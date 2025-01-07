CEO là gì? Những điều cần biết về CEO

1. CEO là gì?

CEO là gì? CEO là cụm từ viết tắt của Chief Executive Officer, được hiểu là Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, đưa ra định hướng chiến lược và các quyết định quan trọng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và tạo ra giá trị tăng trưởng cho công ty.

Giám đốc điều hành sẽ đại diện cho công ty, thường báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm đối với cổ đông.

CEO làm việc trực tiếp với các giám đốc chức năng thuộc ban giám đốc để điều hành các hoạt động của công ty. Các giám đốc chức năng bao gồm: CFO (Giám đốc tài chính), CHRO (Giám đốc nhân sự), CCO (Giám đốc kinh doanh), CPO (Giám đốc sản xuất), CMO (Giám đốc Marketing) và nhiều vị trí khác tuỳ thuộc vào cấu trúc tổ chức của công ty.

Bên cạnh đó, CEO phối hợp với các giám đốc chức năng để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong công việc thực hiện những chiến lược, quyết định và mục tiêu của công ty. Sự hợp tác chặt chẽ này đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công và phát triển bền vững của công ty.

CEO là gì? CEO là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty

2. Vai trò của CEO là gì?

Khi đã nắm vững được khái niệm CEO là gì, tiếp theo là tìm hiểu xem vai trò của vị trí này như thế nào? Giám đốc điều hành đóng vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, bởi họ sẽ là người chịu trách nhiệm hầu như toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Những vai trò quan trọng của CEO phải kể đến như

Trực tiếp lãnh đạo, điều hành tất cả hoạt động trong tổ chức, đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi và đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Phối hợp làm việc với ban lãnh đạo xây dựng và điều hành những chiến lược và quản trị như: Chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, chiến lược sản phẩm, chiến lược phân phối, quản trị nhân sự, quản trị tài chính,...

Xây dựng các giá trị cốt lõi, nuôi dưỡng văn hoá doanh nghiệp, gây dựng hình ảnh đẹp và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với những khách hàng, đối tác,...

Phê duyệt hoặc trực tiếp đưa ra những quyết định, chiến lược phù hợp với chính sách của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Tạo ra giá trị cổ đông.

Có vai trò thu hút, phát triển nhân tài cho tổ chức, doanh nghiệp, nhìn nhận ra những nhân sự tiềm năng để thăng tiến trong tương lai.

Vai trò của CEO trong doanh nghiệp

Ngoài ra, Giám đốc điều hành cũng sẽ phối hợp với các Giám đốc chức năng khác như CFO, CPO, CMO, CHRO,... để xây dựng và triển khai các chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tạo nên một hệ sinh thái vững chắc cho tổ chức, doanh nghiệp. Với mục đích sẽ mang lại doanh thu, giá trị thương hiệu, độ uy tín,... cho doanh nghiệp.

3. Công việc của CEO là gì?

Công việc cụ thể của một CEO là gì? Là một quản lý cấp cao đòi hỏi phải có khả năng đa nhiệm, chịu áp lực cao và có thể phải làm việc ngoài giờ hành chính, xử lý tốt nhiều vấn đề cùng một lúc. Một số công việc cụ thể mà Giám đốc điều hành phải đảm nhận:

Hoạch định và quản trị chiến lược để hướng doanh nghiệp thực hiện tầm nhìn, và sứ mệnh của công ty.

Xây dựng kế hoạch, vạch ra phương hướng cụ thể để mỗi thành viên trong tổ chức thực hiện và đạt được mục tiêu chung.

Điều hành đội ngũ nhân viên cấp dưới triển khai các kế hoạch kinh doanh mà Hội đồng quản trị đã thông qua.

Đề xuất các ý kiến để cải thiện hoạt động kinh doanh của công ty với Hội đồng quản trị.

Truyền thông và quảng bá hình ảnh thương hiệu để đảm bảo đạt được những mục tiêu kinh doanh ra đề ra.

Xây dựng và nuôi dưỡng văn hoá tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Thẩm định và phê duyệt các dự án từ cấp dưới. Đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp đàm phán, ký kết các hợp đồng thương mại.

Kiểm soát, phê duyệt những chính sách tài chính, đồng thời đánh giá và có những điều chỉnh về chi phí doanh nghiệp sao cho phù hợp nhất.

Theo dõi, đo lường và đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thiết lập bộ máy quản trị, tổ chức cơ cấu và vận hành bộ máy nhân sự. Đồng thời xác định nhiệm vụ, mục tiêu của mỗi bộ phận, phòng ban cụ thể.

Đề xuất các kế hoạch tuyển dụng nhân sự. Phê duyệt các chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm, các quy chế tiền lương, thưởng, tiền trợ cấp.

Các công việc cụ thể của CEO trong doanh nghiệp

Trên đây chỉ là một số công việc chính của một Giám đốc điều hành. Thực tế thì một CEO phải đảm nhận khối lượng công việc nhiều hơn, và trong nhiều trường hợp cần phải xử lý nhiều vấn đề cùng một lúc.

4. Yêu cầu đối với CEO là gì?

Ngoài việc nắm vững khái niệm, vai trò và công việc của CEO là gì thì bạn cũng cần phải biết đến yêu cầu cụ thể đối với một Giám đốc điều hành trong doanh nghiệp. Để có thể đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành thì một CEO cần phải có những kỹ năng và tố chất sau:

4.1. Kỹ năng cần có của một CEO là gì?

Kỹ năng lãnh đạo : Các CEO cần có kỹ năng lãnh đạo để định hướng và dẫn dắt tổ chức của mình. Kỹ năng này sẽ giúp CEO xây dựng và duy trì một môi trường làm việc chuyên nghiệp; xây dựng, quản lý đội ngũ và thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân trong sự nghiệp.

: Các CEO cần có kỹ năng lãnh đạo để định hướng và dẫn dắt tổ chức của mình. Kỹ năng này sẽ giúp CEO xây dựng và duy trì một môi trường làm việc chuyên nghiệp; xây dựng, quản lý đội ngũ và thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân trong sự nghiệp. Kỹ năng ra quyết định : Kỹ năng ra quyết định xuất sắc giúp CEO thu thập, phân tích, đánh giá những lựa chọn và đưa ra quyết định một cách khách quan, đúng đắn và có tính chiến lược. Kỹ năng này quyết định giúp CEO đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc quản lý, phát triển tổ chức.

: Kỹ năng ra quyết định xuất sắc giúp CEO thu thập, phân tích, đánh giá những lựa chọn và đưa ra quyết định một cách khách quan, đúng đắn và có tính chiến lược. Kỹ năng này quyết định giúp CEO đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc quản lý, phát triển tổ chức. Kỹ năng hoạch định kế hoạch : Giám đốc kinh doanh cần có khả năng nhìn xa trông rộng, định hướng chiến lược dài hạn và xác định các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Kỹ năng này giúp CEO xác định các hoạt động ưu tiên, phân chia nguồn lực phù hợp và đưa ra các quyết định thông minh để định hướng cho tương lai của tổ chức.

Những kỹ năng cần có của một CEO xuất sắc

Kỹ năng giao tiếp tốt : Đây là một tố chất quan trọng cần phải có đối với bất kỳ một CEO nào. Bởi đây là người thường xuyên phải đứng trước những cuộc họp với cổ đông, nhân viên, khách hàng,...

: Đây là một tố chất quan trọng cần phải có đối với bất kỳ một CEO nào. Bởi đây là người thường xuyên phải đứng trước những cuộc họp với cổ đông, nhân viên, khách hàng,... Kỹ năng kiểm soát cảm xúc : Việc kiểm soát cảm xúc giúp Giám đốc điều hành đưa ra quyết định một cách chính xác, tránh bị ảnh hưởng và chi phối bởi những cảm xúc nóng nảy, tiêu cực nhất thời. Kiểm soát cảm xúc giúp CEO duy trì sự điềm tĩnh, tự tin và thể hiện hình tượng một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp.

: Việc kiểm soát cảm xúc giúp Giám đốc điều hành đưa ra quyết định một cách chính xác, tránh bị ảnh hưởng và chi phối bởi những cảm xúc nóng nảy, tiêu cực nhất thời. Kiểm soát cảm xúc giúp CEO duy trì sự điềm tĩnh, tự tin và thể hiện hình tượng một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp. Kỹ năng giải quyết vấn đề : Kỹ năng này sẽ giúp CEO phân tích tình hình, đặt ra câu hỏi, thu thập thông tin để tìm ra nguyên nhân, các phương án và các quyết định chính xác. CEO cũng cần có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau để nhanh chóng giải quyết vấn đề, giúp doanh nghiệp đi đúng với kế hoạch ban đầu.

: Kỹ năng này sẽ giúp CEO phân tích tình hình, đặt ra câu hỏi, thu thập thông tin để tìm ra nguyên nhân, các phương án và các quyết định chính xác. CEO cũng cần có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau để nhanh chóng giải quyết vấn đề, giúp doanh nghiệp đi đúng với kế hoạch ban đầu. Kỹ năng đàm phán và thương lượng : CEO cần có kỹ năng đàm phán và thương lượng để đạt được các thoả thuận và hiệp định quan trong cho công ty. Kỹ năng đàm phán giúp Giám đốc điều hành xử lý các tình huống phức tạp, đối mặt với các bên liên quan và đạt được sự đồng thuận trong các thương thảo. Ngoài ra, họ phải biết tạo ra môi trường tương tác tích cực, tạo dựng lòng tin và xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững.

: CEO cần có kỹ năng đàm phán và thương lượng để đạt được các thoả thuận và hiệp định quan trong cho công ty. Kỹ năng đàm phán giúp Giám đốc điều hành xử lý các tình huống phức tạp, đối mặt với các bên liên quan và đạt được sự đồng thuận trong các thương thảo. Ngoài ra, họ phải biết tạo ra môi trường tương tác tích cực, tạo dựng lòng tin và xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững. Quản lý rủi ro : Giám đốc điều hành phải đối mặt với nhiều vấn đề và rủi ro không mong muốn xảy ra. Với kỹ năng này, CEO sẽ nhanh chóng nhận biết, đánh giá các vấn đề tiềm ẩn, từ đó đưa ra các phương pháp ứng phó, giảm thiểu rủi ro.

4.2. Tố chất cần có của CEO là gì?

Kiến thức và kinh nghiệm : Bên cạnh kiến thức chuyên môn thì CEO phải là một người dày dặn kinh nghiệm sống, biết đối nhân xử thế, đưa bản thân thử thách trong nhiều lĩnh vực, nhiều môi trường khác nhau. CEO cần có hiểu biết sâu rộng về các khía cạnh của lĩnh vực kinh doanh trong doanh nghiệp bào gồm sản phẩm/dịch vụ, tài chính, nhân sự, marketing, kinh doanh,... Điều này sẽ giúp cho CEO định hướng và thực hiện những chiến lược một cách hiệu quả nhất.

: Bên cạnh kiến thức chuyên môn thì CEO phải là một người dày dặn kinh nghiệm sống, biết đối nhân xử thế, đưa bản thân thử thách trong nhiều lĩnh vực, nhiều môi trường khác nhau. CEO cần có hiểu biết sâu rộng về các khía cạnh của lĩnh vực kinh doanh trong doanh nghiệp bào gồm sản phẩm/dịch vụ, tài chính, nhân sự, marketing, kinh doanh,... Điều này sẽ giúp cho CEO định hướng và thực hiện những chiến lược một cách hiệu quả nhất. Tầm nhìn chiến lược : CEO phải là người luôn tự nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật kiến thức và học hỏi liên tục. Việc này sẽ giúp CEO dễ dàng thâu tóm được các hoạt động của mỗi bộ phận, phòng ban và kiểm soát được hiệu suất làm việc của từng nhân viên.

CEO cần phải có tố chất tầm nhìn chiến lược để đưa công ty đến thành công

Tư duy sáng tạo : Đây là tố chất quan trọng của một CEO để đối mới các loại hình kinh doanh, thương hiệu của doanh nghiệp nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác.

: Đây là tố chất quan trọng của một CEO để đối mới các loại hình kinh doanh, thương hiệu của doanh nghiệp nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác. Truyền cảm hứng : CEO cần phải có kỹ năng truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhân viên, biết cách giữ chân nhân tài để họ luôn sẵn sàng cống hiến cho doanh nghiệp về lâu dài. Chẳng hạn như cổ vũ, động viên, khuyến khích cho từng cá nhân bằng nhiều cách như xây dựng chế độ đãi ngộ tốt, khen thưởng những nhân viên có thành tích xuất sắc,...

Các tố chất bẩm sinh khác như:

Chỉ số thông minh (IQ)

Chỉ số cảm xúc (EQ)

Tư duy tổng hợp, khả năng phân tích, hệ thống, sáng tạo

Tính cách nhanh nhạy, quyết đoán, mạnh mẽ

Có thần thái của một nhà lãnh đạo, cầm quyền. ​

5. Lương CEO có cao không?

Mức lương của CEO đương nhiên sẽ cao hơn rất nhiều so với những vị trí thuộc cấp dưới. Tuy nhiên, không có một con số cụ thể nào, vì nó sẽ còn tuỳ thuộc vào quy mô công ty và lĩnh vực.

Theo báo cáo tài chính của Navigos Group, có 3 ngành nghề mà lương CEO có thể nói là khủng nhất hiện nay, cụ thể là:

Ngân hàng - Dịch vụ tài chính : Mức lương của CEO từ 15 năm kinh nghiệm là 15.000 - 35.000$/tháng ở miền Nam, 40.000$/tháng ở miền Bắc.

: Mức lương của CEO từ 15 năm kinh nghiệm là 15.000 - 35.000$/tháng ở miền Nam, 40.000$/tháng ở miền Bắc. Bảo hiểm nhân thọ : Mức lương của CEO trên 15 năm kinh nghiệm tại các công ty bảo hiểm nhân thọ dao động từ 7.000 - 40.000$/tháng.

: Mức lương của CEO trên 15 năm kinh nghiệm tại các công ty bảo hiểm nhân thọ dao động từ 7.000 - 40.000$/tháng. Bất động sản : Đối với CEO trên 15 năm kinh nghiệm của các công ty bất động sản có mức lương từ 8.000 - 40.000$/tháng ở miền Bắc và cao nhất là 30.000$/tháng ở khu vực miền Nam.

CEO là vị trí có mức lương cực khủng trong mỗi doanh nghiệp

Trên đây là tất tần tật các thông tin cần thiết nhất về khái niệm, vai trò, công việc và mức lương của CEO là gì? Bạn có thể thấy rằng để trở thành lãnh đạo tối cao của doanh nghiệp, cần phải sở hữu các tố chất hiếm có và cần được trau dồi, rèn luyện theo thời gian. Và khi đã đạt đến cảnh giới đó thì mức lương cực khủng của CEO cũng thật đáng ngưỡng mộ.