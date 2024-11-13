Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ và triển khai thi công theo bản vẽ.

Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình.

Sắp xếp và phân bổ công việc tại công trường.

Chịu trách nhiệm về an toàn lao động tại công trường theo quy định của nhà nước và công ty.

Đánh giá và báo cáo tiến độ thi công tới cấp trên.

Kết hợp với các phòng ban liên quan để nghiệm thu công trình.

Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Tự động hóa.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong công tác thi công.

Sử dụng tốt các phần mềm chuyên dụng.

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, biện pháp thi công.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo quy định của công ty.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Có 12 ngày phép/năm.

Các chế độ khác như Outing hàng năm, du xuân, tham gia các khóa training trong và ngoài nước.

Review lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

