Công việc Kỹ sư hệ thống điện nhẹ

-

Có 5 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Kiên Giang Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Techino
Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ công ty cổ phần Techino làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu
công ty cổ phần Techino
Hạn nộp: 31/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hawee Group
Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Hawee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
Hawee Group
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ ngày càng gia tăng với mức thu nhập trung bình từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Hiện nay các dự án xây dựng, khu đô thị ngày càng phát triển mạnh mẽ đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho vị trí này.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ ngày càng tăng
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ ngày càng tăng

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ

Kỹ sư hệ thống điện nhẹ chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống điện nhẹ trong các công trình xây dựng; Đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó kỹ sư hệ thống điện cũng có nhiệm vụ lựa chọn các thiết bị điện phù hợp, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hệ thống điện hoạt động hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu của dự án và tuân thủ các quy định an toàn.

Nhu cầu tìm việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ hiện đang gia tăng mạnh trong bối cảnh các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị ngày càng phát triển. Ứng viên khi ứng tuyển tại các công ty, doanh nghiệp cần có kỹ năng thiết kế điện nhẹ, am hiểu về các công nghệ hiện đại, có những kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc.

Kỹ sư hệ thống điện nhẹ phải đảm bảo hệ thống điện hoạt động an toàn và tiết kiệm năng lượng
Kỹ sư hệ thống điện nhẹ phải đảm bảo hệ thống điện hoạt động an toàn và tiết kiệm năng lượng

2. Mức lương trung bình của kỹ sư hệ thống điện nhẹ

Theo khảo sát từ Job3s, mức lương kỹ sư hệ thống điện nhẹ trung bình từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào kinh nghiệm làm việc, cụ thể:

Việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ

Mức lương giao động (VNĐ/Tháng)

Kỹ sư hệ thống điện nhẹ

mới ra trường

8.000.000 - 10.000.000

Kỹ sư hệ thống điện nhẹ

(1-3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư hệ thống điện nhẹ

(3-5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư hệ thống điện nhẹ

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Lưu ý: Mức thu nhập của kỹ sư hệ thống điện thay đổi phụ thuộc vào trình độ học vấn, kinh nghiệm và môi trường làm việc. Kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ có mức lương cao hơn. Ngoài ra, một số công ty sẽ có chế độ thưởng, phúc lợi hoặc các khoản trợ cấp khác nếu kỹ sư hệ thống điện nhẹ hoàn thành tốt công việc được giao.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư hệ thống điện nhẹ

Hiện nay sự phát triển mạnh của khu đô thị, công trình lớn dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm kỹ sư hệ thống cũng tăng cao. Họ đóng vai trò quan trọng thiết kế, triển khai các công trình xây dựng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động hiệu quả.

Dưới đây là chi tiết công việc của kỹ sư hệ thống điện nhẹ cần thực hiện:

  • Thiết kế hệ thống điện nhẹ: Kỹ sư hệ thống điện nhẹ chịu trách nhiệm thiết kế chi tiết hệ thống điện phù hợp với yêu cầu của khách hàng; Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tính toán tải trọng và phân bố năng lượng cho hệ thống sao cho hợp lý, đảm bảo hiệu quả, an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

  • Lựa chọn thiết bị: Kỹ sư hệ thống điện nhẹ phải lựa chọn các thiết bị phù hợp với hệ thống. Vị trí này cần có kiến thức sâu rộng về các sản phẩm mới trên thị trường, đảm bảo các thiết bị an toàn suốt quá trình sử dụng.

  • Triển khai và giám sát hệ thống: Khi dự án được triển khai, kỹ sư hệ thống điện sẽ tham gia giám sát việc thi công và lắp đặt hệ thống điện nhẹ; Đảm bảo công việc diễn ra thuận lợi đúng tiến độ như kế hoạch.

  • Kiểm tra và sửa chữa: Khi công trình hoàn thành, kỹ sư hệ thống điện nhẹ phải kiểm tra và kịp thời sửa chữa những sai sót, đảm bảo an toàn và kỹ thuật.

  • Bảo trì và bảo dưỡng hệ thống: Kỹ sư hệ thống điện sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng hệ thống bao gồm kiểm tra định kỳ, phát hiện lỗi, sửa chữa kịp thời hoặc thay thế các thiết bị đã hỏng. Bên cạnh đó, họ cũng cần tư vấn cho khách hàng cách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ cho hệ thống điện.

  • Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc: Trong công việc, kỹ sư hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn về điện. Đảm bảo các thiết bị được lắp đặt đúng quy định, vận hành tốt, không xảy ra nguy cơ cháy nổ.

  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: Kỹ sư hệ thống điện nhẹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn lựa chọn hệ thống điện nhẹ phù hợp với nhu cầu của khách hàng; Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa giải đáp mọi thắc mắc khi cần thiết.

  • Phối hợp với các bộ phận khác: Kỹ sư hệ thống điện nhẹ phải phối hợp với các bộ phận khác để cùng thảo luận về thiết kế, thay đổi và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế.

Kỹ sư hệ thống điện nhẹ cần thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ
Kỹ sư hệ thống điện nhẹ cần thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ

Khi tìm việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ, ứng viên cần có đầy đủ bằng cấp, trình độ chuyên môn vững chắc, kỹ năng mềm cần thiết để hoàn thành tốt công việc. Dưới đây là một số yêu cầu chi tiết của nhà tuyển dụng đối với kỹ sư hệ thống điện nhẹ:

  • Bằng cấp: Khi tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ, doanh nghiệp thường yêu cầu ứng viên có bằng đại học thuộc các chuyên ngành liên quan đến điện, kỹ sư điện tử, kỹ thuật điện. Một số công ty có thể yêu cầu thêm các chứng chỉ chuyên sâu về hệ thống điện nhẹ, tự động hóa hoặc tham gia các khóa học về công nghệ mới trong lĩnh vực này.

  • Kinh nghiệm làm việc: Các nhà tuyển dụng thường ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống điện nhẹ. Tuy nhiên một số doanh nghiệp có thể tuyển dụng kỹ sư hệ thống điện nhẹ mới ra trường để đào tạo nâng cao chuyên môn, phát triển theo định hướng riêng.

  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện nhẹ cần có kiến thức về các thiết bị điện trong hệ thống điện nhẹ; Biết cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng để lập kế hoạch, thiết kế các hệ thống điện. Ngoài ra, họ phải hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn điện, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và hiệu quả.

  • Kỹ năng mềm: Bên cạnh trình độ chuyên môn, kỹ sư hệ thống điện nhẹ cần phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp để đưa ra giải pháp kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết. Vị trí này cũng yêu cầu khả năng làm việc nhóm tốt, phối hợp với các bộ phận khác để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

  • Khả năng chịu áp lực cao: Kỹ sư hệ thống điện nhẹ thường có lương công việc lớn nên đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, ứng viên có thể chịu được áp lực công việc cao.

  • Cập nhật kiến thức: Lĩnh vực điện luôn phát triển với nhiều kỹ thuật mới, đòi hỏi kỹ sư phải thường xuyên cập nhật các công nghệ tiên tiến trong quá trình làm việc để từ đó đưa ra biện pháp hiện đại và tối ưu nhất cho hệ thống điện nhẹ.

Bên cạnh trình độ chuyên môn, kỹ sư hệ thống điện phải có kỹ năng mềm
Bên cạnh trình độ chuyên môn, kỹ sư hệ thống điện phải có kỹ năng mềm

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư hệ thống điện nhẹ nhiều

Sự phát triển ngành xây dựng cùng xu hướng đô thị hoá đã làm tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ. Thông thường, các thành phố lớn có tuyển dụng nhiều kỹ sư hệ thống điện nhẹ để tham gia vào công trình, dự án lớn như:

Việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ tại thành phố Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị văn hoá lớn nhất cả nước, nơi đây có nhiều dự án xây dựng, từ các khu đô thị đến khu công nghiệp. Đồng thời thành phố đang hướng phát triển mạnh mẽ về hệ thống điện nhẹ với công nghệ tiên tiến. Vậy nên nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ có chuyên môn cao để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự phát triển mạnh về các công trình xây dựng lớn, khu đô thị mới, trung tâm thương mại. Nhà đầu tư yêu cầu lắp đặt hệ thống thiết bị điện hiện đại như đèn chiếu sáng thông minh, hệ thống an ninh và các thiết bị tự động hoá vậy nên mở ra nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư hệ thống điện nhẹ với mức lương khá hấp dẫn.

Việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển nhất miền Trung thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hệ thống điện nhẹ có chuyên môn tại khu vực này ngày càng tăng nhằm đáp ứng yêu cầu lắp đặt, bảo trì các hệ thống điện nhẹ tiết kiệm năng lượng.

Các kỹ sư hệ thống điện nhẹ khi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn cần có trình độ chuyên môn vững chắc cùng khả năng ứng biến linh hoạt trước mọi vấn đề khó khăn.

Tại một số thành phố lớn khác cũng có tốc độ đô thị hóa nhanh, sự phát triển mạnh mẽ của các dự án xây dựng, khu dân cư đòi hỏi phải lắp hệ thống điện thông minh và an toàn. Bên cạnh đó xu hướng sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường ngày càng ưa chuộng. Từ đó làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ trên toàn quốc với mức thu nhập ổn định.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ tập trung chủ yếu ở các khu đô thị, thành phố lớn
Tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ tập trung chủ yếu ở các khu đô thị, thành phố lớn

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ tăng cao tại các thành Với mức thu nhập khá tốt từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, việc làm kỹ sư hệ thống điện nhẹ đang ngày càng được nhiều ứng viên quan tâm. Để nâng cao mức thu nhập, kỹ sư hệ thống điện nhẹ cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện thêm các kỹ năng mềm cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao.