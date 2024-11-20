Tuyển Kế toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kế toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TX Sơn Tây

- Hà Nội, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kế toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính
Quản lý tài sản xây dựng cơ bản (XDCB):
Ghi nhận và theo dõi các tài sản phát sinh trong quá trình đầu tư XDCB.
Phân loại tài sản theo các nhóm (như công trình xây dựng, máy móc, thiết bị) để dễ quản lý.
Định kỳ kiểm tra, cập nhật thông tin tài sản vào hệ thống kế toán.
Hạch toán tài sản cố định (TSCĐ):
Ghi nhận các chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang (TK 241) và chuyển sang TSCĐ khi hoàn thành.
Lập biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng.
Ghi nhận giá trị nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại của TSCĐ vào sổ sách kế toán.
Theo dõi chi phí xây dựng:
Ghi nhận các chi phí liên quan đến đầu tư XDCB như chi phí vật liệu, nhân công, chi phí thuê nhà thầu.
Lập báo cáo chi phí đầu tư xây dựng, so sánh với dự toán để kiểm soát chi phí.
Quản lý khấu hao tài sản:
Tính và hạch toán khấu hao tài sản XDCB theo quy định pháp luật và chính sách công ty.
Theo dõi và cập nhật thời gian sử dụng còn lại của tài sản.
Kiểm kê và đánh giá tài sản:
Tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tài sản XDCB tại công trường hoặc văn phòng.
Đánh giá tài sản hư hỏng, mất mát hoặc xuống cấp để lập kế hoạch sửa chữa, thanh lý hoặc thay thế.
Lập báo cáo và hồ sơ tài sản:
Chuẩn bị các báo cáo tài sản XDCB định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu.
Lập hồ sơ tài sản cố định: hồ sơ pháp lý, biên bản nghiệm thu, quyết toán dự án.
Phối hợp làm việc:
Làm việc với các bộ phận liên quan (phòng đầu tư, thi công, quản lý dự án) để đảm bảo quản lý tài sản hiệu quả.
Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra trong việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tài sản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tài sản, xây dựng cơ bản
Ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản
Thành thạo các phần mềm kế toán ( cyber/ Fast...
Cẩn thận, chi tiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận khi trao đổi phỏng vấn
Thưởng tết, thưởng thâm niên và các chế độ khác
Tham gia đóng BHXH/ BHYT sau hết quá trình thử việc
Thăm quan du lịch hàng năm
Hưởng các chiết khấu sản phẩm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

