Công việc Kiểm thử và đánh giá bảo mật

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kiểm thử bảo mật đang gia tăng, do sự thiếu hụt lao động trong ngành an toàn thông tin. Trong thị trường công nghệ ngày càng phát triển, doanh nghiệp cần tuyển vị trí này để đảm bảo an toàn mạng cho công ty. Mức lương cho công việc này dao động từ 12.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí và khu vực.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm kiểm thử bảo mật

Kiểm thử bảo mật (Security Testing) có vai trò trong việc kiểm tra, đánh giá tính an toàn của hệ thống, ứng dụng, môi trường công nghệ thông tin nhằm đảm bảo khả năng chống lại các mối đe dọa và tấn công. Nhân viên sẽ tập trung vào việc phát hiện các điểm yếu trong hệ thống có thể dẫn đến mất mát thông tin, doanh thu hoặc danh tiếng. Sau khi phát hiện các lỗ hổng của hệ thống, kiểm thử bảo mật giúp các nhóm phát triển phần mềm khắc phục các lỗi này, bảo vệ khỏi những kẻ xâm nhập cỏ thể.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có khoảng 50.000 lao động trong lĩnh vực ngành an toàn thông tin, nhưng nhu cầu thực tế lên đến 700.000 lao động, cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực chất lượng. Trong bối cảnh công nghệ, chuyển đổi số, kỹ thuật số, … đang ngày càng phát triển, việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, dữ liệu khách hàng, giao dịch, … là điều không thể thiếu, do đó nhu cầu tuyển kiểm thử bảo mật đang gia tăng nhanh chóng.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin tuyển dụng kiểm thử bảo mật mỗi tháng, mở ra nhiều cơ hội cho nhiều bạn trẻ. Nếu hoàn thành tốt công việc và tích lũy đủ kinh nghiệm, kiến thức, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như chuyên viên phân tích an ninh mạng, trưởng nhóm kiểm thử bảo mật, …

Tìm việc làm kiểm thử bảo mật đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm kiểm thử bảo mật

Tuyển dụng kiểm thử bảo mật đang là nhu cầu cần thiết cho các doanh nghiệp trong việc bảo mật thông tin. Mức lương cho công việc này dao động từ 12.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí công việc.

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kiểm thử viên bảo mật cấp junior 12.000.000 - 20.000.000 Kiểm thử viên bảo mật cấp senior 20.000.000 - 40.000.000 Chuyên viên phân tích an ninh mạng 12.000.000 - 35.000.000 Trưởng nhóm kiểm thử bảo mật 30.000.000 - 50.000.000 Giám đốc bảo mật thông tin 50.000.000 - 100.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm kiểm thử bảo mật

Mức lương hấp dẫn doanh nghiệp chi trả khi tuyển dụng kiểm thử bảo mật, thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm. Dưới đây là mô tả công việc cho vị trí này, bạn có thể tham khảo qua:

Xác định và phân tích các mối đe dọa: Nhân viên kiểm thử bảo mật thực hiện điều tra các yêu cầu bảo mật của hệ thống phần mềm, đồng thời nắm vững các quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo mật. Qua đó, nhân viên có thể phát hiện và đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tính an toàn của hệ thống.

Tuyển dụng kiểm thử bảo mật cần phải giám sát và đánh giá hiệu quả bảo mật

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm kiểm thử bảo mật

Tuyển dụng kiểm thử bảo mật ở nhiều vị trí công việc khác nhau, dành cho nhiều đối tượng khác nhau, từ những sinh viên mới ra trường đến những ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm. Dưới đây là tổng hợp vị trí công việc kiểm thử bảo mật, bạn có thể xem qua.

4.1. Kiểm thử bảo mật cấp Junior

Kiểm thử bảo mật cấp junior là những người đã có kinh nghiệm cơ bản trong lĩnh vực kiểm thử bảo mật, có khả năng thực hiện nhiều phương pháp kiểm thử như kiểm thử chức năng, kiểm thử hệ thống, kiểm thử tích hợp và các kỹ thuật khác.

Nhân viên có thể tham gia vào các giai đoạn phân tích yêu cầu bảo mật, xây dựng kịch bản kiểm thử và sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử phù hợp. Bên cạnh đó, kiểm thử bảo mật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập và trình bày kết quả kiểm thử thông qua các báo cáo chi tiết gửi đến khách hàng hoặc nhóm phát triển.

4.2. Kiểm thử bảo mật cấp Senior

Kiểm thử bảo mật cấp senior là vị trí dành cho những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử bảo mật, với kiến thức chuyên sâu về các kỹ thuật và công cụ bảo mật. Vị trí này không chỉ thực hiện các nhiệm vụ kiểm thử phức tạp mà còn có khả năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ, hướng dẫn các nhân viên cấp dưới để đạt được hiệu quả công việc tối ưu.

Bên cạnh việc thực hiện kiểm thử, họ còn tham gia vào việc lập kế hoạch kiểm thử, phân tích rủi ro và phát triển các chiến lược bảo mật toàn diện. Kiểm thử bảo mật cấp senior là cầu nối quan trọng giữa các phòng ban và đảm bảo rằng tất cả các quy trình bảo mật đều được thực hiện đúng cách, từ đó mang lại giá trị cao nhất cho tổ chức.

4.3. Chuyên viên phân tích an ninh mạng

Chuyên viên phân tích an ninh mạng là người chịu trách nhiệm cài đặt, cấu hình và quản trị các thiết bị bảo mật như Firewall, WAF, IPS và DLP để đảm bảo an toàn cho hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của tổ chức. Chuyên viên phối hợp quản trị hệ thống phòng chống mã độc, hỗ trợ giải quyết các sự cố liên quan đến mã độc trên cả máy chủ và máy trạm.

Ngoài ra, chuyên viên cũng thực hiện dò quét các điểm yếu kỹ thuật, kiểm thử an ninh mạng và hệ thống máy chủ để tìm kiếm giải pháp khắc phục những điểm yếu này. Chuyên viên phân tích an ninh mạng còn tham gia vào việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn thông tin. Bên cạnh đó, họ giám sát và quản trị vận hành các hệ thống an ninh thông tin, đồng thời khắc phục các vấn đề phát sinh.

4.4. Trưởng phòng kiểm thử bảo mật

Trưởng phòng kiểm thử bảo mật có trách nhiệm tổ chức và thực hiện kiểm thử sản phẩm trong toàn bộ dự án được phân công. Trưởng phòng làm việc chặt chẽ với đội ngũ công nghệ và các phòng ban liên quan để thống nhất về phạm vi kiểm thử, yêu cầu và kế hoạch kiểm thử.

Trưởng phòng tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết, bao gồm kịch bản kiểm thử và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử cần thiết. Trong quá trình kiểm thử, trưởng phòng ghi nhận kết quả, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ cho các bên liên quan.

Ngoài ra, trưởng phòng còn quản lý và giám sát công việc của các thành viên trong nhóm, phân công nhiệm vụ, đôn đốc tiến độ và đào tạo, hỗ trợ để xây dựng đội ngũ có đủ năng lực thực hiện công việc hiệu quả.

4.5. Giám đốc bảo mật thông tin

Giám đốc bảo mật thông tin là người chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo các chiến lược quản trị của công ty được thực hiện hiệu quả. Giám đốc thực hiện phát triển, triển khai các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, phối hợp với các nguồn nhân lực hiện có để đạt được mục tiêu kinh doanh, bao gồm tăng trưởng, sáng tạo và quản lý rủi ro.

Ngoài ra, giám đốc còn cần kết hợp với an ninh vật lý để đảm bảo an toàn cho các hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc không chỉ là người quản lý mà còn là người chỉ đạo đội ngũ IT, nhắc nhở, kiểm soát việc xác định; phát triển và duy trì các quy trình nhằm giảm thiểu rủi ro dữ liệu trong toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin.

Giám đốc bảo mật thông tin cũng chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì tiêu chuẩn công nghệ bảo mật của công ty, cải tiến quy trình quản trị để đảm bảo luôn được cập nhật và hiệu quả trong việc giảm thiểu các mối đe dọa. Bên cạnh đó, họ cũng đảm bảo công ty tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thông tin đáng tin cậy như NERC để bảo vệ tài sản thông tin của doanh nghiệp.

Tuyển dụng kiểm thử bảo mật với nhiều vị trí công việc khác nhau

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kiểm thử bảo mật

Tuyển dụng kiểm thử bảo mật được nhiều doanh nghiệp quan tâm và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Khu vực tuyển vị trí này tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

5.1. Tuyển dụng việc làm kiểm thử bảo mật tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị và có nền kinh tế lớn thứ 2 cả nước, với nhiều công ty, tập đoàn công nghệ tập trung tại đây. Với sự triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và sự gia tăng nhu cầu về an ninh mạng, các doanh nghiệp tại Hà Nội đang tích cực tuyển dụng kiểm thử bảo mật để đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin.

Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin tuyển dụng kiểm thử bảo mật mỗi tháng trong lĩnh vực ngành công nghệ thông tin. Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

5.2. Tuyển dụng việc làm kiểm thử bảo mật tại Hồ Chí Minh

TP.HCM là trung tâm kinh tế của Việt Nam, với nhiều công ty, tập đoàn công nghệ lớn nhỏ, đa quốc gia tập trung phát triển và đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng kiểm thử bảo mật để bảo mật thông tin tuyệt đối cho công ty là điều rất cần thiết.

Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin tuyển dụng kiểm thử bảo mật mỗi tháng trong lĩnh vực ngành công nghệ thông tin. Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại các quận 1, quận 3, quận 7, quận 2, Tân Bình.

5.3. Tuyển dụng việc làm kiểm thử bảo mật tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ với nhiều công ty khởi nghiệp và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin. Nhu cầu tuyển dụng kiểm thử bảo mật tại Đà Nẵng cũng rất cần thiết khi các doanh nghiệp ngày càng nhận ra tầm quan trọng của an ninh mạng.

Theo các trang việc làm, có đến vài tin tuyển dụng kiểm thử bảo mật mỗi tháng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mức lương của công việc này dao động từ 7.000.000 - 38.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác cũng đang tuyển dụng kiểm thử bảo mật. Sự phát triển công nghệ cao tại nhiều tỉnh thành phố tạo ra nhu cầu cao về nhân lực.

Các khu vực thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng cao

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kiểm thử bảo mật

Tuyển dụng kiểm thử bảo mật đang mở ra nhiều cơ hội cho các ứng viên đang tìm kiếm việc làm với mức lương hấp dẫn. Nhà tuyển dụng sẽ đưa ra các yêu cầu khi tuyển công việc này bao gồm:

Về bằng cấp, kiến thức:

Nắm vững kiến thức về mạng máy tính và hệ thống để nhận diện nguồn mối đe dọa.

Nắm vững và am hiểu các nguyên lý bảo mật cơ bản trong ngành công nghệ thông tin.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Nắm vững các phương pháp như vulnerability scanning, security scanning, penetration testing và risk assessment.

Thông thạo ngôn ngữ lập trình như Python, Java, JavaScript hoặc C++ để hiểu rõ cấu trúc và hoạt động của phần mềm.

Hiểu biết về các chuẩn mực hiện tại như OWASP Top 10 để xác định các lỗ hổng bảo mật phổ biến và triển khai các biện pháp bảo mật phù hợp.

Về kỹ năng:

Cần đặc biệt chú ý đến chi tiết và tính chính xác: Trong kiểm thử bảo mật, mỗi chi tiết đều quan trọng, chính vì vậy nhân viên cần chú ý và đảm bảo được tính chính xác tuyệt đối.

Kỹ năng sử dụng công cụ kiểm thử bảo mật: Nhân viên kiểm thử bảo mật cần phải am hiểu và thành thạo các công cụ và kỹ thuật để phát hiện lỗ hổng bảo mật, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục hiệu quả.

Kỹ năng lập báo cáo: Security Tester cần có khả năng trình bày rõ ràng và chi tiết các phát hiện trong quá trình kiểm thử bảo mật. Báo cáo phải cung cấp thông tin đầy đủ về các lỗ hổng, mức độ nghiêm trọng và các khuyến nghị cải tiến để đảm bảo các bên liên quan có thể hiểu và hành động kịp thời.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Nhân viên kiểm thử bảo mật cần có cập nhật kiến thức mới và áp dụng các phương pháp phân tích vào công việc. Nhân viên cần có khả năng đọc hiểu mã nguồn, phân tích luồng dữ liệu và xác định các điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống bảo mật, từ đó đưa ra những cách giải quyết chính xác và hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Security Tester cần có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả với các nhóm phát triển của mình, giao tiếp tốt với khách hàng để trao đổi thông tin và đưa ra các khuyến nghị bảo mật. Việc giao tiếp rõ ràng và chính xác giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều hiểu được các vấn đề bảo mật và giải pháp cần thiết.

Ứng viên cần đáp ứng những kỹ năng, bằng cấp, kiến thức cần thiết cho công việc này

7. Những khó khăn trong việc làm kiểm thử bảo mật

Việc làm kiểm thử bảo mật là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Bên cạnh những tiềm năng đó, ngành này cũng có nhiều khó khăn mà nhân viên cần phải đối mặt và vượt qua như:

Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành: Trong môi trường làm việc của Security Tester, áp lực từ thời hạn và khối lượng công việc là điều không thể tránh khỏi. Nhiều tổ chức thường thiếu thời gian hoặc nguồn lực để thực hiện kiểm thử bảo mật toàn diện. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ sót các lỗ hổng quan trọng, làm tăng nguy cơ rủi ro bảo mật cho hệ thống.

Với nhiều tiềm năng phát triển nhưng kiểm thử bảo mật cũng gặp không ít khó khăn

Kết luận

Tuyển dụng kiểm thử bảo mật đang có xu hướng gia tăng và nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Ngành an toàn thông tin trở nên ngày càng quan trọng trong từng doanh nghiệp. Các công ty rất cần có nhân viên kiểm thử bảo mật để đảm bảo sự an toàn mạng cho hoạt động của mình. Nếu bạn trang bị đầy đủ bằng cấp, kỹ năng, kiến thức cho vị trí này, đừng ngần ngại ứng tuyển để có cho mình công việc với mức lương hấp dẫn!