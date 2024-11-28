Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ công ty cổ phần Techino làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 20 - Lê Nin - Hưng Dũng - Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Bóc tách khối lượng, lập dự toán các hạng mục từ bản vẽ thiết kế điện/điện nhẹ

Hoàn thiện hồ sơ chào thầu, báo giá của dự án

Xây dựng, thuyết minh biện pháp thi công, quản lý tiến độ thi công.

Giám sát, tổ chức thi công, lắp đặt tại công trình theo các kế hoạch, bản vẽ, biện pháp đã được phê duyệt

Cấu hình hệ thống và chạy thử

Phối hợp các bộ phận liên quan lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán và bàn giao khách hàng đưa vào sử dụng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sức khỏe tốt;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành liên quan đến một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tự động hóa, điều khiển tự động, điện lạnh, Cơ điện tử,...

- Có kinh nghiệm trên 02 năm về quản lý, giám sát hệ thống điện/điện nhẹ công trình tòa nhà hoặc công trình công nghiệp.

- Có khả năng đọc tốt bản vẽ thiết kế, biết phối hợp với các hệ thống MEP trong công trình

- Ưu tiên có chứng chỉ thiết kế/giám sát điện hạng II trở lên

Tại công ty cổ phần Techino Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (8-12tr)+ Phụ cấp + Thưởng

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đóng ngay sau thử việc

- Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc

- Chế độ thưởng hiệu quả công việc

- Chính sách phúc lợi khác: Chế độ phụ cấp, tăng ca, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Techino

