Agency là gì? Loại hình agency trong quảng cáo và truyền thông

1. Agency là gì?

Agency là gì? Agency có thể được hiểu là một thuật ngữ thường được sử dụng trong ngành quảng cáo và truyền thông để chỉ các tổ chức hoặc công ty chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo và truyền thông đồng thời mang lại doanh số hoặc độ nhận diện thương hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Các agency thường chia thành nhiều loại hình khác nhau như digital agency, creative agency, media agency, và nhiều hơn nữa. Đây là những đối tác quan trọng đối với các doanh nghiệp trong việc phát triển chiến lược truyền thông và marketing hiệu quả.

Khái niệm công ty agency là gì được các doanh nghiệp hiện nay quan tâm

2. Vai trò của agency trong các hoạt động của doanh nghiệp

Agency là những chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và marketing, giúp các doanh nghiệp tiếp cận và chinh phục thị trường một cách chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng, đóng nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động. Cụ thể:

2.1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược truyền thông

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng

Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và nhu cầu của họ

Thiết lập mục tiêu truyền thông và phân bổ ngân sách phù hợp

Lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả để tiếp cận đối tượng mục tiêu

2.2. Triển khai các chiến dịch truyền thông

Phát triển các ý tưởng và concept sáng tạo cho chiến dịch

Sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện (video, hình ảnh, văn bản)

Quảng bá và phát hành nội dung trên các kênh truyền thông khác nhau

Thực hiện theo dõi đồng thời đưa ra những đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

2.3. Quản lý và phát triển thương hiệu

Xác định và định vị thương hiệu dựa trên giá trị cốt lõi

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (logo, màu sắc, phong cách...)

Xây dựng chiến lược truyền thông để tăng nhận diện và lòng trung thành thương hiệu

Theo dõi và quản lý hình ảnh, danh tiếng của thương hiệu trên các kênh truyền thông

2.4. Tư vấn và đào tạo

Tư vấn cho doanh nghiệp về chiến lược truyền thông và marketing

Đào tạo nhân viên của doanh nghiệp về các kỹ năng truyền thông và marketing

Chia sẻ kiến thức và xu hướng mới trong lĩnh vực truyền thông, marketing

Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ vai trò của agency là gì. Các agency giúp kết nối doanh nghiệp với khách hàng đích, đưa thông điệp và giá trị thương hiệu để khách hàng mục tiêu thấy, đem lại kết quả tốt nhất.

Các công ty ageny thường hỗ trợ và đào tạo các lĩnh vực chuyên môn cho doanh nghiệp

3. Những loại hình agency hiện nay

Trong thế giới truyền thông và marketing đa dạng có nhiều loại hình agency khác nhau, mỗi loại hình tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Dưới đây là một số loại hình agency phổ biến hiện nay:

3.1. Quảng cáo (Advertising agency)

Chuyên tập trung vào việc xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông khác nhau như TV, radio, báo chí, ngoài trời, và đặc biệt là trực tuyến.

Đội ngũ nhân viên gồm có các chuyên gia về sáng tạo, chiến lược, đạo diễn sản xuất, đạo diễn nghệ thuật, nhân sự phương tiện và đội ngũ tư vấn tài khoản.

Các dịch vụ phổ biến: Chiến lược quảng cáo, sản xuất quảng cáo, lập kế hoạch và mua phương tiện truyền thông, nghiên cứu thị trường và phân tích hiệu quả.

Tập trung vào các hoạt động tiếp thị trực tuyến, bao gồm quảng cáo trực tuyến, tiếp thị nội dung, tiếp thị trên mạng xã hội, email marketing, SEO và các hoạt động khác liên quan đến kênh số.

Đội ngũ nhân viên thường bao gồm các chuyên gia SEO, chuyên gia quảng cáo trực tuyến, chuyên gia tiếp thị nội dung, chuyên gia phương tiện xã hội, và các chuyên gia phân tích dữ liệu.

Các dịch vụ phổ biến: Quảng cáo trực tuyến, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), quản lý mạng xã hội, email marketing, marketing nội dung.

3.3. Public relations agency

Tập trung vào việc quản lý và xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cộng đồng, báo chí, đối tác, và khách hàng.

Đội ngũ nhân viên thường bao gồm các chuyên gia truyền thông, chuyên gia quan hệ công chúng, chuyên gia sự kiện, và các chuyên gia tư vấn chiến lược.

Các dịch vụ phổ biến: Quản lý quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, viết bài báo, phát triển mối quan hệ đối ngoại.

3.4. Creative agency

Chuyên tập trung vào việc phát triển ý tưởng sáng tạo và thiết kế độc đáo cho các chiến dịch truyền thông và marketing.

Đội ngũ nhân viên thường bao gồm các nhà thiết kế đồ họa, nhà sản xuất video, biên tập viên, và các chuyên gia sáng tạo.

Các dịch vụ phổ biến: Thiết kế đồ họa, sản xuất video, phát triển thương hiệu, phát triển concept sáng tạo.

3.5. Event management agency

Tập trung vào việc tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, buổi ra mắt sản phẩm, và các hoạt động quảng bá khác.

Đội ngũ nhân viên thường bao gồm các chuyên gia sự kiện, quản lý dự án, đạo diễn sự kiện, và các chuyên gia logistics.

Các dịch vụ phổ biến: Tổ chức sự kiện, quản lý dự án sự kiện, thiết kế không gian sự kiện, quảng cáo sự kiện.

Việc hiểu rõ về các loại hình agency là gì sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn được đối tác agency phù hợp với mục tiêu và nhu cầu phát triển của tổ chức mình.

4. Môi trường làm việc tại agency

Để có thể làm việc và cống hiến tại các công ty agency, bạn cần nắm được những đặc điểm chung của môi trường làm việc tại agency là gì. Dưới đây là một số điểm nổi bật của môi trường làm việc tại agency:

Áp lực công việc cao

Với yêu cầu từ khách hàng và thị trường thay đổi nhanh chóng, các agency thường đối diện với áp lực công việc cao, đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo trong công việc hàng ngày.

Thời gian làm việc linh hoạt

Linh hoạt với thời gian làm việc, đặc biệt khi có các dự án cần hoàn thành trong thời gian ngắn.

Teamwork và sự cộng tác

Công việc tại agency luôn đòi hỏi sự cộng tác và teamwork cao, được việc làm việc trong các nhóm dự án đa dạng và đa chuyên ngành.

Sự đa dạng và sáng tạo

Môi trường làm việc tại agency thường đa dạng với các dự án khác nhau, đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt trong tư duy để giải quyết các thách thức.

Học hỏi liên tục

Ngành truyền thông và marketing luôn thay đổi và việc học hỏi liên tục là điều cần thiết khi làm việc tại agency để cập nhật xu hướng mới và kỹ năng mới.

Môi trường làm việc tại agency không chỉ là nơi thực hành kỹ năng chuyên môn mà còn là nơi thú vị để phát triển bản thân và khám phá tiềm năng sáng tạo.

Nắm được sự linh hoạt trong môi trường của công ty agency là gì giúp bạn chủ động trong quá trình làm việc

5. Một số kỹ năng cần thiết khi làm việc tại agency

Để thành công trong môi trường làm việc tại agency, bạn cần có những kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm sau:

Kỹ năng chuyên môn

Kiến thức về truyền thông và marketing: Có kiến thức sâu rộng về truyền thông và marketing, bao gồm các phương pháp tiếp thị, quảng cáo, PR và các kênh truyền thông.

Kỹ năng sáng tạo : Sở hữu khả năng sáng tạo, có thể tạo ra những ý tưởng mới và concept sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông.

Kỹ năng phân tích và đánh giá: Biết cách phân tích và xử lý dữ liệu để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch cũng như điều chỉnh chúng để cải thiện tốt hơn.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp : Có khả năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Kỹ năng làm việc nhóm: Biết làm việc trong nhóm, hỗ trợ và cộng tác với đồng đội.

Kỹ năng quản lý thời gian: Quản lý thời gian tốt, ưu tiên nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành đúng deadline.

Sự linh hoạt và sẵn sàng thích ứng: Điều chỉnh và thích nghi với các thay đổi nhanh chóng trong công việc.

Cùng với nắm chắc thông tin về vai trò của agency là gì và trau dồi những kỹ năng trên, bạn cũng cần có sự nhiệt tình, đam mê, năng động và ham học hỏi để thích nghi với môi trường năng động và luôn thay đổi của agency.

6. Lộ trình thăng tiến tại công ty agency

Trong môi trường làm việc tại agency, việc thăng tiến và phát triển sự nghiệp đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì và kỹ năng chuyên môn. Khi đã nắm được những lợi ích và đặc điểm khi làm việc tại agency là gì bạn sẽ mong muốn phát triển hơn tại các công ty agency. Dưới đây là lộ trình thăng tiến cơ bản khi làm việc tại agency:

Junior Executive

Vị trí nhập môn, hỗ trợ các dự án truyền thông và marketing dưới sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm.

Cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong ngành.

Account Executive

Quản lý các dự án truyền thông, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, lập kế hoạch và triển khai chiến dịch.

Phát triển kỹ năng quản lý dự án và giao tiếp.

Senior Account Executive

Đảm nhiệm các dự án lớn, quản lý đội ngũ và tư vấn chiến lược truyền thông cho khách hàng.

Phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Account Manager

Quản lý mối quan hệ với khách hàng, đề xuất chiến lược truyền thông toàn diện và đảm bảo hiệu quả dự án.

Phát triển kỹ năng quản lý chiến lược và đàm phán.

Business Director

Định hình chiến lược kinh doanh, quản lý các tài khoản lớn, phát triển mối quan hệ đối tác.

Phát triển kỹ năng quản lý chiến lược và lãnh đạo.

Lộ trình thăng tiến tại agency đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, nhưng cũng mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp và đạt được thành công trong ngành.

7. Những vị trí cơ bản trong công ty agency

Trong một công ty agency, có nhiều vị trí khác nhau phục vụ cho các hoạt động truyền thông, marketing và quảng cáo. Những vị trí này sẽ yêu cầu kiến thức chuyên môn và nắm bắt được các yêu cầu làm việc trong công ty agency là gì. Dưới đây là một số vị trí cơ bản mà bạn có thể gặp trong một công ty agency:

Copywriter

Chuyên viết nội dung sáng tạo cho các chiến dịch quảng cáo, marketing trên các phương tiện truyền thông.

Yêu cầu: Sáng tạo, am hiểu ngôn ngữ và xu hướng truyền thông.

Graphic Designer

Thiết kế đồ họa cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Yêu cầu: Am hiểu công cụ thiết kế đồ họa, sáng tạo và linh hoạt trong ý tưởng.

Digital Marketer

Quản lý các hoạt động tiếp thị trực tuyến, quảng cáo số trên các kênh truyền thông điện tử.

Yêu cầu: Hiểu biết về SEO, quảng cáo trực tuyến, social media marketing.

Account Manager

Quản lý mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo dự án được triển khai suôn sẻ và hiệu quả.

Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp, quản lý dự án, tư duy chiến lược.

PR Specialist

Xây dựng mối quan hệ với báo chí, đối tác, cộng đồng và quản lý hình ảnh thương hiệu.

Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp, quan hệ công chúng, sáng tạo trong PR.

Event Manager

Tổ chức và quản lý các sự kiện, hội chợ, triển lãm để quảng bá thương hiệu.

Yêu cầu: Kỹ năng tổ chức sự kiện, quản lý dự án, sáng tạo.

Các vị trí trên đều đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy chiến lược truyền thông và marketing của doanh nghiệp, đồng thời mang lại giá trị cho khách hàng và đối tác.

Công việc chính của các Event Manager trong công ty agency là gì?

8. Mức thu nhập trung bình của nhân viên agency

Nắm được các vị trí công việc thường gặp trong agency là gì bạn cũng nên tìm hiểu về mức thu nhập của các vị trí này để định hướng phát triển. Mức thu nhập của nhân viên tại các agency thường dao động tùy theo vị trí, kinh nghiệm và kỹ năng của mỗi người. Dưới đây là mức thu nhập trung bình của một số vị trí phổ biến trong ngành:

Junior Executive: 8-12 triệu đồng/tháng

Account Executive: 12-18 triệu đồng/tháng

Senior Account Executive: 18-25 triệu đồng/tháng

Account Manager: 25-35 triệu đồng/tháng

Business Director: 40-60 triệu đồng/tháng

Ngoài mức lương cơ bản, nhân viên tại agency còn có cơ hội nhận thưởng, hoa hồng từ dự án thành công và các chính sách phúc lợi khác từ công ty.

Bằng việc hiểu rõ vai trò agency là gì cùng những thông tin liên quan, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về loại hình này. Agency là một đối tác chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động marketing, truyền thông hiệu quả. Với sự chuyên nghiệp, sáng tạo và linh hoạt, các agency giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mục tiêu, xây dựng thương hiệu, gia tăng doanh thu và đạt được thành công trong thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay.