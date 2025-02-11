Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu

Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu

Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI

Kế toán công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần CTECH CTI

Mức lương
500 - 800 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa A, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công trình Với Mức Lương 500 - 800 Triệu

KẾ TOÁN TH/ KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Quản lý và Theo dõi chi phí công trình: vật tư, nhân công, máy,,,
• Phối hợp đặt hàng và chọn lọc nhà cung cấp
• Theo dõi các đơn hàng ,đối chiếu việc giao- nhận hàng, đối chiếu và theo dõi công nợ nhà cung cấp
• Theo dõi hoàn ứng quỹ công trình và các chi phí phát sinh liên quan đến dự án
• Tổng hợp chi phí giá vốn, doanh thu, quyết toán Công trình. lưu trữ chứng từ theo đúng quy trình
• Giao dịch với ngân hàng: Mở tài khoản, Ủy nhiệm chi, rút séc; làm hồ sơ bảo lãnh. Tổng hợp, cung cấp số liệu làm hồ sơ vay vốn.
• Lâp hợp đồng lao động. Đăng ký mã số thuế TNCN. Tính thuế TNCN hàng tháng, quý.
• Chấm công, thanh toán lương, trích nộp bảo hiểm…
• Quản lý, giám sát số liệu kế toán nội bộ. Kịp thời cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, giá thành; báo cáo công nợ; báo cáo kết quả kinh doanh cho BLĐ.
• Các giao dịch với CĐT, ngân hàng và hồ sơ có liên quan
• Nghiên cứu và tham mưu cho phòng kế toán các quy định PL về thuế, TNCN, BHXH
• Các công viêc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 500 - 800 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần CTECH CTI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CTECH CTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần CTECH CTI

Công Ty Cổ Phần CTECH CTI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPGD: Tòa A, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-trinh-thu-nhap-500-800-thang-tai-ha-noi-job293663
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Tuyển Kế toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Kế toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 16/02/2025
Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Kế toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 16/02/2025
Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Tuyển Kế toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Kế toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 16/02/2025
Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Hạn nộp: 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu
Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Kế toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 16/02/2025
Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm