Tuyển Thẩm định giá bất động sản CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thẩm định giá bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện định giá tài sản cho vay của Ngân hàng Xây dựng.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ pháp lý tài sản định giá và định giá để hậu kiểm đảm bảo theo đúng chính sách quy trình, quy định của CBAMC và pháp luật.

- Thực hiện khảo sát hiện trạng, kiểm tra thực địa tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chân thực của các thông tin đã thu thập được trong quá trình khảo sát thực địa và đưa vào trên Báo cáo định giá/Báo cáo kết quả định giá để hậu kiểm tài sản để thực hiện định giá/định giá để hậu kiểm tài sản theo đúng quy định của CBAMC và pháp luật.

- Lập báo cáo và chứng thư định giá tài sản.

- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty/lãnh đạo phòng/cấp phê duyệt/cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành liên quan Thẩm định giá, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Quản lý dự án, Quản lý đất đai...;

Am hiểu về Thẩm định giá/Định giá;

Nắm vững các kiến thức pháp luật cơ bản về định giá, xây dựng, quy hoạch Bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện thi công cơ giới, phương tiện vận tải...;

Có kiến thức về Ngân hàng, Tài chính, Bất động sản, Kinh tế và các quy phạm pháp Luật khác có liên quan...

Kinh nghiệm

Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan.

Kỹ năng

Xử lý công việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Xử lý tình huống tốt:

Ký năng phân tích, viết báo cáo tốt;

Có kiến thức chung về thị trường bất động sản;

Quản trị thời gian, năng động;

Giao tiếp thuyết phục; thương lượng, đàm phán tốt;

Thu thập thông tin, phân tích và đánh giá nhạy bén;

Có khả năng tự lập kế hoạch và trình bày kế hoạch.

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực và có định hướng gắn bó lâu dài;

Chịu được áp lực công việc cao, không ngại khó;

Có ý chí phấn đấu, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Chế độ lương, thưởng theo quy định chung của Công ty;

Chế độ phúc lợi: Theo quy định của Công ty và của pháp luật;

Được tham gia các khóa đào tạo về phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ.

Quyền hạn:

Kiến nghị với cấp quản lý đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc.

Đề xuất các phương án, cách thức quản lý trong phạm vi công việc được phân công.

Tham mưu, đề xuất các mảng nghiệp vụ của Công ty có liên quan đến công tác chuyên môn.

Báo cáo và phản hồi các khó khăn trong quá trình thực hiện công việc và đề xuất các biện pháp tháo gỡ.

Các quyền hạn khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG XÂY DỰNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin