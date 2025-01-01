Công việc Thẩm định giá bất động sản

Hiện nay, tuyển dụng thẩm định giá bất động sản có xu hướng tăng cao bởi nhu đầu tư và sử dụng nhà đất diễn ra nhộn nhịp hơn. Thẩm định giá bất động sản cũng là ngành nghề được đông đảo người lao động chú ý bởi tiềm năng thăng tiến và mức thu nhập ổn định dao động từ 10.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản là công việc nhận định giá trị thực tế của tài sản phù hợp với thị trường theo tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian nhất định. Người thực hiện việc thẩm định giá bất động sản sẽ phải xem xét những đặc điểm và tiến hành đánh giá dựa theo các yếu tố gồm pháp luật, tính rủi ro có thể làm ảnh hưởng tới tài sản thẩm định.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản có chiều hướng tăng mạnh, đặc biệt là tại các khu vực thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Hải Phòng do sự phát triển của các hình thức đầu tư và giao dịch bất động sản mới.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản có sự đa dạng các hình thức như chung cư, nhà phố, biệt thự, đất nền, khu căn hộ dịch vụ,… đều cần được thẩm định giá. Những điều này đã mở ra nhiều cơ hội việc làm bất động sản cho người lao động trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản khi trên các website, diễn đàn thường xuyên đăng tải hàng nghìn bài tuyển dụng với nhiều vị trí khác nhau.

Nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản cũng là ngành nghề được người lao động quan tâm bởi mức thu nhập tốt và có cơ hội thăng tiến từ vị trí Nhân viên lên Chuyên viên/Phó phòng hoặc Trưởng phòng với thời gian từ 2 – 5 năm kinh nghiệm. Ngoài ra, tuyển dụng thẩm định bất động sản còn thu hút ứng viên khi được làm việc trong nhiều môi trường khác nhau từ các ngân hàng, công ty đầu tư, doanh nghiệp bất động sản hoặc cơ quan chính phủ.

2. Mức lương trung bình của thẩm định giá bất động sản

Theo tìm hiểu từ trang tin tuyển dụng Job3s, Thẩm định giá bất động sản thuộc một trong những ngành nghề có mức thu nhập tốt, tuỳ từng vị trí, khu vực tuyển dụng mà có sự chênh lệch. Dưới đây là mức lương trung bình của thẩm định giá bất động sản:

Việc làm thẩm định giá bất động sản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên thẩm định giá bất động sản 10.000.000 – 15.000.000 Chuyên viên thẩm định giá bất động sản 15.000.000 – 20.000.000 Trợ lý thẩm định giá bất động sản 8.000.000 – 12.000.000 Chuyên viên cao cấp thẩm định giá bất động sản 18.000.000 – 25.000.000 Phó phòng thẩm định giá bất động sản 25.000.000 – 35.000.000 Trưởng phòng thẩm định giá bất động sản 35.000.000 – 50.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản hiện là ngành nghề nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động. Tuỳ từng doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thẩm định giá bất động sản mà có mô tả công việc khác nhau. Tuy nhiên, việc làm thẩm định giá bất động sản sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau:

Tiến hành nhận và đánh giá hồ sơ của khách hàng

Khảo sát trực tiếp các loại bất động sản cần định giá

Thực hiện các báo cáo về định giá cụ thể từng loại bất động sản

Tiến hành so sánh giá trị các loại bất động sản với tài sản tại các khu xung quanh và trên thị trường nói chung.

Liên hệ và làm việc với những công ty quản lý thẩm định để hoàn thiện quá trình đánh giá tài sản khi cần thiết

Thực hiện đánh giá hồ sơ chi tiết và xác nhận tính chính xác các thông tin, giá trị những loại bất động sản cần định giá

Nghiên cứu chi tiết lịch sử của bất động sản định giá và xác minh việc tuân thủ những quy định, tiêu chuẩn an toàn. Đồng thời, thẩm định giá bất động sản cũng sẽ phải làm rõ các vấn đề tranh chấp hay thế chấp liên quan tới tài sản.

4. Việc làm của thẩm định giá bất động sản phổ biến

Với sự đa dạng hình thức đầu tư và giao dịch hiện này đã giúp nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản tăng mạnh. Việc làm này giữ vai trò đánh giá, kiểm tra tính chính xác và đánh giá giá trị các loại bất động sản để khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất. Tuỳ từng vị trí việc làm thẩm định giá bất động sản mà có đặc điểm và yêu cầu khác nhau.

4.1. Nhân viên thẩm định giá bất động sản

Nhân viên thẩm định giá bất động sản sẽ đảm nhận công việc thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu và đánh giá hiện trạng nhằm phục vụ cho việc thẩm định. Vị trí việc làm này cũng trực tiếp thẩm định giá các loại bất động sản, lập chứng thư và báo cáo theo quy định.

Nhân viên thẩm định giá bất động sản sẽ đảm nhận công việc thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu và đánh giá hiện trạng phục vụ cho việc thẩm định

Người lao động để tuyển dụng thẩm định giá bất động vị trí nhân viên sẽ cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Tài chính – ngân hàng, Thẩm định giá, Luật, Quản lý đất đai,… Bên cạnh đó, ứng viên còn phải nắm vững các quy định về pháp luật hiện hành về thẩm định giá. Hơn nữa, nhân viên thẩm định giá bất động sản cần trang bị những kỹ năng cơ bản gồm thành thạo tin học văn phòng, có khả năng phân tích, tính trung thực và chịu được áp lực công việc.

Hiện nhân viên thẩm định giá bất động sản đang được các công ty ưu tiên tuyển dụng với mức lương tốt như Công ty TNHH Tập đoàn thẩm định giá Sunvalue, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Fargo,…

4.2. Chuyên viên thẩm định giá bất động sản

Trong số những vị trí tuyển dụng thẩm định giá bất động sản thì chuyên viên cũng nhận được sự quan tâm lớn của nhiều ứng viên. Chuyên viên thẩm định giá bất động sản sẽ đảm nhận công việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và xác nhận thông tin khách hàng cung cấp. Vị trí này còn phụ trách khảo sát thị trường, trực tiếp tham gia thẩm định lại giá của những hợp đồng bất động sản và lập báo cáo, chứng thư theo quy định.

Tuyển dụng thẩm định giá bất động sản vị trí chuyên viên cũng nhận được sự quan tâm lớn của nhiều ứng viên

Đối với tuyển dụng thẩm định giá bất động vị trí chuyên viên thì ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về Quản lý đất đai, Bất động sản, Thẩm định giá, Tài chính – ngân hàng,... Ứng viên còn cần có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc tại các ngân hàng hoặc công ty thẩm định. Bên cạnh đó, ứng viên còn trang bị những kỹ năng như giao tiếp tốt, đàm phán, phân tích và tính trung thực, tinh thần chịu trách nhiệm.

Hiện vị trí chuyên viên thẩm định giá bất động sản đang được nhiều công ty thẩm định tuyển dụng như Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, Công ty Cổ phần Tư vấn quy hoạch và Thẩm định giá SBA,…

4.3. Trợ lý thẩm định giá bất động sản

Với vị trí trợ lý thẩm định giá bất động sản sẽ chịu trách nhiệm điều tra, thu thập thông tin về giá bất động sản trên thị trường từ những nguồn thông tin và cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc thẩm định. Tuyển dụng thẩm định giá bất động sản vị trí trợ lý cũng có nhiệm vụ lập báo cáo, chứng thư thẩm định và tham gia tư vấn giá các hợp đồng bất động sản.

Trợ lý thẩm định giá bất động sản sẽ chịu trách nhiệm điều tra, thu thập thông tin về giá bất động sản trên thị trường

Để ứng tuyển thành công vị trí trợ lý thẩm định giá bất động sản, người lao động cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thẩm định giá, Luật, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế,… Đồng thời, ứng viên vị trí việc làm thẩm định giá bất động sản này còn có thêm những kỹ năng mềm như nhanh nhẹn, cẩn trọng, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá HK, Công ty CP đầu tư và thẩm định giá HTC Việt Nam,… hiện là những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản cho vị trí trợ lý.

4.4. Chuyên viên cao cấp thẩm định giá bất động sản

Chuyên viên cao cấp thẩm định giá bất động sản là người chịu trách nhiệm thẩm định giá trị các tài sản kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của bộ chứng từ cần thẩm định để phục vụ những mục đích như cấp tín dụng, xử lý nợ hay mua sắm tài sản.

Bên cạnh đó, chuyên viên cao cấp thẩm định giá bất động sản sẽ trực tiếp khảo sát, nghiên cứu thị trường, đề xuất khung giá trị tài sản theo diễn biến và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Chuyên viên cao cấp thẩm định giá bất động sản là người chịu trách nhiệm thẩm định giá trị các tài sản

Với tuyển dụng thẩm định giá bất động sản ở vị trí chuyên viên cao cấp, ứng viên cần tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Thẩm định giá,... và có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong ngành thẩm định.

Ứng viên còn phải nắm vững các kiến thức cơ bản về Luật, văn bản pháp quy liên quan tới thẩm định giá và trang bị những kỹ năng như làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, chịu được áp lực, trung thực và cẩn thận.

Chuyên viên cao cấp thẩm định giá bất động sản hiện đang được các đơn vị ưu tiên tuyển dụng như Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB),…

4.5. Phó phòng thẩm định giá bất động sản

Tuyển dụng thẩm định giá bất động sản vị trí phó phòng cũng được các doanh nghiệp chú trọng. Nhiệm vụ của phó phòng thẩm định giá bất động sản bao gồm phụ trách về kết quả kinh doanh, tìm kiếm và phát triển khách hàng, đề xuất những phương án hợp tác.

Vị trí này cũng chịu trách nhiệm tham vấn về chính sách, cơ chế phát triển và xây dựng kế hoạch kinh doanh thẩm định giá hàng năm. Ngoài ra, phó phòng thẩm định giá bất động sản sẽ tham gia công tác tuyển dụng và đào tạo kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên.

Tuyển dụng thẩm định giá bất động sản vị trí phó phòng cũng được các doanh nghiệp chú trọng

Với vị trí phòng phòng thẩm định giá bất động sản, ứng viên phải tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, Thẩm định giá,… và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực thẩm định. Bên cạnh đó, ứng viên cần sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và có khả năng quản lý, đàm phán, tuyển trình cùng tinh thần trách nhiệm.

Công ty CP bất động sản Thế Kỷ, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PvcomBank,… hiện là những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản vị trí Phó phòng.

4.6. Trưởng phòng thẩm định giá bất động sản

Trưởng phòng thẩm định giá bất động sản là một trong những vị trí nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị thẩm định. Trưởng phòng thẩm định giá bất động sản sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và xây dựng kế hoạch của toàn bộ nhân sự phòng ban. Họ là người điều phối nhân lực công ty nhằm đạt hiệu quả cao. Trưởng phòng thẩm định giá bất động sản cũng đảm nhận vai trò thẩm định giá tại các kỳ báo cáo, chứng thư thẩm định và giải quyết những vướng mắc về nghiệp vụ trong quá trình thẩm định tài sản với các bên.

Trưởng phòng thẩm định giá bất động sản sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và xây dựng kế hoạch của toàn bộ nhân sự phòng ban

Đối với tuyển dụng thẩm định giá bất động sản vị trí trưởng phòng thì ngoài đảm bảo trình độ học vấn là Cử nhân đại học các ngành Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, Luật, Thẩm định giá,…ứng viên bắt buộc phải có Thẻ thẩm định viên về giá và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định.

Hiện vị trí trưởng phòng thẩm định giá bất động sản đang được các đơn vị ưu tiên tuyển dụng như Công ty CP bất động sản thế kỷ, Công ty CP Tư vấn quy hoạch & Thẩm định giá SBA,…

5. Yêu cầu đối với việc làm thẩm định giá bất động sản

Các đơn vị tuyển dụng thẩm định giá bất động sản sẽ có một số yêu cầu khác nhau đối với ứng viên. Tuy nhiên, về cơ bản thì ứng viên việc làm thẩm định giá bất động sản sẽ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Về trình độ:

Ứng viên có thể thẩm định viên là lợi thế

Thành thạo các ứng dụng, phần mềm tin học văn phòng

Có kinh nghiệm làm việc trong thẩm định giá tại ngân hàng, doanh nghiệp về thẩm định hoặc kiểm toán, quản lý đất đai,…

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thẩm định giá, Tài chính – ngân hàng, Kiểm toán, Luật,…

Về kỹ năng:

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt

Có kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề

Có khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao

Có tư duy nhạy bén trong kinh doanh, khả năng giao tiếp tốt

6. Khu vực tìm việc làm thẩm định giá bất động sản nhiều

Nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản hiện đang có chiều hướng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực thành phố lớn – nơi tập trung nhu cầu sử dụng, mua bán và đầu tư bất động sản. Điều này giúp mang tới nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

6.1. Tuyển dụng việc làm thẩm định giá bất động sản Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước. Đây cũng là khu vực tập trung mật độ dân cư đông đúc, nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ dẫn tới nhu cầu có trong sử dụng, mua bán và đầu tư bất động sản. Vì thế, Hà Nội thường xuyên tuyển dụng thẩm định giá bất động sản với nhiều vị trí khác nhau từ Trợ lý, Nhân viên, Chuyên viên cho tới Phó phòng/Trưởng phòng.

Hà Nội thường xuyên tuyển dụng thẩm định giá bất động sản với nhiều vị trí khác nhau

Mức lương đối với việc làm thẩm định giá bất động sản tại khu vực Hà Nội tương đối hấp dẫn khi dao động từ 10.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ kinh nghiệm và vị trí.

6.2. Tuyển dụng việc làm thẩm định giá bất động sản TP.HCM

TP.HCM cũng là khu vực có nhu cầu cao trong tuyển dụng thẩm định bất động sản, bởi nguồn đầu tư dồi dào, thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động và tốc độ phát triển kinh tế dẫn đầu cả nước. Những yếu tố này đã tác động tới nhu cầu đầu tư, mua bán các loại bất động sản và làm gia tăng việc làm thẩm định giá.

TP.HCM cũng là khu vực có nhu cầu cao trong tuyển dụng thẩm định bất động sản

Hiện các công ty tại TP.HCM thường xuyên tuyển dụng việc làm thẩm định giá bất động sản với sự đa dạng các vị trí như Nhân viên, Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp hoặc Trưởng phòng,… Mức thu nhập thẩm định giá bất động sản tại khu vực TP.HCM tuỳ từng vị trí và kinh nghiệm sẽ dao động từ 15.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.

6.3. Tuyển dụng việc làm thẩm định giá bất động sản Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư do sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng kinh tế và cơ sở hạ tầng phát triển. Hơn nữa, nhu cầu sử dụng và đầu tư nhà đất tại Đà Nẵng cao đã kéo theo tuyển dụng thẩm định giá bất động sản tăng theo.

Tại khu vực Đà Nẵng, nhiều công ty áp dụng các chính sách đãi ngộ hấp dẫn nhằm tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm tại những vị trí như Trợ lý, Nhân viên, Chuyên viên với mức lương dao động từ 8.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác như Hải Phòng, Cần Thơ hay Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản giúp giải quyết việc làm cho người lao động.

Hiện nhu cầu tuyển dụng thẩm định giá bất động sản đang tăng do thị trường có sự đa dạng về hình thức đầu tư và giao dịch. Với việc làm này, người lao động không chỉ có mức thu nhập tốt mà còn được làm việc tại các công ty thẩm định, ngân hàng, cơ quan chính phủ và cơ hội thăng tiến lên vị trí cao như Phó phòng/Trưởng phòng.