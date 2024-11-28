Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Tp Hạ Long, Huyện Phú Quốc

Tổ chức triển khai và thực hiện dự án, đảm bảo "Tiến độ, Chất lượng, An toàn lao động".

Tổ chức triển khai và thực hiện dự án, đảm bảo “Tiến độ, Chất lượng, An toàn lao động".

Lập tiến độ thi công, kiểm soát BOQ.

Trình lập bản vẽ thiết kế - thi công Shopdrawing, trình mẫu vật tư, đề xuất vật tư.

Lập khối lượng thanh toán theo hợp đồng.

Lập hồ sơ nghiệm thu vật tư, lắp đặt, hoàn công.

Điều phối nhân sự, họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu phụ.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Hết sáng thứ 7 (08h00 - 12h00; 13h30 - 17h30).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa, Điện, Điện tử,...

Có kiến thức cơ bản về hệ thống tự động hóa như PLC, SCADA, BMS, các mạng truyền thông công nghiệp, các thiết bị cảm biến,...

Có chứng chỉ hành nghề hạng 2 hoặc hạng 1.

Thành thạo các phần mềm lập trình, phần mềm văn phòng, AutoCAD.

Có tư duy quản lý công việc, có thể đi công tác.

Năng động, nhiệt tình, trung thực, có tính cầu thị.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo quy định của Công ty.

Hỗ trợ chỗ ở khi làm việc tại công trường.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Có 12 ngày phép/năm.

Các chế độ khác như Outing hàng năm, du xuân, tham gia các khóa training trong và ngoài nước.

Review lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

