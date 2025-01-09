Một CV nhân viên văn phòng đẹp về hình thức, nổi bật về nội dung không chỉ là nâng cao được khả năng cạnh tranh của ứng viên, đặc biệt còn tạo ấn tượng đặc biệt với doanh nghiệp giúp lực lượng chuyên gia tuyển dụng. Xem ngay các mẫu và cách viết CV cho viên văn phòng thật ấn tượng bên dưới nhé!

1. Điều cần biết về CV nhân viên văn phòng

Chuyên thực hiện các đầu việc liên quan đến thủ tục hành chính, sắp xếp nhân lực, trang bị cơ sở vật chất đến quan tâm đến đời sống sức khỏe toàn bộ viên... nhân viên văn phòng là bộ phận gần như không thể thiếu của doanh nghiệp nào.

Tuy không yêu cầu quá cao về chuyên môn công nghệ, năng lực ngoại ngữ và quá nhiều năm về kinh nghiệm như những công việc đặc thù khác, thế nhưng để có thể đảm đương hàng loạt những đầu việc không tên, kết nối được các phòng ban đến xác lập được trật tự các doanh nghiệp và đặc biệt để lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng.

Ngoài kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm... tạo CV xin việc ứng tuyển việc làm nhân viên văn phòng chuẩn chỉnh chính là thứ “hành trang lợi hại” mà bạn cần phải chuẩn bị.

Trong đó, CV nhân viên văn phòng một bản tóm lược những thông tin cá nhân liên quan trực tiếp đến việc làm hành chính văn phòng, đây đồng thời là thứ tài liệu đầu tiên và bắt buộc gửi đến nhà tuyển dụng.

Nhân viên văn phòng là bộ phận gần như không thể thiếu của doanh nghiệp (Ảnh: Internet)

2. M ẫu CV cho nhân viên hành chính văn phòng

Nếu bạn là một nhân viên văn phòng cần thể hiện các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực này. Bạn có thể tham khảo các mẫu sau đây và tùy chỉnh CV cho nhân viên văn phòng cho phù hợp với bản thân và doanh nghiệp, vị trí bạn đang ứng tuyển nhé!

Mẫu CV cho nhân viên hành chính văn phòng (Ảnh: Internet)

Mẫu cv cho nhân viên văn phòng mảng giáo dục (Ảnh: Internet)

Mẫu CV nhân viên kinh doanh (Ảnh: Internet)

3. Hướng dẫn cách viết CV nhân viên văn phòng chuẩn chỉnh

Về cơ bản, sức cuốn hút của một bản TopCV nhân viên văn phòng được kiến tạo bởi một số nội dung cơ bản sau: Mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng, trình độ học vấn, kinh nghiệm, hoạt động tham gia, dự án và người tham chiếu.

Tùy vào yêu cầu của từng đơn vị tuyển dụng, ứng viên có thể chuẩn bị CV viết tay, CV được soạn thảo theo mẫu sẵn của doanh nghiệp...Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, bao giờ, một bản CV xin việc cho nhân viên văn phòng được chuẩn bị trước của ứng viên, đặc biệt là khi ứng tuyển những công ty, doanh nghiệp lớn cũng được đánh giá cao hơn.

Bởi lẽ, nó không chỉ cho thấy được sự tự giác, chủ động của ứng viên mà còn bộ được sự sáng tạo và có trách nhiệm. Chi tiết, bạn có thể theo dõi ngay dưới đây để trình bày CV nhân viên văn phòng của mình cho chuyên nghiệp nhé.

3.1. Thông tin cá nhân

Trong CV nhân viên văn phòng, nội dung cơ bản đầu tiên. Xuất hiện ngay ở ở phần đắc địa nhất của CV, thông tin cá nhân có tác dụng cung cấp đến nhà tuyển dụng một các nhìn tổng quát về ứng viên để hỗ trợ công tác liên hệ sau phỏng vấn. Một số thông tin cá nhân bắt buộc xuất hiện trong nội dung này chính là: Họ và tên, email, số điện thoại, lên hệ, giới tính, vị trí nhân viên văn phòng cụ thể đăng ký và ảnh đại diện.

Đặc biệt, chú ý vào cách trình bày hai nội dung là email và ảnh đại diện. Được ví là bộ mặt của công ty, ảnh đại diện của nhân viên văn phòng sẽ được các nhà tuyển dụng khá để ý. Do vậy, hãy lựa chọn một ảnh đại diện bộc lộ được sự chuyên nghiệp, tươi sáng...tuy nhiên tránh lạm dụng photoshop quá đà. Email thiếu chín chắn chính là đặc điểm tương đối phổ biến với lớp ứng viên vừa ứng tuyển lần đầu.

Do đó, hãy cố gắng lựa chọn một email khác tránh dùng lại những email “trẻ trâu” ngày trước để gửi CV và vào CV nhé. Để đảm bảo được tính khoa học, ngắn gọn cho nội dung này, hãy trình bày những trường nội dung thành những gạch đầu dòng riêng biệt nhé.

Thông tin cá nhân trong CV nhân viên văn phòng

3.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Dù rằng, không thể hiện được bạn thành thạo kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng như thế nào song mục tiêu nghề nghiệp trong CV văn phòng giúp nhà tuyển dụng có thể thấy được những phẩm chất tốt của bạn trong quá trình làm việc như sự ham học hỏi, sự nỗ lực, chí tiến thủ.

Với một vị trí “đa di năng” và khối lượng công việc tương đối lớn, mục tiêu nghề nghiệp là cực kỳ cần thiết. Đối với nội dung này để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng hãy trình bày thật cụ thể về kế hoạch phát triển bản thân của mình khi vào doanh nghiệp như: Liên tục trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, cố gắng hoàn thành công việc được giao, gắn bó lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp…

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV xin việc nhân viên văn phòng rất quan trọng

3.3. Kỹ năng

Đảm đương vị trí bảo mẫu của doanh nghiệp, kỹ năng văn phòng là nội dung quan trọng mà các nhà tuyển dụng vị trí này tìm kiếm ở ứng viên của mình.

Để có thể thể chứng minh rằng, bạn hoàn phù hợp với vị trí nhân viên văn phòng mà họ đang tuyển dụng, hãy trình bày tất cả những kỹ năng có thể phục vụ cho công tác hoàn thành nhiệm vụ văn phòng của bạn tốt nhất. Tuy nhiên, thay vì trình bày một cách chi tiết như mục tiêu nghề nghiệp hãy dẫn nhà tuyển dụng vào những gạch đầu dòng những kỹ năng, đính kèm thêm vào đó là thanh đánh giá về độ thành thạo những kỹ năng này nhé. Một số kỹ năng bạn không thể bỏ qua, trong nội dung này chính là:

- Kỹ năng tin học văn phòng

- Kỹ năng viết lách

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý hồ sơ giấy tờ.

Nên đưa kỹ năng vào CV nhân viên văn phòng

3.4. Trình độ học vấn

Song song với mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng, trình độ học vấn cũng là một nội dung hút được sự quan tâm đặc biệt của nhà tuyển dụng, bởi lẽ, nội dung này phản ánh được quá trình rèn luyện, trau dồi tri thức, thái độ của ứng viên trong quá trình học tập tại môi trường đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc với các bạn mô phỏng lại toàn bộ những hoạt động diễn ra trong quá trình học tập của mình, mà chỉ tập trung làm rõ vào một số nội dung như trường, chuyên ngành, điểm trung bình, xếp loại. Để đảm bảo được tính khoa học và nhà tuyển dụng dễ tiếp cận, bạn sẽ trình bày những nội dung này theo từng dòng riêng biệt nhé.

Ví dụ như:

Trường: Học viện Ngân hàng

Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Điểm xếp loại: 3.7/4

Học vấn trong CV nhân viên văn phòng

3.5. Kinh nghiệm làm việc

Như tất cả các bản CV cho nhân viên văn phòng cho những vị trí khác, kinh nghiệm là phần nội dung quan trọng nhất giúp nhà tuyển dụng tìm ra được gương mặt nhân viên văn phòng mà họ muốn tuyển dụng.

Đây cũng đồng thời là nội dụng quan trọng nhất giúp bạn khẳng định được năng lực bản thân qua dung lượng tương đối trong CV. Để CV xin việc cho nhân viên văn phòng nổi bật, kinh nghiệm của bạn chỉ nên tập trung vào một số nội dung quan trọng bao gồm: Tên công ty, tổ chức, doanh nghiệp từng làm việc, thời gian gắn bó, vị trí công việc từng làm và mô tả công việc từng làm làm.

Hãy trình bày thật rõ ràng, chi tiết nhé. Ví dụ, bạn từng đảm nhận việc làm lễ tân văn phòng, khi viết vào CV nêu rõ, doanh nghiệp bạn làm việc, địa chỉ, các nhiệm vụ hoàn thành.

Đặc biệt là lưu ý cho những ai có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành là nên trình bày theo thứ tự thời gian từ gần đến xa. Những công việc gần nhất nên ưu tiên trình bày trước nhé. Dĩ nhiên, chỉ trình bày trong CV nhân viên văn phòng những công việc, kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến vị trí nhân viên văn phòng.

Kinh nghiệm trong CV văn phòng nên trình bày rõ ràng, cụ thể (Nguồn: Internet)

3.6. Hoạt động, dự án tham gia

Bạn có từng tham gia các câu lạc bộ? Bạn có từng sôi nổi tham gia các dự án nghiên cứu của trường, của khoa? Nội dung này có tác dụng ghi điểm cực mạnh trong mắt nhà tuyển dụng vì nó giúp họ nhìn ra được phẩm chất nhiệt tình, năng động, chủ động sáng tạo của ứng viên - những phẩm chất cực kỳ cần thiết cho công tác hành chính văn phòng. Do đó, đừng quên trình bày những điều này vào nội dung, dự án tham gia của mình nhé.

Tham khảo phần hoạt động và dự án tham gia của mẫu CV nhân viên văn phòng

3.7. Người tham chiếu

Bên cạnh kinh nghiệm, kỹ năng...doanh nghiệp nào cũng mong muốn tuyển dụng những ứng viên trung thực. Và yếu tố này sẽ được nhà tuyển dụng kiểm chứng cụ thể qua nội dung người tham chiếu. Đây cũng là phần nội dung bắt buộc xuất hiện trong CV dành cho những người có nhiều kinh nghiệm.

Tại đây, ứng viên sẽ lựa chọn người tham chiếu là cấp trên của mình trong doanh nghiệp cũ, người thấu hiểu được năng lực và nội dung công việc của bạn và ghi rõ chức vụ cũng như số điện thoại liên hệ của anh/chị ấy theo từng gạch đầu dòng. Bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây nhé:

- Ông Nguyễn Cao Nhật Quân

- Trường phòng hành chính - nhân sự Công ty Cổ phần Địa ốc Vinaland

- Số điện thoại: 097123568

Trên đây chính là một số nội dung thông tin cơ bản cần xuất hiện trong CV nhân viên văn phòng cũng như cách trình bày những thông tin này một cách chuẩn nhất.

4. Một số lưu ý trong quá trình viết CV nhân viên văn phòng

Chắc chắn rằng với những hướng dẫn chi tiết trên đây về cách trình bày chi tiết về CV nhân viên văn phòng, bạn đã nắm rõ để có thể tạo cho mình một bản CV chuẩn chỉnh nhất để đăng ký ứng tuyển vị trí này. Bên cạnh đó, cần nằm lòng thêm một số lưu ý sau đây nhé.

4.1. Đảm bảo CV mang tính chuyên nghiệp

Nhân viên văn phòng thường xuyên tiếp xúc với sổ sách, chính vì thế mà đòi hỏi ở họ tính cẩn thận, sự tỉ mỉ. Nếu như bạn có thể sắp xếp được nội dung của bản CV đầy đủ, súc tích mà lại mang tính khoa học thì chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ nhận ngay ra thế mạnh trong tính cách của bạn. Một công đôi việc, vừa khéo léo nói cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn có đủ sự tự mỉ, cẩn thận để đảm đương công việc văn phòng lại vừa tạo nên được một bản CV với lối trình bày bắt mắt, thu hút người đọc.

Kết hợp với điều đó, bạn nên chọn khổ giấy A4, cỡ chữ trong CV chuẩn để đảm bảo trình bày CV xin việc theo quy chuẩn chung, không lan man dài dòng. Để đảm bảo sự khoa học và bắt mắt người nhìn, bạn có thể lựa chọn cách đánh số đề mục hoặc khi muốn nhấn mạnh các giá trị quan trọng thì có thể sử dụng kiểu chữ in đậm sẽ giúp nhà tuyển dụng nhận diện các đặc điểm tiêu biểu của bạn một cách nhanh nhất trong CV nhân viên hành chính văn phòng.

Khi trình bày các thông tin mang tính chất chung chung và liệt kê thì tốt hơn hết, bạn nên dùng dạng bullet sẽ giúp lượng thông tin được thể hiện rõ ràng nhất.

CV xin việc hành chính văn phòng chuyên nghiệp

4.2. Sử dụng các từ khóa chuyên ngành

Ngày nay, rất nhiều phương pháp tuyển dụng được áp dụng, trong quy trình đó nhiều nhà tuyển dụng đã dùng tới những công cụ lọc CV xin việc. Cụ thể, một vài từ khóa chính có liên quan trực tiếp tới công việc nhân viên văn phòng và cài đặt sẵn trên hệ thống phần mềm. Hệ thống sẽ thay con người quét những bản CV nhân viên văn phòng. Những bản CV nào đáp ứng được mật độ từ khóa đó thì bản CV ấy sẽ được chọn lựa vào vòng tiếp theo.

Dựa vào cơ chế đó, bạn hãy cố gắng tập trung diễn tả thế mạnh của mình bằng cách đưa mật độ từ khóa mà bạn tìm được trong tin tuyển dụng vào trong CV xin việc.

4.3. Trung thực trong CV

Không ít ứng viên không chỉ đăng ký ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng mà còn nhiều vị trí khác cố gắng phóng đại những thông tin của mình bằng cách nói dối để ghi điểm với nhà tuyển dụng.

Theo các chuyên gia, đây đích thực là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu “may mắn” không bị nhà tuyển dụng phát hiện trong quá trình kiểm tra CV cho nhân viên văn phòng thì chắc chắn, vòng phỏng vấn...với hàng loạt thông tin sai sự thật và thái độ thiếu tự tin khi trả lời những câu hỏi sẽ đưa bạn đến vòng “gửi xe” nhanh chóng nhất.

CV hành chính văn phòng phải đảm bảo tính trung thực

4.4. Nên tận dụng mục tiêu định hướng nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV giúp cho bạn khẳng định bản thân là người như thế nào? Nhà tuyển dụng muốn tuyển dụng được những nhân sự cầu tiến, vậy nên bạn cố gắng đưa mục tiêu của mình sao cho rõ ràng, hướng tới tương lai và gắn lợi ích của cá nhân với lợi ích công ty.

Với nhân viên văn phòng, việc đưa mục tiêu không quá khó. Ví dụ sau đây sẽ mang tới cho bạn sự hình dung rõ ràng về cách đưa mục tiêu nghề nghiệp:

“Mong muốn được làm việc trong môi trường văn hóa công sở được đề cao và chuyên nghiệp, từ đó rèn luyện cho bản thân nhiều kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt. Mong muốn cống hiến sức trẻ của bản thân vào sự nghiệp chung phát triển công ty…”

4.5. Trình bày thế mạnh phù hợp với việc làm văn phòng

Nếu như bạn tự tin mình có thế mạnh ở kỹ năng xử lý tình huống, ở kinh nghiệm dày dặn và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian sớm nhất thì hãy đưa chúng vào trong CV xin việc văn phòng của bạn ngay nhé. Tất cả những điều đó đều rất cần thiết cho dân văn phòng và là thứ mà nhà tuyển dụng cần tìm ở ứng viên.

Trên đây là toàn bộ những thông tin bổ ích xoay quanh chủ đề CV nhân viên văn phòng do Job3s chia sẻ. Mong rằng, những thông tin này thực sự hữu ích và giúp bạn sở hữu được một vị trí công việc như ý.