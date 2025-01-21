Các ngành HOT trong tương lai cho nữ thu nhập cao

Hiện nay thông tin về các ngành Hot trong tương lai cho nữ đem lại mức thu nhập cao ngày càng nhiều. Thị trường việc làm Việt Nam luôn đề cao bình đẳng giới, họ tạo điều kiện cho người lao động nữ giới có đầy đủ cơ hội phát triển như nam trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là khối ngành về thương mại, dịch vụ và du lịch.

1. Các ngành HOT trong tương lai cho nữ

Dưới đây là nhóm các ngành Hot trong tương lai cho nữ. Những vị trí công việc đều được đánh giá là có mức thu nhập tốt, môi trường phát triển thuận lợi cho các bạn nữ trong thời gian dài.

Tổng hợp những ngành hot trong tương lai cho nữ

STT Nhóm các ngành Hot trong tương lai cho nữ Vị trí làm việc cùng mức 1 Nhóm ngành Marketing - Truyền thông - Nhân viên Content Marketing: 9 - 14 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên Marketing Planner: 13 - 18 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên Account trong Agency: 9 - 20 triệu VNĐ/tháng. - Trợ lý Marketing (Marketing Assistant): 7 - 14 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên PR (quan hệ công chúng): 15 - 20 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên truyền thông/truyền thông nội bộ: 13 - 18 triệu VNĐ/tháng. 2 Nhóm ngành biên - phiên dịch ngoại ngữ - Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Anh: 9 - 14 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Trung: 10 - 15 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Hàn: 10 - 18 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Nhật: 11 - 15 triệu VNĐ/tháng. 3 Ngành quản trị nhân lực - hành chính - Nhân viên nhân sự: 13 - 20 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên tuyển dụng: 13 - 17 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên hành chính: 8 - 13 triệu VNĐ/tháng. - Chuyên viên C&B (quản lý lương và phúc lợi): 15 - 19 triệu VNĐ/tháng. 4 Ngành du lịch - khách sạn - Quản lý khách sạn: 10 - 40 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên lễ tân: 6.5 - 15 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên kinh doanh tour du lịch: 11 - 15 triệu VNĐ/tháng. - Hướng dẫn viên du lịch: 8 - 30 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên điều hành tour: 8 - 15 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên quản lý sự kiện trong khách sạn: 11 - 15 triệu VNĐ/tháng. - Tiếp viên hàng không: 19 - 25 triệu VNĐ/tháng. 5 Nhóm ngành thiết kế - Graphic Designer: 13 - 20 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên thiết kế thời trang: 14 - 21 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên thiết kế nội thất: 13 - 20 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên thiết kế 3D: 10 - 20 triệu VNĐ/tháng 6 Nhân viên văn phòng - Lễ tân văn phòng: 4 - 20 triệu đồng/tháng - Công tác văn thư, lưu trữ: Văn thư viên chính (A2): 6.500.000 – 10.100.000 đồng/tháng.

Văn thư viên chính (A1): 3.480.000 – 7.420.000 đồng/tháng.

Văn thư viên trung cấp: 2.770.000 – 6.040.000 đồng/tháng. - Kế toán: 7 – 12 triệu đồng/ tháng

2. Nên chọn nghề gì cho nữ có bằng cấp 3

Bên trên là các ngành hot trong tương lai cho nữ có thu nhập cao, lộ trình phát triển tốt trong thời gian dài. Tuy nhiên, các ngành trên đều yêu cầu về bằng cấp hoặc đã có chứng nhận qua đào tạo. Dưới đây là các ngành nghề hot trong tương lai cho nữ chỉ có bằng cấp 3.

Nữ có bằng cấp 3 thì nên lựa chọn những nhóm ngành liên quan đến sức khỏe, sắc đẹp

STT Nhóm các ngành Hot Vị trí làm việc cùng mức thu nhập 1 Nhóm ngành sức khỏe - Giáo viên dạy Yoga: 25.000.000đ – 28.000.000 đồng/tháng - Giáo viên dạy gym hay còn gọi là PT: 8 – 10 triệu đồng mỗi tháng - Nhân viên chăm sóc sức khoẻ tại nhà: 7 - 20 triệu đồng/tháng - Nhân viên mát - xa: 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng/tháng 2 Ngành nhiếp ảnh - Nhiếp Ảnh Thương Mại: 7-10 triệu đồng/tháng. 3 Sản xuất phim kỹ thuật số - Công việc dựng phim: thu nhập thường rơi khoảng 80-100 triệu đồng đối với nhân sự thường. Nhân sự cấp cao hơn sẽ nhận từ 100-150 triệu đồng cho mỗi dự án. - Công việc biên kịch: Đối với các bộ phim thương mại lớn, mức thù lao thường rơi khoảng từ 400-450 triệu đồng cho 1 dự án khoảng 2 năm. Đối với các dự án nhỏ hơn trừ 4-5 tháng, mức thù lao sẽ rơi vào khoảng từ 80-200 triệu đồng. - Cát-xê cho đạo diễn trung bình hiện nay dao động trong khoảng từ 8-12 triệu đồng/tập. Một bộ phim khoảng 30 tập quay trong 2 tháng, đạo diễn sẽ nhận khoảng 300 triệu đồng/phim.

3. Các ngành HOT trong tương lai cho nữ không có bằng cấp

Ngoài các nhóm ngành hot trong tương lai cho nữ cấp 3 trên thì có những ngành sẽ dễ dàng hơn, không yêu cầu bằng cấp. Mặc dù có khởi đầu khá khó khăn do bạn không có bằng cấp nhưng tiềm năng phát triển của các ngành này cũng rất tốt, tuy nhiên cần chịu khó học và nâng cao tay nghề.

Phụ nữ không có bằng cấp 3 có thể lựa chọn nghề nấu ăn

STT Các ngành Hot trong tương lai cho nữ không có bằng cấp Vị trí công việc và Mức thu nhập 1 Nhân viên thu ngân 5 - 6 triệu đồng/tháng 2 Nhân viên dọn vệ sinh tại gia 5 - 6 triệu đồng/tháng 3 Nhân viên pha chế 6 - 8 triệu đồng/tháng 4 Nghề nấu ăn - Đầu bếp: 12 - 15 triệu đồng/tháng - Phụ bếp: 7 - 9 triệu đồng/tháng 5 Nghề làm bánh 9 - 11 triệu đồng/tháng 6 Lễ tân 5 - 8+ triệu đồng/tháng 7 Ngành chăm sóc sắc đẹp - Kỹ thuật viên làm đẹp: 5 - 18 triệu VNĐ/tháng. - Makeup Artist: 8 - 20 triệu VNĐ/tháng. - Nhân viên tư vấn lĩnh vực làm đẹp: 10 - 30 triệu VNĐ/tháng. - Phụ tá nha khoa: 6 - 15 triệu VNĐ/tháng.

4. Các ngành HOT trong tương lai cho nữ lập nghiệp

Đối với nữ lập nghiệp, dưới đây là các ngành hot trong tương lai cho nữ giới với thu nhập tốt, cơ hội phát triển dài hạn.

Ngành công nghiệp thực phẩm luôn hot cho nữ lập nghiệp

STT Các ngành Hot trong tương lai cho nữ lập nghiệp Vị trí công việc và mức thu nhập 1 Công nghệ thực phẩm - Nhân viên phòng thí nghiệm: 7.000.000-10.000.000 VNĐ/tháng - Nhân viên bộ phận thu mua: 9.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng - Nhân viên vận hành máy: 7.000.000-13.000.000 VNĐ/tháng - Nhân viên kiểm định chất lượng: 8.000.000-15.000.000 VNĐ/tháng - Nhân viên bộ phận thu mua: 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng - Nhân viên vận hành máy: 7.000.000-13.000.000 VNĐ/tháng - Chuyên gia dinh dưỡng: 7.000.000 VNĐ/tháng - Kỹ thuật viên sản xuất: 7.000.000 VNĐ/ tháng - Giám sát viên sản xuất: 14.000.000-18.000.000 VNĐ/tháng - Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản xuất: 13.000.000 VNĐ/tháng 2 Sáng tạo nội dung 7 – 12 triệu đồng/tháng 3 Hướng dẫn viên du lịch Mức lương Hướng dẫn viên du lịch thấp nhất: 6 triệu/ tháng. Mức lương Hướng dẫn viên du lịch trung bình: 8 triệu/ tháng. Mức lương Hướng dẫn viên du lịch cao nhất: 30 triệu/ tháng.

5. Các ngành HOT trong tương lai cho nữ ổn định cuộc sống

Bên cạnh các ngành Hot trong tương lai cho nữ có đầy đủ bằng cấp, lộ trình phát triển rõ ràng thì cũng có một số ngành nghề ổn định cuộc sống. Đây là những ngành có thu nhập ổn, đều đặn và không lo bị thất nghiệp.

Ngành công nghệ thông tin phù hợp với nữ ổn định cuộc sống

STT Các ngành cho nữ ổn định cuộc sống cao Vị trí công việc và mức thu nhập 1 Ngành ngôn ngữ Anh Trung bình 400 – 700 USD/tháng (tương đương khoảng 9 – 15 triệu VND). 2 Ngành công nghệ thông tin - Tester: 8 - 25 triệu đồng/tháng - QA (đảm bảo chất lượng): 5.000.000 – 8.000.000 VNĐ/tháng - Database Developer: $600 - $800/tháng

6. Lưu ý cho nữ giới khi chọn nghề tương lai

Khi chọn các ngành Hot trong tương lai cho nữ, bạn nên lựa chọn và cân nhắc một số yếu tố dưới đây để chọn nghề cho phù hợp.

Phụ nữ nên tìm hiểu về bản thân mình, quan điểm cá nhân, sở thích và đam mê. Chọn nghề nghiệp mà phản ánh được cá tính và niềm đam mê của mình sẽ giúp họ cảm thấy hài lòng và thành công hơn trong công việc.

Xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu nghề nghiệp dài hạn. Phụ nữ cần biết mình muốn gì trong sự nghiệp và đặt ra các mục tiêu cụ thể để đạt được điều đó.

Nghiên cứu về thị trường lao động và cơ hội nghề nghiệp trong các ngành mà phụ nữ quan tâm. Đánh giá các xu hướng tuyển dụng, mức lương, và tiềm năng phát triển trong từng lĩnh vực để có quyết định thông minh.

Những lưu ý khi lựa chọn các ngành hot trong tương lai cho nữ

Xác định những kỹ năng và sở trường mà phụ nữ có và cố gắng phát triển chúng. Chọn nghề nghiệp phù hợp với kỹ năng tự nhiên và sở trường sẽ giúp họ thành công hơn.

Phụ nữ cần xem xét cân nhắc giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình cá nhân. Chọn nghề nghiệp có thời gian linh hoạt và điều kiện làm việc thuận lợi có thể giúp họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân một cách hiệu quả.

Đầu tư vào đào tạo và phát triển nghề nghiệp là rất quan trọng để phát triển sự nghiệp. Phụ nữ cần liên tục học hỏi và phát triển kỹ năng để cập nhật với xu hướng công nghệ và yêu cầu của thị trường lao động.

Xây dựng và chăm sóc mạng lưới xã hội và hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng là rất quan trọng. Sự hỗ trợ và khuyến khích từ những người xung quanh sẽ giúp phụ nữ tự tin và thành công trong sự nghiệp.

Bên cạnh những yếu tố trên thì lưu ý rằng sẽ không có một ngành nghề nào phù hợp 100% với người lao động. Hãy dựa trên những điều kiện và mục tiêu cá nhân để lựa chọn cho hợp lý.

Trên đây tổng hợp các ngành Hot trong tương lai cho nữ giúp có thu nhập cao cùng lộ trình phát triển dài hạn ổn định. Tuy nhiên hãy dựa trên những yếu tố nội tại bản thân để lựa chọn công việc sao cho phù hợp. Ngoài ra, để có thể phát triển tốt hơn trên con đường công việc thì bạn cũng cần trau dồi kiến thức, kỹ năng hàng ngày.