Các ngành truyền thông hot nhất hiện nay, bật mí ngành nghề có mức lương cực khủng

1. Ngành truyền thông là gì?

Ngành truyền thông là ngành liên quan đến việc truyền tải thông tin từ người này sang người khác thông qua các phương tiện như báo chí, truyền hình, Internet, điện thoại di động,...

Trong thời đại ngày nay, các ngành truyền thông giữ một vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa cá nhân, tổ chức và các quốc gia. Nó đã phát triển thành một ngành công nghiệp lớn, bao gồm đa dạng các ngành nghề như truyền thông đại chúng, quảng cáo, công nghệ truyền thông và truyền thông xã hội.

Các ngành truyền thông rất đa dạng về ngành nghề

2. Các ngành truyền thông nổi bật hiện nay

Trước đây, nhiều người nghĩ rằng ngành truyền thông chỉ tập trung vào báo chí hoặc quảng cáo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngành này rất đa dạng và được chia thành nhiều nhóm. Cụ thể, các ngành truyền thông bao gồm 4 nhóm chính sau đây.

2.1. Truyền thông báo chí

Trong lĩnh vực truyền thông, nhiều người có thể nghĩ rằng ngành lâu đời nhất là báo chí. Tuy nhiên, báo chí chỉ là một lĩnh vực nhỏ trong ngành này. Báo chí hiện được phát hành thông qua 4 loại hình: truyền hình, phát thanh, báo in và báo điện tử. Trong đó, báo điện tử đang phát triển mạnh mẽ nhất trong thời điểm hiện tại.

Truyền thông báo chí bao gồm những người làm nghề đưa tin chuyên nghiệp. Công việc của họ bao gồm tìm kiếm, đánh giá, xác thực và cập nhật thông tin về các sự kiện mới nhất cho công chúng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm: Thế hệ Gen Z từ năm nào? Nỗi ám ảnh hay cơ hội vàng cho doanh nghiệp

2.2. Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện là một trong các ngành truyền thông phổ biến, chuyên tạo ra các sản phẩm truyền thông bằng cách sử dụng những công cụ chính như máy quay phim, thiết bị máy ảnh, máy tính và các kênh truyền thông kỹ thuật số.

Truyền thông đa phương tiện được chia thành 3 nhóm chính như sau: nhóm 1 và nhóm 2 tập trung vào phát triển kênh truyền thông và chiến lược tiếp thị nội dung. Trong khi đó, nhóm 3 tập trung vào cách triển khai các nội dung đã được lên kế hoạch, đồng thời tạo ra các thiết kế phù hợp với sản phẩm nhằm thu hút và hấp dẫn khách hàng.

Truyền thông đa phương tiện là ngành nghề phổ biến được nhiều bạn trẻ yêu thích

2.3. Truyền thông thực hành

Lĩnh vực truyền thông PR là nhóm ngành chuyên làm việc với báo chí, tổ chức sự kiện và quảng cáo. Ngoài ra, lĩnh vực này còn được gọi với những tên gọi khác như chiến lược truyền thông hay marketing truyền thống.

Nhiệm vụ chính của ngành truyền thông này là làm cầu nối và hỗ trợ các mảng khác nhau hiểu rõ được mình cần hợp tác với đối phương trên phương tiện nào thông qua các chiến lược và kế hoạch truyền thông. Các nhánh nhỏ của ngành truyền thông này bao gồm:

Truyền thông phi lợi nhuận: Đây là nhánh truyền thông phục vụ cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs), với nhiệm vụ quảng bá về chính sách và văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của người xem.

Truyền thông doanh nghiệp: Nhánh này hoạt động để quảng bá truyền thông về dịch vụ và sản phẩm cho các doanh nghiệp, công ty. Đặc điểm nổi bật của lĩnh vực này là mọi hoạt động đều mang đậm tính thương mại.

2.4. Nguyên cứu truyền thông

Ngành nghiên cứu truyền thông là một lĩnh vực riêng biệt, không liên quan trực tiếp đến việc tạo ra các sản phẩm truyền thông. Đặc trưng của ngành này là quan sát và đánh giá các hiện tượng xã hội bị ảnh hưởng bởi truyền thông, từ đó nghiên cứu các dữ liệu liên quan để đưa ra các bài nghiên cứu hoặc lý thuyết mới.

Tùy thuộc vào từng hiện tượng xã hội, các tài liệu nghiên cứu sẽ liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như báo chí, truyền thông văn hóa, truyền thông chiến lược, truyền thông nghệ thuật, truyền thông phát triển, truyền thông thay đổi hành vi, truyền thông tâm lý hoặc thậm chí truyền thông sức khỏe.

3. Học gì để làm truyền thông?

Các ngành học liên quan đến truyền thông rất đa dạng, bao gồm truyền thông đa phương tiện, truyền thông quốc tế, truyền thông báo chí,quan hệ công chúng, quan hệ quốc tế, thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện,...

Mặc dù đều liên quan đến truyền thông nhưng mỗi ngành sẽ có những đặc thù riêng. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn một trong số các ngành truyền thông dựa trên sở thích, thế mạnh và định hướng của bản thân.

4. Bật mí mức lương hấp dẫn của các ngành truyền thông

Mức lương trong các ngành truyền thông sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, địa điểm làm việc và loại hình công ty bạn đang làm việc. Bạn có thể tham khảo mức lương tại 4 ngành nghề truyền thông sau đây.

Ngành truyền thông báo chí

Trong ngành truyền thông báo chí, những người có kinh nghiệm làm việc từ 1 đến 3 năm thường có mức lương dao động từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào từng vị trí công việc.

Những người có kinh nghiệm trên 3 năm, cùng với các kỹ năng và kiến thức tích lũy được, có thể nhận mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.

Mức lương còn phụ thuộc vào địa điểm làm việc. Khi làm việc tại các cơ quan nhà nước như các đài truyền hình lớn hoặc các tòa soạn lâu năm, bạn sẽ nhận được mức lương khá cao. Tuy nhiên, làm việc tại các cơ quan trung bình, mức lương sẽ dao động từ khoảng 7 đến 11 triệu VNĐ/tháng.

Ngành truyền thông thực hành

So với các ngành truyền thông khác, vị trí chuyên ngành truyền thông thực hành này thường có mức lương khởi điểm khá triển vọng, trong khoảng từ 7 - 12 triệu đồng/tháng.

Các chuyên viên PR với kinh nghiệm hơn 2 năm thường có mức thu nhập từ 11 - 19 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, các quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn có thể nhận được thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/tháng.

Ngành truyền thông thực hành thường có mức lương khởi điểm khá triển vọng

Ngành truyền thông đa phương tiện

Với những người mới tốt nghiệp, mức lương thường dao động trong khoảng từ 8 - 10 triệu đồng mỗi tháng. Đối với nhân sự đã tích lũy 2 - 3 năm kinh nghiệm, mức lương tăng lên khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng.

Với những cá nhân có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên và có kỹ năng chuyên môn sâu, mức lương trở nên hấp dẫn hơn, dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, những người ở vị trí quản lý có thể nhận được mức lương lên tới 30 triệu đồng/tháng.

Ngành nghiên cứu truyền thông

Hiện nay, mức lương cụ thể cho nhóm ngành nghiên cứu truyền thông vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, các chuyên viên xây dựng hoặc tư vấn chiến lược truyền thông thường có mức lương trong khoảng từ 12 - 15 triệu đồng/tháng.

5. Làm ngành truyền thông cần có những kỹ năng gì?

Người làm việc trong các ngành truyền thông cần sở hữu các kỹ năng sau để hoàn thành công việc một cách hiệu quả:

Kiến thức chuyên môn: Các kiến thức cơ bản về tối ưu website, social marketing, lập kế hoạch marketing online, digital marketing,... là những kiến thức bắt buộc bạn cần có để làm việc trong ngành này.

Sử dụng phần mềm đồ họa: Thành thạo các ứng dụng như Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere,... để thiết kế các ấn phẩm như banner, poster,...

Khả năng sáng tạo: Tư duy sáng tạo là một trong những kỹ năng quan trọng đối với người làm truyền thông, giúp các sản phẩm truyền thông đạt chất lượng cao và thu hút khách hàng.

Năng động, tự tin: Khả năng thích nghi nhanh chóng với những xu hướng mới và tiếp cận những thay đổi trong công việc là rất quan trọng. Nhân viên truyền thông cần tự tin và khéo léo trong giao tiếp để tạo ấn tượng tốt với khách hàng.

Khả năng ngoại ngữ: Khả năng ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc nếu bạn muốn làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài. Thông thạo tiếng Anh giúp bạn có cơ hội thăng tiến và cập nhật các xu hướng thế giới mới.

Quản lý thời gian: Do tính chất công việc luôn thay đổi và cập nhật liên tục thông tin, nhân viên truyền thông cần quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn và duy trì độ chính xác cao.

Xem thêm: Học ngôn ngữ Anh ra làm gì? Đánh giá những ngành nghề tiềm năng nhất 2024

6. Gợi ý việc làm hot trong các ngành truyền thông hiện nay

Nhiều sinh viên thường băn khoăn về việc học ngành truyền thông ra làm gì. Dưới đây là danh sách vị trí việc làm trong các ngành truyền thông mà bạn có thể tham khảo:

Phóng viên báo chí

Với công việc này, bạn sẽ trở thành phóng viên, chịu trách nhiệm đưa tin, viết bài, thực hiện phỏng vấn, chụp ảnh,... Bạn sẽ làm việc tại tòa soạn, đài phát thanh, đài truyền hình, nhưng phần lớn thời gian bạn sẽ di chuyển đến nhiều nơi để thu thập hình ảnh và tư liệu chất lượng cho tin tức, bài viết của mình.

Biên tập viên

Nghề biên tập viên không chỉ đơn thuần làm chỉnh sửa và biên tập lại thông tin trước khi công bố cho công chúng. Trên thực tế, vị trí này sẽ đảm nhận trách nhiệm kiểm tra nguồn thông tin của bài viết, phát triển ý tưởng và làm việc cùng với phóng viên.

Chuyên viên PR

Chuyên viên PR được xem như là một cầu nối trung gian giữa doanh nghiệp và báo chí, truyền thông. Khi làm việc ở vị trí này, bạn sẽ trực tiếp tương tác với cánh báo chí, truyền thông để xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, đồng thời cải thiện mối quan hệ giữa tổ chức với người dùng.

MC dẫn chương trình

MC là người dẫn dắt chương trình và thu hút khán giả tham gia vào chương trình một cách cuốn hút và thoải mái nhất. MC đóng vai trò trung gian, kết nối khán giả với các hoạt động và sự kiện trong chương trình. Bạn có thể lựa chọn làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đài truyền hình hoặc hành nghề tự do.

MC dẫn chương trình là ngành nghề được nhiều bạn trẻ lựa chọn

Nhà sản xuất phim

Nhà sản xuất phim sẽ thực hiện các TVC quảng cáo, MV quảng cáo, phim tài liệu, đồ họa infographic,... nhằm quảng bá cho cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu. Đây là công việc phù hợp với những người có kiến thức chuyên sâu về truyền thông và am hiểu về quay, dựng phim. Bạn cũng cần trang bị kiến thức về nhiều lĩnh vực khác trong đời sống để hỗ trợ quá trình quay phim một cách hiệu quả.

Chuyên viên tổ chức sự kiện

Nếu bạn yêu thích công việc năng động và thường xuyên di chuyển, thì chuyên viên tổ chức sự kiện là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn sẽ thực hiện việc lên kế hoạch tổ chức, dự kiến nhân sự và chi phí cần thiết, giám sát quá trình thực hiện các hạng mục cho các sự kiện.

Chuyên viên marketing

Công việc của chuyên viên marketing bao gồm nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chiến lược tiếp thị và truyền thông phù hợp, nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra. Đối với vị trí này, bạn cần phát triển tư duy logic và nhạy bén với thị trường cũng như thấu hiểu tâm lý khách hàng.

7. Các ngành truyền thông có dễ xin việc làm không?

Truyền thông là một lĩnh vực đa dạng và cạnh tranh, cho nên vấn đề xin việc có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và sự cầu tiến.

Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực đang phát triển mạnh và không ngừng mở rộng. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các ngành truyền thông đang chuyển đổi từ các phương tiện truyền thống sang các kênh truyền thông kỹ thuật số, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho các chuyên gia truyền thông.

Vì vậy, ngành truyền thông có tiềm năng lớn về việc làm, bạn có thể dễ dàng tìm được công việc tốt nếu sở hữu đầy đủ tố chất và kỹ năng cần thiết.

8. Ngành truyền thông xét khối nào?

Ngành truyền thông xét tuyển các khối thi sau:

Khối A00: Toán, Lý, Hóa.

Khối A01: Toán, Lý, Anh.

Khối D01: Toán, Văn, Anh.

Khối C00: Văn, Sử, Địa.

Ngoài ra, một số trường đại học đào tạo ngành truyền thông cũng xét tuyển theo các khối thi khác như:

Khối C02: Toán, Văn, Hóa.

Khối C15: Toán, Văn, Địa.

Khối D14: Toán, Địa, Anh.

Khối D15: Địa, Văn, Anh.

Khối D78: Khoa học xã hội, Anh, Văn.

9. Tổng hợp các trường đào tạo ngành truyền thông ở Hà Nội tốt nhất

Học viện bưu chính viễn thông

Đây là một trong những trường đại học công lập hàng đầu ở Việt Nam chuyên đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông. Chương trình đào tạo ngành truyền thông của trường được thiết kế theo hướng ứng dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội.

Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chương trình đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện của trường này được thiết kế theo hướng thực hành. Trường tập trung vào việc phát triển kỹ năng thực hành và sáng tạo của sinh viên, đồng thời cung cấp cơ sở vật chất hiện đại và nhiều dự án nghiên cứu.

Đại học Hà Nội

Trường đại học Hà Nội là một trong những trường hàng đầu về đào tạo ngành truyền thông tại Việt Nam. Chương trình đào tạo của trường tập trung vào việc phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo của sinh viên, để sinh viên thích nghi với những thay đổi của thị trường lao động.

Đại học Hà Nội là trường hàng đầu về đào tạo ngành truyền thông Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội VNU-SIS

Đại học Quốc gia Hà Nội VNU-SIS là một trường đại học quốc tế, áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình đào tạo. Chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo hướng tích hợp, kết hợp giữa kiến thức truyền thống và kiến thức hiện đại.

Đại học Thăng Long

Trường đại học Thăng Long là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo theo hướng ứng dụng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như truyền thông, truyền hình và thiết kế đồ họa.

Có thể thấy, các ngành truyền thông đang rất được ưa chuộng hiện nay, mang đến cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cùng mức lương "khủng" cho những người có giàu kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết. Nếu bạn đang tìm kiếm một lĩnh vực đầy tiềm năng và cơ hội thăng tiến, truyền thông là một lựa chọn đáng cân nhắc.