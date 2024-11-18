Tuyển Kỹ sư hệ thống điện nhẹ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Kỹ sư hệ thống điện nhẹ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống điện nhẹ Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bản vẽ thiết kế, shop drawing hệ điện, điện nhẹ và tham gia giám sát quá trình thi công hoặc làm việc tại văn phòng.
Tính toán khối lượng và tham gia giám sát quá trình gia công, nghiệm thu với thầu phụ.
Lập biện pháp thi công.
Giám sát thi công các tổ đội công nhân, tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng với Các tổ đội công nhân.
Tính khối lượng thanh toán hàng tháng với thầu chính.
Kiểm tra, tính toán khối lượng thi công của tổ đội công nhân.
Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.
Báo cáo công việc định kỳ và theo quy trình.
Có thể đảm nhiệm thêm một số công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ sư điện cần nắm chắc các kỹ năng và kiến thức chuyên ngành, sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ cho công việc. Bên cạnh đó:
Có khả năng vẽ tốt, triển khai bản vẽ chi tiết thi công trên công trường.
Linh hoạt xử lý tình huống, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng nghiệp vụ thi công tại công trường.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc lớn.
Có khả năng điều phối công việc tốt.
Và đặc biệt luôn phải tích cực, không ngừng học hỏi và rèn luyện để trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế để có thể dễ dàng đối phó với những tình huống phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được hưởng thu nhập xứng đáng với kinh nghiệm làm việc.
2. Thưởng lễ và phúc lợi đầy đủ
3. Quyền lợi về bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 169 Nguyễn Ngọc Vũ Tầng 9 toà nhà đa năng Trung Hoà Cầu Giấy Hà Nội.

