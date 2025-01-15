Big4 là gì? Tìm hiểu sức hút của Big4 đối với giới trẻ hiện nay

1. Big4 là gì?

Big4 là gì? Big4 là một thuật ngữ dùng để chỉ 4 công ty lớn và có tiếng tăm trong một lĩnh vực nào đó. Hiện nay, khi nhắc đến Big4, người ta sẽ nghĩ ngay đến 4 công ty lớn trong ngành kiểm toán trên thế giới là PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, KPMG, và Ernst and Young (E&Y).

Ngoài ra còn có những Big4 khác cũng được hình thành và nhận diện trên thị trường việc làm trong các lĩnh vực như ngân hàng, kinh tế.

Big4 là thuật ngữ dùng để chỉ 4 công ty đứng đầu về một lĩnh vực nào đó

2. Lý do giới trẻ muốn làm việc tại Big4 là gì?

Lý do giới trẻ muốn làm việc tại Big4 là gì? Hiện nay có rất nhiều người mơ ước được làm việc tại một trong các công ty thuộc nhóm Big4 bởi những lý do sau đây:

2.1. Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Lý do đầu tiên nhiều người muốn làm việc tại Big4 vì môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái và rất lành mạnh. Việc đánh giá nhân viên dựa vào năng lực và trình độ chuyên môn của từng người, chứ không hề có sự nịnh nọt hay dựa trên mối quan hệ quen biết,...

Làm việc tại Big4 sẽ giúp bạn rèn luyện được tính cẩn thận, thái độ và phong cách chuyên nghiệp. Quy trình làm việc tại đây được sắp xếp một cách khoa học đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất.

2.2. Cơ hội để phát triển bản thân

Môi trường làm việc tại các công ty Big4 được nhiều chuyên gia, nhà quản lý đánh giá là công bằng và lành mạnh. Khi bắt đầu làm việc, bạn sẽ được mọi người hỗ trợ nhiệt tình. Tại đây, bạn sẽ thoải mái chia sẻ các ý tưởng, suy nghĩ của mình trong quá trình làm việc nhóm. Điều này sẽ tạo cơ hội để bạn phát triển bản thân mình hoàn thiện hơn.

Làm việc tại các công ty Big4 có nhiều cơ hội để phát triển bản thân

2.3. Cơ hội nâng cao kiến thức, chuyên môn

Nhân viên làm việc tại Big4 đều là những cá nhân giỏi về chuyên môn, nên bạn cần phải hết sức nỗ lực bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn. Bên cạnh việc đăng ký những khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ thì cơ hội nâng cao kiến thức, chuyên môn của bạn đó là học hỏi từ khách hàng, đồng nghiệp của mình.

2.4. Là bệ phóng cho sự nghiệp

Big4 là môi trường làm việc tốt nhất, có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Vì vậy, trong quá trình làm việc bạn hãy tích lũy cho bản thân thêm nhiều kinh nghiệm quý báu, và nỗ lực hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Đây sẽ là bệ phóng cho sự nghiệp trong tương lai, có thể bạn sẽ được tăng lương, thăng chức do những đóng góp của mình cho công việc.

2.5. Mức lương hấp dẫn

Khi làm việc tại Big4 bạn sẽ nhận được mức lương tương xứng với công sức mà mình bỏ ra. Tuỳ vào từng công việc, vị trí mà mức lương có thể sẽ rất cao lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Trở thành nhân viên công ty Big4 sẽ có mức lương hấp dẫn

3. Tiêu chí trở thành nhân viên của Big4 là gì?

Khi đã hiểu rõ được khái niệm Big4 là gì thì tiếp theo là tìm hiểu các tiêu chí để trở thành nhân viên của Big4. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn muốn trở thành nhân viên của Big4 cần phải đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng quan trọng dưới đây:

Có kết quả học tập nổi bật : Nếu bạn đang có ý định đăng ký thi tuyển vào các công ty Big4, bạn cần phải có kết quả học tập nổi bật. Cụ thể là điểm GPA (điểm tổng kết), điểm chuyên ngành cao thì hồ sơ của bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Có bằng cấp và chuyên môn phù hợp : Nếu bạn nắm vững kiến thức chuyên môn thì sẽ giúp công việc hoàn thành một cách xuất sắc. Do đó, để thi tuyển vào Big4 thành công, bạn cần phải chuyển bị tốt kiến thức nghiệp vụ.

Có trình độ tiếng Anh và tin học văn phòng tốt : Đa số các công việc ở Big4 đều sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, nếu ứng viên có chuyên môn giỏi, thành thạo tiếng Anh thì có thể tự tin ứng tuyển. Ngoài tiếng Anh thì ứng viên cần phải sử dụng tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel, PowerPoint,... để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Có ngoại hình, sức khoẻ và kỹ năng giao tiếp: Ngoại hình ưa nhìn là một điểm cộng khi tham gia ứng tuyển các vị trí tại Big4. Bên cạnh đó, sức khỏe tốt để đảm bảo đáp ứng được thời gian và áp lực công việc.

Có tới 4 tiêu chí để trở thành nhân viên của Big4

4. Quy trình thi tuyển Big4

Dưới đây là quy trình thi tuyển vào Big4 mà bạn có thể tham khảo:

4.1. Theo dõi thông tin tuyển dụng

Ứng viên phải thường xuyên theo dõi thông tin tuyển dụng trên trang web chính thức của những tập đoàn Big4 và các kênh truyền thông xã hội để nắm bắt cơ hội tuyển dụng.

4.2. Chuẩn bị một CV ấn tượng

Việc chuẩn bị một CV chuyên nghiệp rất quan trọng, bởi CV của bạn không ấn tượng và nổi bật thì sẽ có nguy cơ bị loại ngay ở vòng lọc CV. Những thông tin là điểm nhấn trong hồ sơ xin việc mà bạn không nên bỏ qua:

Trường đại học : Thứ hạng và chất lượng giảng dạy của trường bạn học tập và yếu tố rất quan trọng trọng CV. Big4 thường quan tâm đến những trường đào tạo mạnh về chuyên ngành kiểm toán, kế toán,...

GPA : Điểm GPA càng cao thì Big4 sẽ càng ấn tượng với CV của bạn.

Trình độ tiếng Anh : Các công ty Big4 rất chú trọng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng Speaking và Writing.

Thành tựu: Các thành tựu trong quá trình học tập, làm việc trước đây. Ví dụ như đạt giải trong các cuộc thi chuyên về kiểm toán - kế toán,... để tạo ấn tượng với Big4.

4.3. Vượt qua các vòng thi

Những vòng thi kiểm tra kiến thức chuyên ngành, logic và kỹ năng làm việc nhóm có thể diễn ra tại trụ sở chính của công ty hoặc làm online.

Bạn cần phải chuẩn bị cẩn thận các tài liệu tham khảo và tập trung vào việc giải quyết những vấn đề thực tế.

Để trở thành nhân viên Big4, bạn cần trải qua quá trình thi tuyển

4.4. Vượt qua vòng phỏng vấn nhóm

Các ứng viên sẽ được tham gia vào những buổi phỏng vấn nhóm. Trong đó, bạn cần thực hiện teamwork để giải quyết một vấn đề hoặc dự án mà doanh nghiệp đưa ra. Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề được đánh giá cao tại Big4.

4.5. Interview

Vòng Interview yêu cầu bạn phải có đủ những kỹ năng và kiến thức sau:

Kiến thức chuyên môn : Thường sẽ xuất hiện ở vòng test đánh giá năng lực, vòng phỏng vấn nhóm. Đôi khi, vòng phỏng vấn cá nhân cũng sẽ xuất hiện những câu hỏi kiến thức chuyên ngành khi nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu kỹ hơn về ứng viên.

Kỹ năng : Big4 khá chú trọng vào 2 kỹ năng: Kỹ năng Excel và kỹ năng làm việc nhóm.

Kiến thức xã hội: Để test tuyển dụng, vòng phỏng vấn nhóm hay vòng phỏng vấn cá nhân của Big4 đều xuất hiện các chủ đề xã hội. Do đó, bạn cần phải cập nhật kiến thức xã hội bằng cách đọc báo, đọc tin tức mỗi ngày.

5. Các vị trí tuyển dụng tại Big4

Các vị trí tuyển dụng tại Big4 là gì? Sau khi đã hiểu rõ được quy trình thi tuyển Big4 là gì thì bạn có thể tham khảo các vị trí tuyển dụng thường xuyên tại những tập đoàn lớn này. Một số vị trí mà Big4 thường tuyển dụng đó là:

Auditor (Kiểm toán viên) : Làm các công việc như: Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính, các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp và lập báo cáo kiểm toán.

Financial Accountant (Kế toán tài chính) : Thu thập, phân tích, đánh giá và cung cấp các dữ liệu thông tin kinh tế để lập báo cáo tài chính và thực hiện những công việc liên quan đến Big4 ngân hàng.

Quản lý hạ tầng - Linux, Windows, Devops : Các vấn đề liên quan đến hệ thống máy chủ UNIX, Linux hoặc Windows đảm bảo hệ thống chạy ổn định liên tục; quản trị máy hệ thống máy chủ dòng Unix/LINUX như AIX, Redhat, Centos,...

Tax Consultant (Tư vấn thuế): Cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định thuế và tối ưu hoá lợi ích thuế cho khách hàng.

Tại Big4 có rất nhiều vị trí tuyển dụng

Management Consultant (Tư vấn quản lý) : Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tối ưu hoá quy trình hoạch định chiến lược, quản lý dự án và cải thiện hiệu suất hoạt động tổ chức.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tối ưu hoá quy trình hoạch định chiến lược, quản lý dự án và cải thiện hiệu suất hoạt động tổ chức. HR Specialist (Chuyên viên nguồn nhân lực) : Quản những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, tư vấn về chiến lược nhân sự và giải quyết những vấn đề nhân sự.

IT Consultant (Chuyên gia công nghệ thông tin) : Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai và thiết kế; quản lý hệ thống phần mềm và đưa ra giải pháp công nghệ hiệu quả.

Corporate Finance Specialist (Chuyên gia tài chính doanh nghiệp): Hỗ trợ doanh nghiệp các giao dịch tài chính, đánh giá doanh nghiệp và quản lý rủi ro tài chính.

Những thông tin về Big4 là gì đã được giải đáp chi tiết ở bài viết trên đây. Hy vọng, thông qua bài viết này, bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị đầy đủ hành trang ứng tuyển vào Big4. Chúc các bạn thành công!