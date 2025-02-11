Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ Phần CTECH CTI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần CTECH CTI
- Hà Nội: Tòa A, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
KẾ TOÁN TH/ KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Quản lý và Theo dõi chi phí công trình: vật tư, nhân công, máy,,,
• Phối hợp đặt hàng và chọn lọc nhà cung cấp
• Theo dõi các đơn hàng ,đối chiếu việc giao- nhận hàng, đối chiếu và theo dõi công nợ nhà cung cấp
• Theo dõi hoàn ứng quỹ công trình và các chi phí phát sinh liên quan đến dự án
• Tổng hợp chi phí giá vốn, doanh thu, quyết toán Công trình. lưu trữ chứng từ theo đúng quy trình
• Giao dịch với ngân hàng: Mở tài khoản, Ủy nhiệm chi, rút séc; làm hồ sơ bảo lãnh. Tổng hợp, cung cấp số liệu làm hồ sơ vay vốn.
• Lâp hợp đồng lao động. Đăng ký mã số thuế TNCN. Tính thuế TNCN hàng tháng, quý.
• Chấm công, thanh toán lương, trích nộp bảo hiểm…
• Quản lý, giám sát số liệu kế toán nội bộ. Kịp thời cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, giá thành; báo cáo công nợ; báo cáo kết quả kinh doanh cho BLĐ.
• Các giao dịch với CĐT, ngân hàng và hồ sơ có liên quan
• Nghiên cứu và tham mưu cho phòng kế toán các quy định PL về thuế, TNCN, BHXH
• Các công viêc khác theo yêu cầu của cấp trên.
