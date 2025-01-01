Danh sách Công ty >

VNDIRECT Pro Company

1000+ Nhân viên
Giới thiệu VNDIRECT Pro Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số 22/UBCK – GPHĐKD ngày 16/11/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp với đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành và Quản lý danh mục đầu tư. Tầm nhìn: Hệ sinh thái Dịch vụ đầu tư cực kỳ đơn giản và đủ sự lựa chọn cần thiết cho hành trình kiến tạo Sức khỏe tài chính và Bảo an thịnh vượng của mọi khách hàng. Sứ mệnh: Hiểu – Đồng hành để giúp khách hàng xây dựng văn hóa đầu tư trọn đời và phù hợp Giá trị cốt lõi: Đạo đức chính trực - Trí tuệ tập thể - Hợp tác phụng sự - Kết nối giá trị Slogan: Wisdom to success (Hội tụ trí tuệ - Lan tỏa thành công)

VNDIRECT Pro Company

VNDIRECT Pro Company VNDIRECT Pro Company

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
VNDIRECT Pro Company

VNDIRECT Pro Company VNDIRECT Pro Company

Hạn nộp: 31/12/2025

Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền

