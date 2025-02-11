Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu

KẾ TOÁN TH/ KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

• Quản lý và Theo dõi chi phí công trình: vật tư, nhân công, máy,,,

• Phối hợp đặt hàng và chọn lọc nhà cung cấp

• Theo dõi các đơn hàng ,đối chiếu việc giao- nhận hàng, đối chiếu và theo dõi công nợ nhà cung cấp

• Theo dõi hoàn ứng quỹ công trình và các chi phí phát sinh liên quan đến dự án

• Tổng hợp chi phí giá vốn, doanh thu, quyết toán Công trình. lưu trữ chứng từ theo đúng quy trình

• Giao dịch với ngân hàng: Mở tài khoản, Ủy nhiệm chi, rút séc; làm hồ sơ bảo lãnh. Tổng hợp, cung cấp số liệu làm hồ sơ vay vốn.

• Lâp hợp đồng lao động. Đăng ký mã số thuế TNCN. Tính thuế TNCN hàng tháng, quý.

• Chấm công, thanh toán lương, trích nộp bảo hiểm…

• Quản lý, giám sát số liệu kế toán nội bộ. Kịp thời cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, giá thành; báo cáo công nợ; báo cáo kết quả kinh doanh cho BLĐ.

• Các giao dịch với CĐT, ngân hàng và hồ sơ có liên quan

• Nghiên cứu và tham mưu cho phòng kế toán các quy định PL về thuế, TNCN, BHXH

• Các công viêc khác theo yêu cầu của cấp trên.