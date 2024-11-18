Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm thử và đánh giá bảo mật Tại VNDIRECT Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiểm thử và đánh giá bảo mật Với Mức Lương Thỏa thuận
Có hiểu biết về các phương pháp kỹ thuật kiểm thử khác nhau.
Có kinh nghiệm về performance testing, intergration testing. Biết automation testing là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ cho công việc kiểm thử như: Postman, JMeter, Jira ….
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường phát triển phần mềm theo mô hình Agile
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Là người cẩn thận, tỉ mỉ, chú trọng đến chi tiết
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VNDIRECT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT Pro Company
