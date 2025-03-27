Ngành an toàn thông tin là gì? Ra trường làm nghề gì?

1. Ngành an toàn thông tin là ngành gì?

Ngành an toàn thông tin (ATTT) là lĩnh vực chuyên về bảo vệ dữ liệu, hệ thống thông tin và các tài nguyên số của tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Mục tiêu chính của ngành này là đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và khả dụng của thông tin, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công và rủi ro từ các yếu tố bên ngoài và bên trong. Các giải pháp trong ngành ATTT bao gồm mã hóa, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và phát triển các chính sách bảo mật.

Trong kỷ nguyên số, ngành an toàn thông tin đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ tài sản số của doanh nghiệp và tổ chức. Các chuyên gia ATTT phải thiết lập và duy trì các biện pháp bảo mật để ngăn ngừa các cuộc tấn công mạng như tấn công DDoS, tấn công mã độc hay rò rỉ dữ liệu. Những chuyên gia này cũng tham gia vào việc phát triển các kế hoạch ứng phó sự cố, bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động ổn định và an toàn.

Ngành an toàn thông tin có nhu cầu nhân lực cao

Theo báo cáo từ Cục an toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Việt Nam đang thiếu hụt khoảng 30.000 nhân lực trong ngành an toàn thông tin, với dự báo nhu cầu sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới. Sự thiếu hụt này do nhu cầu bảo vệ thông tin và hệ thống mạng ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Theo khảo sát của Cisco, 50% các doanh nghiệp trên thế giới cho biết doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân lực an toàn thông tin phù hợp. Do đó, ngành này hứa hẹn là một lĩnh vực nghề nghiệp phát triển mạnh mẽ trong tương lai với nhiều cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập hấp dẫn.

2. Ngành an toàn thông tin học những gì?

Khi theo học ngành an toàn thông tin, sinh viên sẽ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc về cả lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Chương trình học bao gồm các kiến thức đại cương và chuyên ngành, giúp sinh viên phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp này.

Kiến thức đại cương:

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về công tác kỹ sư ngành an toàn thông tin, giúp hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của chuyên gia trong việc bảo vệ hệ thống và dữ liệu. Ngoài ra, các môn học về đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp cũng sẽ được đưa vào chương trình, khuyến khích sinh viên phát triển tư duy sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Môn học về tư duy thiết kế dự án giúp sinh viên hình thành khả năng quản lý và triển khai các dự án an toàn thông tin một cách hiệu quả.

Kiến thức chuyên ngành:

Ở phần kiến thức chuyên ngành, sinh viên sẽ được đào tạo về các lĩnh vực cụ thể như bảo mật thông tin, các nguyên lý cơ bản trong việc bảo vệ dữ liệu và hệ thống. Sinh viên sẽ được học về cơ sở an toàn thông tin, cách kiểm thử và giám sát an toàn mạng, giúp phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa. Kiến thức về kỹ thuật lập trình cũng rất quan trọng trong ngành này, giúp sinh viên hiểu và phát triển các ứng dụng bảo mật, xử lý các vấn đề liên quan đến mã hóa và bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công.

3. Học an toàn thông tin ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành an toàn thông tin sẽ có cơ hội làm việc trong nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu khỏi các mối đe dọa mạng. Dưới đây là một số việc làm công nghệ thông tin cụ thể mà sinh viên có thể làm sau khi ra trường:

3.1. Chuyên viên an toàn thông tin

Chuyên viên an toàn thông tin chịu trách nhiệm bảo vệ các hệ thống mạng và dữ liệu khỏi các mối đe dọa an ninh. Công việc bao gồm triển khai các biện pháp bảo mật, giám sát hệ thống và phát hiện các lỗ hổng bảo mật. Chuyên viên an toàn thông tin cũng tham gia vào việc phát triển các chính sách bảo mật và ứng phó với sự cố khi có tấn công mạng.

Mức lương cho chuyên viên an toàn thông tin mới ra trường dao động từ 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng. Với những người có kinh nghiệm lâu năm, mức lương có thể tăng lên từ 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/tháng. Ở các vị trí cao hơn như trưởng nhóm bảo mật, mức lương có thể đạt từ 30,000,000 - 40,000,000 VNĐ/tháng.

3.2. Quản trị viên hệ thống bảo mật

Quản trị viên hệ thống bảo mật quản lý và duy trì hệ thống bảo mật của tổ chức, đảm bảo các thiết bị, ứng dụng và mạng được bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm an ninh. Công việc bao gồm cấu hình các phần mềm bảo mật, giám sát hệ thống, thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ và xử lý sự cố khi có tấn công xảy ra.

Mức lương cho quản trị viên hệ thống bảo mật mới ra trường dao động từ 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng. Đối với những người có nhiều kinh nghiệm, mức lương có thể lên tới 25,000,000 VNĐ/tháng.

Quản trị viên hệ thống bảo mật bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số

3.3. Chuyên gia phân tích an ninh mạng

Chuyên gia phân tích an ninh mạng chuyên nghiên cứu và đánh giá các mối đe dọa mạng, tìm kiếm các điểm yếu trong hệ thống và đề xuất các giải pháp bảo mật phù hợp. Công việc bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, cũng như hỗ trợ tổ chức trong việc ứng phó với sự cố an ninh.

Mức lương cho chuyên gia phân tích an ninh mạng mới ra trường dao động từ 15,000,000 đến 20,000,000 VNĐ/tháng. Những người có kinh nghiệm có thể nhận mức lương từ 25,000,000 đến 40,000,000 VNĐ/tháng và những chuyên gia cấp cao hoặc trưởng nhóm có thể nhận lương từ 45,000,000 VNĐ/tháng trở lên.

3.4. Chuyên gia phòng ngừa xâm nhập

Tốt nghiệp ngành an toàn thông tin, sinh viên có thể làm chuyên gia phòng ngừa xâm nhập, phụ trách phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, bảo vệ hệ thống và dữ liệu của tổ chức khỏi các mối đe dọa. Công việc bao gồm việc phân tích các lỗ hổng bảo mật, triển khai các biện pháp phòng ngừa và giám sát hoạt động mạng để phát hiện các hành vi xâm nhập.

Mức lương cho chuyên gia phòng ngừa xâm nhập mới ra trường thường dao động trong khoảng 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Những chuyên gia có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên có thể nhận mức lương từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Ở các vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm, mức lương có thể đạt từ 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.​

3.5. Chuyên gia phân tích mã độc

Sau khi tốt nghiệp ngành an toàn thông tin, các chuyên viên có thể đảm nhận công việc của chuyên gia phòng ngừa xâm nhập, chịu trách nhiệm xác định và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, bảo vệ hệ thống và dữ liệu khỏi các mối đe dọa. Công việc bao gồm phân tích các lỗ hổng bảo mật, triển khai các biện pháp phòng ngừa và giám sát hoạt động mạng để phát hiện các hành vi xâm nhập.

Mức lương cho chuyên gia phân tích mã độc mới ra trường thường dao động trong khoảng 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Những chuyên gia có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên có thể nhận mức lương từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

3.6. Chuyên viên lập trình và phát triển phần mềm

Khi tốt nghiệp ngành an toàn thông tin, người học có thể trở thành chuyên gia phân tích mã độc, chuyên nghiên cứu và phân tích các phần mềm độc hại để xác định các mối đe dọa và phát triển các giải pháp phòng chống hiệu quả. Công việc bao gồm phân tích mẫu mã độc, thiết kế công cụ phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công mạng.

Mức lương cho chuyên viên lập trình và phát triển phần mềm mới ra trường dao động trong khoảng 30,000,000 – 45,000,000 VNĐ/tháng. Đối với những chuyên viên có kinh nghiệm, mức lương có thể từ 50,000,000 VNĐ/tháng trở lên và ở các vị trí cao hơn như trưởng nhóm phát triển phần mềm, mức lương có thể đạt từ 60,000,000 VNĐ/tháng.

3.7. Chuyên viên rà soát lỗ hổng an toàn thông tin

Chuyên gia phòng ngừa xâm nhập chịu trách nhiệm xác định và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, bảo vệ hệ thống và dữ liệu của tổ chức khỏi các mối đe dọa. Công việc bao gồm phân tích các lỗ hổng bảo mật, triển khai các biện pháp phòng ngừa và giám sát hoạt động mạng để phát hiện các hành vi xâm nhập.​

Mức lương khởi điểm cho vị trí này thường dao động từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Những chuyên gia có kinh nghiệm từ 1-3 năm có thể nhận mức lương từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Các vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm có thể nhận mức lương từ 30.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng trở lên.

3.8. Chuyên viên tư vấn và thiết kế hệ thống thông tin

Chuyên gia phân tích mã độc chuyên nghiên cứu và phân tích các phần mềm độc hại nhằm xác định các mối đe dọa và phát triển các giải pháp phòng chống hiệu quả. Công việc bao gồm phân tích mẫu mã độc, thiết kế công cụ phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công mạng.​

Mức lương khởi điểm cho vị trí này thường dao động từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Những chuyên gia có kinh nghiệm từ 1-3 năm có thể nhận mức lương từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Các vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm có thể nhận mức lương từ 30.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng trở lên.

3.9. Chuyên viên phát triển phần cứng và thiết bị an toàn thông tin

Cử nhân ngành an toàn thông tin ra trường có thể đảm nhận vai trò chuyên viên lập trình và phát triển phần mềm, chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng phần mềm bảo mật, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người dùng và yêu cầu bảo mật. Công việc bao gồm viết mã, kiểm thử, gỡ lỗi và cập nhật phần mềm để đảm bảo tính ổn định và an toàn của các hệ thống.

Mức lương khởi điểm cho vị trí này thường dao động từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Những chuyên viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm có thể nhận mức lương từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng. Các vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm phát triển phần mềm có thể nhận mức lương từ 30.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng trở lên.

Chuyên viên lập trình và phần mềm thiết kế, phát triển các ứng dụng bảo mật

4. Trường đào tạo ngành an toàn thông tin tốt nhất

Ngành an toàn thông tin ngày càng được chú trọng trong bối cảnh các mối đe dọa bảo mật ngày càng gia tăng. Các trường đào tạo ngành này không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn trang bị kỹ năng thực tiễn cho sinh viên. Dưới đây là một số trường đào tạo an toàn thông tin:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Học viện Kỹ thuật Mật mã Kỹ thuật Mật mã A00, A01 24.5 11,000,000 - 15,000,000 VNĐ/năm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông An toàn thông tin A00, A01 25.85 27,000,000 - 34,000,000 VNĐ/năm Học viện Kỹ thuật Quân sự An toàn thông tin A00, A01 25.46 - 27.71 điểm (tùy đối tượng tuyển sinh) Miễn phí Đại học Bách khoa Hà Nội An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) A00, A01 27.9 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ/năm Học viện an ninh Nhân dân An ninh mạng và phòng chống tội phạm cao A00, A01 21.17 (thí sinh Nam) và 23.50 (thí sinh Nữ) Miễn phí Miền Trung Đại học Duy Tân Đà Nẵng An toàn Thông tin A00, A16, A01, D01 16 30,000,000 - 32,000,000 VNĐ/năm Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Công nghệ Thông tin A00, A01 27.5 30,000,000 VNĐ/năm Miền Nam Trường Đại học Công nghệ TP.HCM An toàn thông tin A00, A01, C01, D01 18 20,000,000 - 26,000,000 VNĐ/năm Đại học Quốc Gia TP.HCM An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 26.77 32,800,000 VNĐ/năm

5. Tiềm năng và cơ hội của ngành an toàn thông tin

Ngành an toàn thông tin đang ngày càng trở nên thiết yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và sự gia tăng các mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng. Khi các tổ chức và doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ mất mát dữ liệu, tấn công hệ thống và các mối đe dọa bảo mật ngày càng phức tạp, nhu cầu về chuyên gia bảo mật thông tin ngày càng cao.

Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ như trí tuệ nhân tạo, blockchain và điện toán đám mây, ngành này còn mở ra nhiều cơ hội mới, giúp bảo vệ thông tin và hệ thống khỏi các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

An toàn thông tin đảm bảo an toàn cho dữ liệu khách hàng trong doanh nghiệp



Ngành an toàn thông tin không chỉ có tầm quan trọng trong các công ty công nghệ, mà còn có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, y tế, sản xuất và chính phủ. Các tổ chức cần đảm bảo an toàn cho dữ liệu của khách hàng, bảo mật giao dịch trực tuyến, bảo vệ thông tin nhạy cảm và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống trong mọi hoạt động.

Cơ hội phát triển của ngành an toàn thông tin

Nhu cầu nhân lực cao: Do sự gia tăng của các mối đe dọa an ninh mạng, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia an toàn thông tin đang ở mức cao, đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn và các tổ chức chính phủ.

Do sự gia tăng của các mối đe dọa an ninh mạng, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia an toàn thông tin đang ở mức cao, đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn và các tổ chức chính phủ. Ứng dụng đa ngành: Kiến thức về an toàn thông tin có thể áp dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm tài chính, y tế, dịch vụ công, sản xuất, thương mại điện tử và các ngành công nghiệp khác.

Kiến thức về an toàn thông tin có thể áp dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm tài chính, y tế, dịch vụ công, sản xuất, thương mại điện tử và các ngành công nghiệp khác. Mức lương hấp dẫn: Với sự quan trọng của công việc bảo mật, các chuyên gia an toàn thông tin thường có mức thu nhập cao, đặc biệt ở các vị trí như chuyên gia bảo mật, quản trị viên bảo mật hệ thống, hay kỹ sư an ninh mạng.

Với sự quan trọng của công việc bảo mật, các chuyên gia an toàn thông tin thường có mức thu nhập cao, đặc biệt ở các vị trí như chuyên gia bảo mật, quản trị viên bảo mật hệ thống, hay kỹ sư an ninh mạng. Khả năng thăng tiến nhanh: Ngành an toàn thông tin mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế, với tiềm năng thăng tiến nhanh, đặc biệt trong các công ty công nghệ, ngân hàng và tổ chức lớn.

Thách thức của ngành an toàn thông tin

Cạnh tranh khốc liệt: Với nhu cầu nhân lực tăng cao, sự cạnh tranh trở nên gay gắt, đặc biệt tại các vị trí cao cấp và thu nhập hấp dẫn.

Với nhu cầu nhân lực tăng cao, sự cạnh tranh trở nên gay gắt, đặc biệt tại các vị trí cao cấp và thu nhập hấp dẫn. Yêu cầu cập nhật kiến thức liên tục: Công nghệ bảo mật thay đổi nhanh chóng, yêu cầu các chuyên gia an toàn thông tin liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức mới về các công cụ bảo mật, phương pháp phòng chống tấn công và bảo vệ hệ thống.

Công nghệ bảo mật thay đổi nhanh chóng, yêu cầu các chuyên gia an toàn thông tin liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức mới về các công cụ bảo mật, phương pháp phòng chống tấn công và bảo vệ hệ thống. Áp lực công việc lớn: Các công việc trong ngành an toàn thông tin thường yêu cầu xử lý tình huống khẩn cấp và giám sát hệ thống 24/7, tạo ra áp lực công việc đáng kể, đặc biệt khi đối phó với các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Các công việc trong ngành an toàn thông tin thường yêu cầu xử lý tình huống khẩn cấp và giám sát hệ thống 24/7, tạo ra áp lực công việc đáng kể, đặc biệt khi đối phó với các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rủi ro bảo mật thông tin: Các chuyên gia an toàn thông tin phải đối mặt với rủi ro liên quan đến các lỗ hổng bảo mật, tấn công mạng, mã độc và vấn đề pháp lý trong việc quản lý thông tin, đảm bảo sự bảo mật và tuân thủ các quy định về an toàn thông tin.

Ngành an toàn thông tin là một lĩnh vực đầy tiềm năng và cơ hội phát triển trong thời đại công nghệ số. Với nhu cầu bảo mật ngày càng cao và sự gia tăng các mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng, ngành an toàn thông tin trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê công nghệ và bảo vệ hệ thống thông tin. Bên cạnh mức lương hấp dẫn, ngành này cũng mang đến cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp mạnh mẽ. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm công nghệ thông tin, hãy truy cập Job3s.ai để khám phá những vị trí phù hợp ngay hôm nay.