho từng nhân viên.
• Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.
• Đảm bảo đội ngũ nhân viên và NPP thực hiện nghiêm túc các chính sách Công ty, các điều khoản trong hợp đồng.
• Hỗ trợ Đại diện bán hàng trong việc làm việc với các khách hàng chủ chốt
• Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ, quản lý công nợ .
• Quản lý tài sản của Công ty giao cho các điểm bán và NPP
• Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra
• Phối hợp với Trade Marketing, Marketing để thực hiện và triển khai các CTKM của Công ty
• Hợp tác với phòng HC&NS, Tài chính, Cung ứng để thành tốt công việc
• Quan hệ tốt với các điểm bán và NPP để duy trì thị phần tại khu vực và phát triển thị trường.
* Kênh bán phụ trách: Kênh OFF (Tạp hóa)
* Địa bàn phụ trách: Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Xã Gia Kiệm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Carlsberg Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Carlsberg Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Carlsberg Vietnam

Carlsberg Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15th floor, Sonatus Building, 15 Le Thanh Ton, Ben Nghe, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

