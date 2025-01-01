Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư điện tử

-

Có 46 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện tử Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Dt&C Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegatron Vietnam
Tuyển Kỹ sư điện tử Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD
Pegatron Vietnam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Armephaco
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Armephaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Armephaco
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD
Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi
Hạn nộp: 11/04/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/03/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN
Hạn nộp: 29/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG LONG
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG LONG
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VN TECHSUN VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH VN TECHSUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VN TECHSUN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Cơ hội việc làm kỹ sư điện tử đang mở rộng nhanh chóng với mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu nhân lực tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn, minh chứng cho sự bùng nổ của ngành công nghệ. Ứng viên cần có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng mềm để có nhiều cơ hội phát triển trong ngành nghề này.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử

Việc làm kỹ sư điện tử đang trở thành một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao tại Việt Nam. Theo nghiên cứu của Navigos Search, nhóm ngành Điện - Điện tử liên tục dẫn đầu về số lượng vị trí cần tuyển, đặc biệt trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Những kỹ sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này được đánh giá cao nhờ khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại.

Công việc của kỹ sư điện tử đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng về vi mạch, mạch điện và lập trình. Bởi, kỹ sư điện tử đóng vai trò then chốt trong thiết kế, phát triển và tối ưu hóa các hệ thống điện tử, từ thiết bị gia dụng đến quy trình sản xuất công nghiệp. Họ đảm bảo hiệu suất hoạt động, giảm thiểu lỗi kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu thị trường. Với xu hướng phát triển công nghệ như IoT và AI, vai trò này ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong tương lai, việc làm kỹ sư điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhờ xu hướng chuyển đổi số và sự bùng nổ của ngành công nghiệp 4.0. Theo báo cáo từ Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực, ngành kỹ thuật điện và điện tử chiếm 3,58% tổng nhu cầu tuyển dụng, với hơn 5.678 chỗ làm được dự đoán từ đầu năm 2024. Đây là cơ hội lớn cho những ai muốn thăng tiến trong ngành.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử đang tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp 4.0
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử đang tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp 4.0

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ sư điện tử

Thu nhập từ việc làm kỹ sư điện tử tại Việt Nam hiện nay được đánh giá là khá hấp dẫn dao động trong khoảng từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Những vị trí tuyển dụng kỹ sư điện tử trong các ngành như viễn thông, cơ điện tử hay thiết kế mạch thường đi kèm mức lương cạnh tranh, phản ánh nhu cầu cao trên thị trường lao động. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương phổ biến:

Việc làm kỹ sư điện tử

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư điện tử viễn thông

12.000.000 - 18.000.000

Kỹ sư cơ điện tử

18.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư thiết kế mạch điện tử

20.000.000 - 30.000.000

Mức lương thực tế có thể dao động tùy vào quy mô doanh nghiệp, trình độ chuyên môn và khu vực làm việc. Các kỹ sư sở hữu kỹ năng ngoại ngữ hoặc chuyên môn giỏi thường nhận mức thu nhập cao hơn đáng kể. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi số và sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho kỹ sư điện tử.

3. Những việc làm kỹ sư điện tử phổ biến nhất hiện nay

Ngành kỹ thuật điện tử mang đến nhiều cơ hội việc làm đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh mẽ. Những vị trí tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử thường tập trung tại các trung tâm công nghiệp lớn và thành phố lớn, nơi hiện diện nhiều doanh nghiệp công nghệ và sản xuất.

3.1. Tuyển dụng kỹ sư cơ điện tử

Kỹ sư cơ điện tử chịu trách nhiệm thiết kế, bảo trì và tối ưu hóa các hệ thống kết hợp giữa cơ khí và điện tử. Công việc này thường xuất hiện trong ngành sản xuất tự động hóa, nhà máy công nghiệp và lĩnh vực nghiên cứu công nghệ cao. Khu vực nổi bật về tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử bao gồm TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai, nơi có nhiều khu công nghiệp quy mô lớn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ điện tử tại các khu công nghiệp lớn tăng trưởng vượt trội
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ điện tử tại các khu công nghiệp lớn tăng trưởng vượt trội

3.2. Tuyển dụng kỹ sư điện tử viễn thông

Vị trí kỹ sư điện tử viễn thông tập trung vào thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống truyền thông, từ mạng viễn thông đến thiết bị di động. Đây là ngành nghề phát triển mạnh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nơi tập trung nhiều tập đoàn viễn thông lớn như VNPT, Viettel và FPT Telecom.

3.3. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế mạch điện tử

Kỹ sư thiết kế mạch điện tử làm việc trong lĩnh vực chế tạo vi mạch, thiết kế bảng mạch và sản xuất thiết bị điện tử. Những vị trí này thường xuất hiện tại trung tâm nghiên cứu công nghệ cao ở Hà Nội, TP. HCM và các khu công nghiệp như Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử nhiều nhất

Việc làm kỹ sư điện tử hiện nay tập trung tại trung tâm công nghiệp và thành phố lớn, nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ, sản xuất và nghiên cứu. Dưới đây là những khu vực dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử.

4.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử tại Hà Nội

Hà Nội, với các khu công nghiệp lớn như Bắc Thăng Long và Quang Minh, là những trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu của Việt Nam. Sự bùng nổ của cuộc cách mạng số và nhu cầu ngày càng cao về các thiết bị điện tử thông minh đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện tử tại đây. Các chuyên gia trong lĩnh vực này có cơ hội làm việc tại các nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển, tham gia vào quá trình thiết kế, sản xuất và cải tiến các sản phẩm điện tử hiện đại.

4.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử tại TP. HCM

Với hàng trăm doanh nghiệp công nghệ tập trung tại các khu công nghiệp cao, TP. HCM đang dẫn đầu trong việc thu hút nhân tài trong lĩnh vực điện tử. Các kỹ sư có thể tìm thấy nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các công ty sản xuất chip, thiết bị thông minh hoặc tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Ví dụ, việc phát triển các giải pháp IoT và AI đang được các doanh nghiệp tại đây đặc biệt quan tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những luôn có tin đăng tuyển kỹ sư điện tử mới mỗi năm
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những luôn có tin đăng tuyển kỹ sư điện tử mới mỗi năm

4.3. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử tại Đà Nẵng

Có rất nhiều doanh nghiệp điện tử đặt trụ sở ở Đà Nẵng, đồng thời nơi đay cũng có khu công nghệ cao. Vì vậy, đa phần nhu cầu tuyển dụng đến từ sự phát triển của thành phố và các chính sách thu hút đầu tư công nghệ. Kỹ sư điện tử tại đây thường làm việc trong lĩnh vực phát triển, sản xuất linh kiện và thiết kế hệ thống điện tử.

4.4. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tử tại Bình Dương

Là một trong những tỉnh công nghiệp phát triển nhất Việt Nam, Bình Dương thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất điện tử lớn. Tại đây, kỹ sư điện tử có thể tham gia vào nhiều hoạt động đa dạng như thiết kế mạch điện tử, lập trình vi điều khiển, quản lý dự án và tham gia vào quá trình tự động hóa dây chuyền sản xuất. Với sự hỗ trợ từ các khu công nghiệp hiện đại như VSIP và Mỹ Phước, cơ hội việc làm cho kỹ sư điện tử tại Bình Dương là vô cùng rộng mở.

5. Mô tả chi tiết công việc của một kỹ sư điện tử

Việc làm kỹ sư điện tử đòi hỏi sự chính xác và chuyên môn cao, bao gồm từ khâu thiết kế đến thi công, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện tử. Dưới đây là những nhiệm vụ chính của một kỹ sư điện tử.

  • Khảo sát công trình và đưa ra phương án thiết kế mạng điện: Nghiên cứu hiện trạng, phân tích yêu cầu để lập phương án thiết kế phù hợp.

  • Thiết kế và thống kê lượng vật tư cần thiết: Lập bản vẽ kỹ thuật, dự toán khối lượng vật tư để đảm bảo tiến độ thi công.

  • Lập kế hoạch thi công hệ thống điện công trình: Phân bổ công việc, lập tiến độ thi công và kiểm soát nguồn lực cho dự án.

  • Thực thi, quản lý và giám sát nhằm hoàn thiện dự án: Đảm bảo hệ thống điện tử được lắp đặt và vận hành đúng theo thiết kế, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

  • Bàn giao, bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

  • Kịp thời khắc phục nếu có sự cố: Phân tích nguyên nhân và áp dụng giải pháp khắc phục nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại.

Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của kỹ sư điện tử là thiết kế hệ thống điện hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đảm bảo an toàn
Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của kỹ sư điện tử là thiết kế hệ thống điện hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đảm bảo an toàn

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kỹ sư điện tử

Để đáp ứng yêu cầu từ nhà tuyển dụng, ứng viên cho việc làm kỹ sư điện tử cần sở hữu đầy đủ chuyên môn và kỹ năng thực tế. Dưới đây là những tiêu chí thường được ưu tiên:

  • Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử hoặc điện viễn thông. Chứng chỉ hành nghề nâng cao hoặc bằng thạc sĩ là một lợi thế lớn.

  • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm thực tế, thành thạo trong việc lắp ráp, vận hành hệ thống điện tử và điều phối hệ thống.

  • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, khả năng xử lý tình huống hiệu quả dưới áp lực công việc.

  • Sức khỏe và tác phong làm việc: Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, nhanh nhẹn và tháo vát trong công việc.

  • Tư duy và khả năng tổ chức: Sáng tạo, giải quyết vấn đề linh hoạt, có khả năng quản lý nhân sự và tổ chức công việc khoa học.

  • Kiến thức bổ trợ: Hiểu biết về ngành kỹ thuật cơ điện tử giúp tăng cơ hội thành công khi ứng dụng hệ thống cơ điện tử vào thực tế.

Ứng viên có bằng cấp chuyên ngành sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn trong quá trình ứng tuyển kỹ sư điện tử
Ứng viên có bằng cấp chuyên ngành sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn trong quá trình ứng tuyển kỹ sư điện tử

Việc làm kỹ sư điện tử mang lại cơ hội phát triển vượt bậc với mức lương hấp dẫn và nhu cầu tuyển dụng cao tại nhiều khu vực lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng. Để đáp ứng yêu cầu, ứng viên cần có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng mềm tốt. Đây là một ngành đầy tiềm năng cho những ai đam mê công nghệ và sáng tạo.