Tuyển Kế toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số M1 - 25, KĐT Vinhomes Grand Park, Đường Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hcm

Mô Tả Công Việc Kế toán công trình Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Mô tả công việc:

1. Quản lý thu – chi tại công trường, lập bảng kê chi tiết và báo cáo về phòng kế toán công ty.

2. Theo dõi tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng của các bộ phận, nhân sự tại công trường.

3. Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ liên quan đến vật tư, nhân công, dịch vụ tại công trường.

4. Lập báo cáo chi phí công trường, đối chiếu với kế hoạch ngân sách và gửi về công ty.

5. Theo dõi công nợ nhà thầu, tổ đội, nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng quy trình.

6. Hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình theo yêu cầu của cấp trên.

7. Phối hợp với các phòng ban để kiểm soát vật tư, thiết bị, nhân công trên công trường.

8. Lưu trữ hồ sơ kế toán, chứng từ, hỗ trợ công tác kiểm toán, thanh tra khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

- Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí kế toán, ưu tiên ứng viên từng làm kế toán công trường.

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP…) và tin học văn phòng (Excel, Word).

- Am hiểu quy trình kế toán, quản lý chi phí công trình, thuế và các quy định liên quan.

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO Thì Được Hưởng Những Gì

