Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án.

• Liên hệ với Chủ đầu tư/Tư vấn và các đơn vị liên quan nhằm tiến hành hiệu quả công tác thi công của dư án.

• Giám sát và kiểm soát công việc theo hệ thống quản lý chất lượng và xác định các rủi ro trong thi công.

• Hướng dẫn Cai thầu, Đội thi công, Thầu phụ tiến hành công việc theo các yêu cầu đúng kỹ thuật và bản vẽ.

• Đảm bảo khu vực/hạng mục phụ trách thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

• Kiểm soát đảm bảo an toàn và chất lượng an toàn công trình.

• Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc theo ngày, tuần, tháng, theo giai đoạn đã đề ra.

• Chỉ đạo và giám sát Ban chỉ huy công trình.

• Thực hiện các yêu cầu của quản lý.