1. Tại sao giáo viên mới cũng cần viết đơn xin đi dạy học chuẩn

Dạy học là một nghề cao quý vì không có sự nghiệp nào khó hơn việc trồng người nên khi tuyển dụng giáo viên dù là cá nhân hay tổ chức cũng đều hết sức cẩn thận.Thế nên các giáo viên khi đi xin việc cần phải viết một lá đơn dạy học không chỉ chuẩn xác theo những đề mục thông thường như bao ngành nghề khác mà còn cần phải thể hiện trong đó mình là một giáo viên không chỉ có đầy đủ khả năng chuyên môn mà còn có cả đạo đức nghề nghiệp tốt nữa. Chỉ có như vậy thì mới có thể lay động tâm trí nhà tuyển dụng và thể hiện mình là người phù hợp nhất với vị trí giáo viên giảng dạy tại đây.

Cách viết đơn đi dạy học

2. Các loại đơn xin đi dạy học chuẩn nhất cho từng đối tượng

Tuy các mẫu đơn xin đi dạy học của giáo viên mới vẫn có những điểm chung như phần đầu luôn là giới thiệu về bản thân. Lá đơn này thì phần đầu sẽ theo các đề mục của một lá đơn xin việc bình thường như bao ngành khác như các thông tin về cá nhân như tên tuổi, ngày tháng năm sinh hay nơi cư trú và cả trình độ chuyên môn của mình thì các lá đơn cho các đối tượng khác nhau cũng có sự khác biệt. Dưới đây là sự khác biệt căn bản giữa các lá đơn khác nhau cho từng nhà tuyển dụng khác nhau mà giáo viên mới nào cũng phải biết.

2.1. Đơn xin đi dạy họ c cho cá nhân

Ngày nay ngoài các tiết học trên nhà trường thì nhiều phụ huynh cũng sẽ cần các giáo viên kèm thêm cho các con em của mình những kiến thức bổ sung ngoài giờ học chính. Để có thể đi dạy thì giáo viên cũng cần viết một lá đơn xin việc một cách chuẩn chỉnh để tạo ấn tượng với phụ huynh.

Điều quan trọng của lá đơn xin việc này là bạn cần phải nêu rõ trình độ chuyên môn của mình phù hợp với loại kiến thức hay kỹ năng mà phụ huynh muốn con mình bổ sung. Một điểm cộng đáng lưu ý nữa là bạn có thể thêm vào kinh nghiệm giảng dạy gia sư khi đi làm sinh viên nếu có, bởi đây sẽ là điểm mà khiến bạn vừa nổi trội trong mắt phụ huynh vừa tạo được điểm nhấn để vượt qua các ứng viên khác.

Đơn đi dạy học cho cá nhân

2.2. Đơn xin đi dạy học tự mình tổ chức

Việc tổ chức các lớp dạy thêm ở ngoài nhà trường là hoạt động có từ lâu nhưng giờ đây hoạt động này cần kiểm soát lại một cách quy củ hơn. Vì vậy người đi dạy thêm tự đứng ra tổ chức lớp cũng cần làm đơn đề nghị gửi lên ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cam kết thực hiện đúng quy định về dạy thêm và học thêm ngoài nhà trường. Trong đơn đề nghị ghi rõ những mục sau:

Danh sách người dạy thêm.

Thời khóa biểu cho người dạy thêm học thêm.

Mức thu tiền học thêm của từng người.

Cơ sở vật chất chi tiết tại nơi dạy thêm học thêm như địa điểm dạy học, số phòng học tại địa điểm đó, diện tích cho mỗi phòng học.

Ngoài ra giáo viên cũng nên nêu rõ mình đã có đủ đơn xin học thêm của các phụ huynh mà có xác nhận đồng ý cho đi học thêm của cha mẹ

Đơn đi dạy học cho tổ chức

2.3. Đơn xin đi dạy học tại các trường công và tư

Đối với một giáo viên thì dạy học tại trường chính quy là mục đích hướng đến của nhiều người nên mỗi giáo viên khi đi xin việc dạy học cần có một lá đơn xin việc chuẩn chỉnh là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên có 2 loại trường mà bạn nộp đơn đó là trường công và trường tư lại có hai sự khách biệt đó là về cách viết sao cho ấn tượng và chuẩn xác nhất.

2.3.1. Đơn viết cho trường công

Đối với đơn xin dạy học ở trường công thì điều quan trọng đó là cần xác định xem mình đã từng thực tập ở trường đó chưa. Nếu bạn đã thực tập ở trường đó rồi thì hãy viết sau thời gian thực tập ở trường, bạn cảm thấy mình có những tố chất hay đặc điểm gì phù hợp với công việc mà bạn đã thực tập tại trường và nêu rõ nguyện vọng thiết tha được đóng góp cho sự phát triển chung của toàn trường. Nếu bạn chưa từng thực tập ở trường đó mà mới nộp đơn mới vào thôi thì hãy viết nhấn mạnh về trình độ làm việc, năng lực chuyên môn và cả những khát khao cống hiến cho sự phát triển của nhà trường để ban giám hiệu biết được tại sao bạn lại là người phù hợp với công việc này qua CV của mình.

Đơn xin đi dạy học trường công

2.3.2. Đơn viết cho trường tư

Đối với việc xin dạy học ở trường tư thì trong đơn nên thể hiện rõ thêm về những kỹ năng mềm của mình như có khả năng lắng nghe, lôi cuốn sự tham gia của học sinh đồng thời có khả năng giao tiếp tốt với phụ huynh học sinh để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Ngoài ra đối với một số trường đòi hỏi cần phải có trình độ ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Anh hơn nên bạn cần đưa thêm yếu tố này vào trong đơn xin dạy học ở trường tư. Thêm vào đó các trường tư cao cấp như trường quốc tế sẽ đánh giá cao những ứng viên biết sử dụng tiếng Anh trong đơn xin việc bởi có những học phần họ sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh

Đơn xin đi dạy học trường tư

3. Lưu ý khi viết gửi đơn xin đi dạy học

Khi viết đơn xin đi dạy học thì giáo viên mới cần phải xác định mình sẽ dùng hình thức viết là viết tay hay đánh máy. Nếu bạn có một nét chữ đẹp và tự tin về khả năng trình bày của mình thì những lá đơn viết tay sẽ giúp bạn ghi điểm rất tốt với nhà tuyển dụng đặc biệt là với những giáo viên dạy những môn khoa học xã hội như Văn, Sử, Địa. Còn nếu bạn cảm thấy nét chữ viết tay của mình không quá đẹp thì hãy dùng đơn đánh máy nhưng cũng đừng quên trình bày đơn theo chuẩn văn bản không để ra những lỗi chính tả hay bố cục lộn xộn sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy khó chịu.

Ngoài ra sau khi gửi đơn đi bạn hãy chờ phản hồi từ nhà tuyển dụng nhưng cũng đừng chờ quá lâu bởi có khi trong trường hợp họ có quá nhiều đơn gửi về hay công việc quá bận rộn thì bạn cần gọi điện kiểm tra tình trạng đơn xin việc của mình đã được nhà tuyển dụng đọc qua hay chưa. Bình thường, nếu quá 3 ngày làm việc mà nhà tuyển dụng vẫn chưa có hồi âm thì bạn nên gọi điên trực tiếp cho nhà tuyển dụng để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu họ quên hãy nhắc nhở họ một cách nhẹ nhàng còn nếu họ từ chối bạn thì cũng đừng tức giận mà hãy cảm ơn họ một cách chân thành.

Lưu ý khi viêt đơn xin đi dạy học

Qua những cách viết đơn xin đi dạy học chuẩn nhất cho giáo viên mới này ta thấy được việc làm này cũng không quá khó những cũng không phải là dễ. Cái quan trọng của việc viết đơn là vừa đúng theo chuẩn quy phạm đề ra và còn cần phải thể hiện được phẩm chất và năng lực của mình phù hợp để giảng dạy nữa.