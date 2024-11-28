Tuyển Thẩm định giá bất động sản CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thẩm định giá bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thẩm định giá theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của BTC.

Thu thập, phân tích thông tin về tài sản cần thẩm định, bao gồm vị trí, diện tích, chất lượng xây dựng, hạ tầng, pháp lý...

Áp dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp để xác định giá trị thị trường của bất động sản.

Soạn thảo báo cáo thẩm định giá chi tiết, chính xác và khách quan, bao gồm các căn cứ, phương pháp và kết quả thẩm định.

Trình bày báo cáo thẩm định giá cho khách hàng và giải đáp các thắc mắc liên quan.

Tuân thủ các quy định, pháp luật về thẩm định giá bất động sản.

Cập nhật kiến thức, thông tin thị trường bất động sản để nâng cao chất lượng công việc.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực thẩm định giá.

Nắm vững các phương pháp thẩm định giá.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và chính xác.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD

