Tuyển Kế toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Kế toán công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số M1

- 25, KĐT Vinhomes Grand Park, Đường Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hcm

Mô Tả Công Việc Kế toán công trình Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Mô tả công việc:
1. Quản lý thu – chi tại công trường, lập bảng kê chi tiết và báo cáo về phòng kế toán công ty.
2. Theo dõi tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng của các bộ phận, nhân sự tại công trường.
3. Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ liên quan đến vật tư, nhân công, dịch vụ tại công trường.
4. Lập báo cáo chi phí công trường, đối chiếu với kế hoạch ngân sách và gửi về công ty.
5. Theo dõi công nợ nhà thầu, tổ đội, nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng quy trình.
6. Hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình theo yêu cầu của cấp trên.
7. Phối hợp với các phòng ban để kiểm soát vật tư, thiết bị, nhân công trên công trường.
8. Lưu trữ hồ sơ kế toán, chứng từ, hỗ trợ công tác kiểm toán, thanh tra khi cần.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
- Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí kế toán, ưu tiên ứng viên từng làm kế toán công trường.
- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP…) và tin học văn phòng (Excel, Word).
- Am hiểu quy trình kế toán, quản lý chi phí công trình, thuế và các quy định liên quan.
- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Hường

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-trinh-thu-nhap-10tr-12tr-thang-tai-ho-chi-minh-job317455
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Tuyển Kế toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Kế toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 16/02/2025
Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Kế toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 16/02/2025
Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Tuyển Kế toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Kế toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 16/02/2025
Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Kế toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 16/02/2025
Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất