Tuyển Kế toán công trình Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công trình Tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
- Hồ Chí Minh: 111 đường N2, Sol Villas, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án.
• Liên hệ với Chủ đầu tư/Tư vấn và các đơn vị liên quan nhằm tiến hành hiệu quả công tác thi công của dư án.
• Giám sát và kiểm soát công việc theo hệ thống quản lý chất lượng và xác định các rủi ro trong thi công.
• Hướng dẫn Cai thầu, Đội thi công, Thầu phụ tiến hành công việc theo các yêu cầu đúng kỹ thuật và bản vẽ.
• Đảm bảo khu vực/hạng mục phụ trách thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn.
• Kiểm soát đảm bảo an toàn và chất lượng an toàn công trình.
• Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc theo ngày, tuần, tháng, theo giai đoạn đã đề ra.
• Chỉ đạo và giám sát Ban chỉ huy công trình.
• Thực hiện các yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Từng làm chỉ huy phó ít nhất 1 dự án.
• Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.
• Sử dụng tốt phần mềm tin học chuyên ngành, tin học văn phòng.
Tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
