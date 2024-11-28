Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ công ty cổ phần Techino làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Tại công ty cổ phần Techino
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 20
- Lê Nin
- Hưng Dũng
- Vinh, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Bóc tách khối lượng, lập dự toán các hạng mục từ bản vẽ thiết kế điện/điện nhẹ
Hoàn thiện hồ sơ chào thầu, báo giá của dự án
Xây dựng, thuyết minh biện pháp thi công, quản lý tiến độ thi công.
Giám sát, tổ chức thi công, lắp đặt tại công trình theo các kế hoạch, bản vẽ, biện pháp đã được phê duyệt
Cấu hình hệ thống và chạy thử
Phối hợp các bộ phận liên quan lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán và bàn giao khách hàng đưa vào sử dụng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, sức khỏe tốt;
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành liên quan đến một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tự động hóa, điều khiển tự động, điện lạnh, Cơ điện tử,...
- Có kinh nghiệm trên 02 năm về quản lý, giám sát hệ thống điện/điện nhẹ công trình tòa nhà hoặc công trình công nghiệp.
- Có khả năng đọc tốt bản vẽ thiết kế, biết phối hợp với các hệ thống MEP trong công trình
- Ưu tiên có chứng chỉ thiết kế/giám sát điện hạng II trở lên
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành liên quan đến một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tự động hóa, điều khiển tự động, điện lạnh, Cơ điện tử,...
- Có kinh nghiệm trên 02 năm về quản lý, giám sát hệ thống điện/điện nhẹ công trình tòa nhà hoặc công trình công nghiệp.
- Có khả năng đọc tốt bản vẽ thiết kế, biết phối hợp với các hệ thống MEP trong công trình
- Ưu tiên có chứng chỉ thiết kế/giám sát điện hạng II trở lên
Tại công ty cổ phần Techino Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cứng (8-12tr)+ Phụ cấp + Thưởng
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đóng ngay sau thử việc
- Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc
- Chế độ thưởng hiệu quả công việc
- Chính sách phúc lợi khác: Chế độ phụ cấp, tăng ca, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ...
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đóng ngay sau thử việc
- Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc
- Chế độ thưởng hiệu quả công việc
- Chính sách phúc lợi khác: Chế độ phụ cấp, tăng ca, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Techino
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI