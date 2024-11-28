Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Kỹ sư hệ thống điện nhẹ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Tp Hạ Long, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức triển khai và thực hiện dự án, đảm bảo “Tiến độ, Chất lượng, An toàn lao động".
Lập tiến độ thi công, kiểm soát BOQ.
Trình lập bản vẽ thiết kế - thi công Shopdrawing, trình mẫu vật tư, đề xuất vật tư.
Lập khối lượng thanh toán theo hợp đồng.
Lập hồ sơ nghiệm thu vật tư, lắp đặt, hoàn công.
Điều phối nhân sự, họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu phụ.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Hết sáng thứ 7 (08h00 - 12h00; 13h30 - 17h30).

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa, Điện, Điện tử,...
Có kiến thức cơ bản về hệ thống tự động hóa như PLC, SCADA, BMS, các mạng truyền thông công nghiệp, các thiết bị cảm biến,...
Có chứng chỉ hành nghề hạng 2 hoặc hạng 1.
Thành thạo các phần mềm lập trình, phần mềm văn phòng, AutoCAD.
Có tư duy quản lý công việc, có thể đi công tác.
Năng động, nhiệt tình, trung thực, có tính cầu thị.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo quy định của Công ty.
Hỗ trợ chỗ ở khi làm việc tại công trường.
Thưởng upto 3 tháng lương/năm.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.
Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.
Có 12 ngày phép/năm.
Các chế độ khác như Outing hàng năm, du xuân, tham gia các khóa training trong và ngoài nước.
Review lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

