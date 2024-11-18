Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiểm thử và đánh giá bảo mật Với Mức Lương Thỏa thuận

Có hiểu biết về các phương pháp kỹ thuật kiểm thử khác nhau.

Có kinh nghiệm về performance testing, intergration testing. Biết automation testing là một lợi thế

Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ cho công việc kiểm thử như: Postman, JMeter, Jira ….

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường phát triển phần mềm theo mô hình Agile

Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Là người cẩn thận, tỉ mỉ, chú trọng đến chi tiết

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm làm việc

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về kiểm thử phần mềm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

Kỹ năng kiểm thử phần mềm

Kỹ năng tài liệu hóa

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng tư duy logic

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Kỹ năng nghiên cứu

4. Năng lực cốt lõi

Có tư duy và ứng xử phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức (IPAM & 4C)

Tại VNDIRECT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Tổng thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Được truy lĩnh 15% lương sau 2 tháng thử việc nếu ký kết HĐLĐ chính thức.

Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

3. Chế độ đãi ngộ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.