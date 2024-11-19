Tuyển Kế toán công trình Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Kế toán công trình

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công trình Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Đường số 1 Khu Dân Cư Sài Gòn Chợ Lớn P.Phú Mỹ, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán công trình Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Tìm nhà cung cấp và mua vật tư.
• Theo dõi công nợ các Nhà cung cấp
• Theo dõi xuất - nhập - tồn hàng hóa.
• Kiểm tra tính hợp lệ của Hóa đơn (mua vào), chứng từ trước khi làm thủ tục xuất/nhập hàng hóa vào kho.
• Đối chiếu số liệu và nhập liệu hàng hóa vào hệ thống.
• Làm báo cáo tồn kho, BC xuất nhập tồn.
• Tiếp nhận và xử lý đề nghị vật tư từ BCH công trình gửi về công ty.
• Theo dõi giao hàng đến công trình và yêu cầu NCC hồ sơ hàng hóa theo quy dịnh
• Kiểm soát định mức vật tư xuất theo từng dự án. Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí trong từng dự án.
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán của dự án.
• Thực hiện thu, chi, kiểm soát chứng từ,, tổng hợp dữ liệu mảng phụ trách bao gồm: Kiểm tra, soát xét chứng từ thanh toán trình lãnh đạo phê duyệt. Đảm bảo tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Nhập - Xuất vật tư được hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời.
• Hạch toán tất cả các hoá đơn, chứng từ phát sinh liên quan đến hàng hoá nhập mua để ghi nhận công nợ.
• Hạch toán thu chi và kiểm soát thu chi
• Lưu trữ các chứng từ kế toán liên quan đến phần hành công việc.
• Và các yêu cầu công việc khác của nghiệp vụ kế toán và cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trên 3 năm.
• Kinh nghiệm xử lý kiểm kê hàng hóa vật tư.
• Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành trở lên.
• Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế hiện hành.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và chịu được áp lực công việc cao.
• Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản từ 12 -18 triệu tùy theo năng lực
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...
• Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty
• Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT.
• Thời gian thử việc 2 tháng.
• Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
• Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Đường số 1, KDC Sài Gòn Chợ Lớn, KP2, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

