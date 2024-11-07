Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Kiểm thử và đánh giá bảo mật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm thử và đánh giá bảo mật Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa CMC Creative Space, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kiểm thử và đánh giá bảo mật Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện các kiểm thử thâm nhập và ứng dụng bằng cách sử dụng các phương pháp thử nghiệm đã được thiết lập như OWASP và PTES
- Tiến hành quét lỗ hổng mạng và ứng dụng bằng các công cụ tự động như Nessus, Acunetix, Burpsuite và Nmap.
- Khai thác các lỗ hổng đã xác định bằng cách sử dụng các khung khai thác như Metasploit hoặc các tập lệnh và công cụ tùy chỉnh được phát triển nội bộ
- Thực hiện các hoạt động thu thập thông bằng cách sử dụng các công cụ và cơ sở dữ liệu có sẵn
- Tài liệu hóa và truyền đạt các phát hiện về lỗ hổng cho khách hàng và các bên liên quan khác
- Cung cấp hướng dẫn về cách khắc phục các lỗ hổng và cách khai thác được phát hiện trong quá trình cam kết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về hệ điều hành Windows và Linux.
Hiểu biết về hệ điều hành Windows và Linux.
- Kiến thức cơ bản về mạng và các thiết bị bảo mật.
- Am hiểu về các lỗ hổng và điểm yếu an ninh bảo mật, đặc biệt là web, API, mobile app, server, network, database.
- Kỹ năng lập trình cơ bản, thành thạo Python hoặc ngôn ngữ khác (PHP, .Net, Java).
- Kiến thức về thu thập thông tin và mô hình hóa các cuộc tấn công.
- Có chứng chỉ CEH, OSCP, OSWE hoặc kỹ năng thực tế tương đương là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm chơi CTF và tham gia bug bounty là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có chuyên môn cao mảng An ninh an toàn thông tin
- Được tham gia các lớp đào tạo, khóa đào tạo, các buổi tọa đàm về chuyên môn
- Có cơ hội được tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới
- Phúc lợi thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật tập đoàn...lên đến 16 triệu 1 năm
- Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm
- Đóng bhxh theo Luật lao động quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa Nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-an-toan-thong-tin-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245013
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất