Công việc Kế toán công trình

Nhu cầu tuyển dụng kế toán công trình lương cao ngày càng tăng mạnh tại các công ty xây dựng, bất động sản và dự án hạ tầng tại Hà Nội, HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng… từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Đây là cơ hội việc làm mang lại triển vọng phát triển nghề nghiệp ổn định và tiềm năng thăng tiến cao cho bạn.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán công trình hiện nay

Kế toán công trình là một vị trí chuyên biệt trong ngành kế toán, đảm nhiệm việc quản lý và kiểm soát các hoạt động tài chính liên quan đến các dự án xây dựng. Việc làm kế toán công trình bao gồm việc theo dõi chi phí xây dựng, lập báo cáo tài chính cho các dự án, kiểm tra các hợp đồng, hóa đơn, đồng thời đảm bảo rằng mọi giao dịch tài chính liên quan đến dự án tuân thủ đúng quy định và kế hoạch ngân sách đã đề ra. Do đó, vai trò của kế toán công trình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, không chỉ góp phần đảm bảo tính minh bạch tài chính mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của các dự án xây dựng.

Trong năm 2024, sự phục hồi kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của các dự án xây dựng đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng kế toán tại Việt Nam tăng cao với hơn 100 tin mỗi ngày, đặc biệt trong các doanh nghiệp xây dựng và đa quốc gia. Theo đó, các doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ứng viên, bao gồm kỹ năng tiếng Anh thành thạo, các kỹ năng mềm như giao tiếp và hợp tác hiệu quả. Nhu cầu ngày càng lớn đã khiến mức lương trong ngành kế toán dự báo tăng từ 15-25%, vô cùng hấp dẫn đối với những người có kinh nghiệm hoặc đang cân nhắc chuyển việc.

Bên cạnh đó, việc làm kế toán công trình còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho ứng viên. Những người sở hữu kỹ năng chuyên môn tốt có thể dễ dàng đạt được các vị trí quản lý như kế toán trưởng hoặc quản lý tài chính, đặc biệt tại các doanh nghiệp lớn và dự án quy mô.

Việc làm kế toán công trình tăng cao do các dự án bất động sản, xây dựng phát triển mạnh

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán công trình

Các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam hiện nay tuyển dụng kế toán công trình với mức lương hấp dẫn, dao động tùy theo kinh nghiệm, khu vực làm việc cũng như đặc thù và quy mô của từng công ty hoặc dự án. Dưới đây là mức lương tham khảo cho các vị trí kế toán công trình:

Việc làm kế toán công trình Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kế toán công trình 5.000.000 - 7.000.000 Nhân viên kế toán công trình 7.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên kế toán công trình 12.000.000 - 20.000.000 Trưởng bộ phận kế toán công trình 20.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán công trình

Công việc của nhân viên kế toán công trình có nhiều điểm chung với kế toán doanh nghiệp, nhưng cũng có những đặc thù riêng biệt do môi trường làm việc đặc thù của ngành xây dựng. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà nhân viên kế toán công trình cần thực hiện:

Theo dõi tiến độ, ngân sách và các hoạt động tài chính liên quan.

Xác định chi phí nguyên vật liệu và phân bổ cho từng hạng mục công trình cụ thể.

Theo dõi và kiểm soát các khoản chi phí phát sinh trong từng giai đoạn của dự án.

Theo dõi chặt chẽ ngày công và bảng lương của công nhân.

Xác minh và kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán.

Soạn thảo các báo cáo tài chính, hóa đơn và chứng từ cần thiết đúng thời hạn.

Lưu trữ, bảo quản các sổ sách và tài liệu kế toán một cách khoa học và an toàn.

Kế toán công trình đảm nhiệm công việc theo dõi và quản lý các chi phí trong các dự án xây dựng

Dưới đây là các công việc cụ thể của kế toán công trình:

Kế toán chi phí công trình: Theo dõi và phân tích các chi phí phát sinh trong suốt quá trình thi công của dự án, bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, máy móc và các chi phí phát sinh khác.

Theo dõi và kiểm soát tài sản cố định như máy móc, thiết bị và các công cụ phục vụ cho dự án. Kế toán tổng hợp công trình: Tổng hợp tất cả các thông tin tài chính liên quan đến dự án, lập báo cáo tài chính tổng hợp và cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo về tình hình tài chính của dự án. Đảm bảo các báo cáo tài chính chính xác và minh bạch, hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược.

4. Hình thức làm việc của kế toán công trình

Kế toán công trình là một công việc đặc thù trong ngành xây dựng với nhiệm vụ theo dõi và quản lý tài chính, chi phí cho các dự án công trình. Tùy vào nhu cầu của từng công ty và dự án, kế toán công trình có thể làm việc theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm làm toàn thời gian (full time) hoặc làm bán thời gian (part time).

4.1. Tuyển dụng kế toán công trình làm full time (toàn thời gian)

Với hình thức làm việc full-time, kế toán công trình sẽ làm việc tại công ty suốt 8 giờ mỗi ngày và thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình tài chính của các dự án. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo sự chính xác trong các báo cáo tài chính, thanh toán và các hoạt động tài chính liên quan đến công trình. Công việc này yêu cầu sự chuyên môn cao và khả năng làm việc liên tục trong môi trường có sự thay đổi nhanh chóng.

Việc làm kế toán công trình yêu cầu chuyên môn cao, tính tỉ mỉ và cẩn trọng

4.2. Tuyển dụng kế toán công trình làm part time

Đối với hình thức part-time, kế toán công trình làm việc ít giờ trong tuần, tùy theo yêu cầu công việc và thỏa thuận với công ty. Kế toán công trình part-time có thể làm việc tại một số dự án hoặc công ty với khối lượng công việc nhẹ hơn. Mặc dù không làm việc liên tục, nhưng công việc của họ vẫn yêu cầu độ chính xác cao, khả năng quản lý tài chính tốt để đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán công trình nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng kế toán công trình chủ yếu tập trung ở các khu vực có hoạt động xây dựng, bất động sản, phát triển hạ tầng mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thành phố lớn và các tỉnh có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ.

5.1. Tuyển dụng kế toán công trình TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế xây dựng lớn nhất của Việt Nam với nhiều dự án bất động sản, hạ tầng và công trình dân dụng. Nhu cầu tuyển kế toán công trình tại TP HCM rất lớn, đặc biệt là trong các công ty xây dựng và các dự án lớn của thành phố. Việc làm kế toán công trình rất đa dạng, từ các công ty xây dựng nhỏ đến các tập đoàn bất động sản lớn với mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty và tính chất của dự án.

5.2. Tuyển dụng kế toán công trình tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm chính trị, kinh tế của Việt Nam, cũng là nơi có nhu cầu lớn về việc làm kế toán công trình. Các dự án xây dựng tại đây không chỉ tập trung vào bất động sản mà còn bao gồm các công trình công cộng, giao thông và hạ tầng. Từ các dự án xây dựng chung cư, biệt thự đến các công trình giao thông lớn đều cần đội ngũ kế toán công trình để theo dõi, quản lý chi phí tài chính. Tuy mức sống tại Hà Nội có phần cao hơn so với các tỉnh khác, nhưng nhu cầu tuyển dụng vẫn rất cao với mức lương từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng kế toán công trình tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố phát triển nhanh chóng với sự đầu tư mạnh mẽ vào ngành du lịch, hạ tầng và bất động sản. Đặc biệt, với sự gia tăng các dự án về du lịch nghỉ dưỡng và các khu đô thị mới, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí kế toán công trình cũng đang tăng lên. Các dự án lớn như xây dựng khu nghỉ dưỡng, khu đô thị, hạ tầng giao thông... đều cần kế toán công trình để quản lý tài chính và chi phí. Các công ty xây dựng, bất động sản, du lịch và các dự án hạ tầng là các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn với mức lương từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Đà Nẵng là nơi phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, các khu nghỉ dưỡng, du lịch

5.4. Tuyển dụng kế toán công trình tại Bình Dương

Bình Dương là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp và xây dựng, đặc biệt là các khu công nghiệp lớn. Các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị và các công trình hạ tầng đang diễn ra rất mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng tại Bình Dương cho vị trí kế toán công trình ngày càng cao. Các công ty xây dựng tại đây luôn tìm kiếm những kế toán có kinh nghiệm trong việc theo dõi và quản lý tài chính cho các dự án công nghiệp. Mức lương dao động cho vị trí này là 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

5.5. Tuyển dụng kế toán công trình tại Quảng Ninh

Quảng Ninh với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và hạ tầng giao thông, đang chứng kiến sự gia tăng các dự án xây dựng, đặc biệt là tại Vân Đồn và Hạ Long. Nhu cầu tuyển dụng tại Quảng Ninh cho vị trí kế toán công trình chủ yếu liên quan đến các dự án du lịch, khu nghỉ dưỡng và các công trình giao thông lớn để đảm bảo quản lý tài chính, chi phí cho các dự án. Mức lương cho kế toán công trình tại Quảng Ninh dao động từ 8.000.000 -15.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với mức sống và đặc thù phát triển của tỉnh.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán công trình

Nếu bạn đang theo học chuyên ngành kế toán và có đam mê với lĩnh vực xây dựng, việc làm kế toán công trình sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên, để trở thành kế toán công trình, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán : Các ứng viên cần có bằng cấp từ các trường đại học có chương trình đào tạo chuyên sâu về kế toán để có kiến thức vững vàng về nghiệp vụ kế toán.

: Các ứng viên cần có bằng cấp từ các trường đại học có chương trình đào tạo chuyên sâu về kế toán để có kiến thức vững vàng về nghiệp vụ kế toán. Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí kế toán tương đương sẽ giúp bạn làm quen nhanh chóng với công việc và yêu cầu của vị trí kế toán công trình.

Tuyển dụng kế toán công trình với nhiều tiêu chí cao nhằm đảm bảo ứng viên thực hiện công việc hiệu quả

Am hiểu về nghiệp vụ kế toán: Bạn cần có kiến thức vững về các lĩnh vực tài chính, quy định pháp lý liên quan đến thuế và chuẩn mực tài chính kế toán. Điều này giúp bạn xử lý công việc chính xác và tuân thủ đúng quy định.

Bạn cần có kiến thức vững về các lĩnh vực tài chính, quy định pháp lý liên quan đến thuế và chuẩn mực tài chính kế toán. Điều này giúp bạn xử lý công việc chính xác và tuân thủ đúng quy định. Kỹ năng tổng hợp và lập báo cáo: Kế toán công trình cần có khả năng thu thập thông tin, tổng hợp và lập báo cáo tài chính, thống kê chi phí xây dựng một cách chi tiết và chính xác.

Kế toán công trình cần có khả năng thu thập thông tin, tổng hợp và lập báo cáo tài chính, thống kê chi phí xây dựng một cách chi tiết và chính xác. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: Bạn phải thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel, để hỗ trợ công việc kế toán công trình, bao gồm việc tính toán chi phí, lập báo cáo và theo dõi tiến độ.

Bạn phải thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel, để hỗ trợ công việc kế toán công trình, bao gồm việc tính toán chi phí, lập báo cáo và theo dõi tiến độ. Hiểu rõ quy trình hạch toán công trình: Để làm việc hiệu quả, bạn cần nắm vững quy trình hạch toán trong các dự án xây dựng, từ việc ghi nhận chi phí vật liệu đến chi phí nhân công và các khoản chi phí khác.

Ngoài những yêu cầu chuyên môn, bạn cũng cần có sức khỏe tốt và khả năng làm việc dưới áp lực. Công việc kế toán công trình đôi khi rất căng thẳng với khối lượng công việc lớn, bao gồm việc quản lý chi phí, nguyên vật liệu và theo dõi tiến trình các dự án xây dựng. Vì vậy, bạn cần có tinh thần kiên trì, sẵn sàng đối mặt với những thử thách này để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng và bất động sản, nhu cầu tuyển dụng kế toán công trình ngày càng tăng. Các công ty và dự án lớn tìm kiếm ứng viên có chuyên môn vững, khả năng làm việc dưới áp lực và sự tỉ mỉ. Nếu bạn đang tìm cơ hội trong lĩnh vực này, hãy chuẩn bị kỹ về nghiệp vụ, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng và thăng tiến.