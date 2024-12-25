CIO là gì? Vai trò và nhiệm vụ của CIO đối với doanh nghiệp

1. CIO là gì?

CIO là viết tắt của từ Chief Information Officer hay còn được gọi là Giám đốc thông tin. Đây là một vị trí khá quen thuộc trong khối Ngân hàng, tập đoàn công nghệ và các tập đoàn tài chính. Người đảm nhận vị trí này sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và quản trị hệ thống thông tin trong nội bộ doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh đạt hiệu suất cao nhất.

CIO không chỉ giám sát các phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu giúp các bộ phận khác làm việc hiệu quả mà còn phải nghiên cứu các công nghệ mới và triển khai những chiến lược quan trọng liên quan đến công nghệ thông tin của một công ty. Thông thường, CIO sẽ phải báo cáo trực tiếp đến CEO (Giám đốc điều hành) hoặc CFO (Giám đốc tài chính).

2. Phân biệt CIO và CTO

Sau khi đã hiểu rõ khái niệm CIO là gì, thì hãy cùng phân biệt với một vị trí khác thường bị nhầm lẫn với CIO là CTO. CIO và CTO khá giống nhau về công việc và sự khác biệt thể hiện ở trách nhiệm và lĩnh vực tập trung của họ.

CTO là viết tắt của Chief Technology Officer (Giám đốc công nghệ), là vị trí cấp điều hành trong một công ty hoặc tổ chức, chịu trách nhiệm giám sát các kỹ sư, bộ phận phát triển sản phẩm và designer trong công ty để tạo ra và cải tiến các công nghệ để bán ra bên ngoài cho khách hàng. CTO thường báo cáo công việc cho CIO, còn CIO báo cáo công việc trực tiếp cho CEO hoặc CFO.

CIO có vai trò quản lý và giám sát tất cả các hoạt động trong bộ phận công nghệ thông tin để tối đa hóa năng suất nội bộ.

Tóm lại, bạn có thể hiểu rằng CIO đảm nhận việc đối nội còn CTO phụ trách đối ngoại cho công ty.

3. Vai trò của CIO trong doanh nghiệp

Vai trò trong doanh nghiệp của CIO là gì? Như đã giới thiệu ở trên, CIO đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Kiến tạo các giá trị kinh doanh bằng công nghệ:

CIO có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các phòng ban trong tổ chức như Phòng Marketing - Truyền thông, Kinh doanh, Nhân sự, Sản xuất,... để tính toán và đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.

Các vấn đề mà CIO thường quan tâm là làm thế nào để tăng lợi nhuận thông qua việc sử dụng CNTT, vai trò quan trọng của việc giảm chi tiêu và hạn chế thiệt hại bằng cách thiết lập những biện pháp kiểm soát và lập kế hoạch cho các rủi ro có thể xảy ra.

Cố vấn quan trọng đề xuất các kế hoạch cho chiến lược phát triển công nghệ cho doanh nghiệp:

CIO sẽ là người trực tiếp quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin của doanh nghiệp. CIO cũng có trách nhiệm thiết kế và triển khai những chiến lược phát triển công nghệ nhằm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và sản xuất.

4. Nhiệm vụ CIO đảm nhận trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ của CIO là gì? Đây cũng là thắc mắc nhận được sự quan tâm không kém định nghĩa CIO là gì trong quá trình tìm hiểu về mảng kinh doanh. Dưới đây là những nhiệm vụ của CIO đảm nhận:

4.1. Giám đốc điều hành công ty

CIO là người điều hành các công việc liên quan đến khoa học và công nghệ, hoạch định các chiến lược, hoạt động IT trong tổ chức, và đảm bảo hệ thống thông tin duy trì hoạt động ổn định và tối ưu.

CIO còn là người phải đưa ra quyết định điều hành liên quan đến những việc như mua thiết bị công nghệ công tin từ các nhà cung cấp hoặc tạo ra các hệ thống mới. Như vậy, CIO có tác động tích cực trong phát triển và tiếp thị sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp về tầm chiến lược và tận dụng được công nghệ thông tin đem lại cơ hội cho doanh nghiệp.

4.2. Thiết kế hệ thống thông tin doanh nghiệp

CIO sẽ là người chịu trách nhiệm, đảm bảo hệ thống thông tin doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí cơ bản sau:

Tương thích với chiến lược của tổ chức

Đáp ứng yêu cầu của một hệ thống thông tin tiêu chuẩn

Quản lý rủi ro thông tin (IRM) và triển khai hệ thống an toàn thông tin.

CIO cũng là người chịu trách nhiệm xây dựng, cập nhật và nâng cấp hệ thống thông tin bảo mật, quản trị cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.

4.3. Quản lý hệ sinh thái doanh nghiệp

Hệ sinh thái của doanh nghiệp là tập hợp các mối quan hệ chặt chẽ giữa khách hàng, các bên đối tác, nhà cung cấp, nhà đầu tư và những bên liên quan đến sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp. CIO đóng vai trò là đầu mối thông tin, thâu tóm và xử lý các vấn đề về hệ thống thông tin, đảm bảo hệ sinh thái hoạt động và duy trì tính ổn định, phát triển.

4.4. Phát triển nền tảng dịch vụ khách hàng

Nhiệm vụ của công việc này là cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng hơn. Ngày nay các doanh nghiệp không chỉ tiếp cận khách hàng qua hình thức phổ biến là Email và SMS trong Marketing mà đang dần tập trung áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, cụ thể là phát triển Chatbot. Đây là một ứng dụng hỗ trợ tối ưu các phản hồi tự động, giải đáp thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

4.5. Quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng là quá trình CIO quản lý và không ngừng vận dụng công nghệ tiên tiến để nâng cấp, rút ngắn quá trình sản xuất, quản lý kho và vận chuyển hàng hoá,... giúp gia tăng lượng cửa hàng bán lẻ, và gia tăng sản xuất kinh doanh.

4.6. Hỗ trợ các phòng nghiệp vụ

CIO phụ trách đảm bảo tối ưu các công tác thông tin khác giữa các phòng ban, giúp tăng năng lực cho các phòng nghiệp vụ.

5. Tố chất cần có của một CIO là gì?

Không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành một CIO. Bạn cần hội tụ đầy đủ tố chất, kỹ năng và kinh nghiệm thì mới có thể đảm đương được vị trí quan trọng này. Vậy các tố chất cần có của một CIO là gì?

5.1. Trình độ cần có của CIO

Trình độ là yếu tố tiên quyết mà bất kỳ một CIO nào cũng cần phải đảm bảo. Trình độ cần có của CIO là gì?

Có sự am hiểu trong quản lý phát triển phần mềm và các giải pháp công nghệ thông tin mới nhất.

CIO phải có chuyên môn tốt, tối thiểu phải có bằng cử nhân trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, khoa học máy tính.

CIO phải có năng lực quản trị tốt, tư duy nhạy bén, nắm rõ chiến lược của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các tham vấn giá trị về chiến lược phát triển công nghệ phù hợp ngân sách, sứ mệnh, và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

5.2. Kỹ năng cần có của một CIO

Bên cạnh kiến thức chuyên môn thì CIO cũng cần phải có nhiều kỹ năng mềm để làm tốt vị trí có vai trò quan trọng này. Kỹ năng cần có của một CIO là gì?

Kỹ năng lãnh đạo : Vì CIO chịu trách nhiệm quản lý bộ phận CNTT nên CIO cần có khả năng lãnh đạo phòng ban.

Kỹ năng giao tiếp tốt : Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả lời nói và văn bản, kết hợp cùng kỹ năng thuyết trình là những kỹ năng cần có của một CIO.

Kỹ năng quản lý dự án và phòng ban : Quản lý và triển khai nhiều dự án và phòng ban chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng và liền mạch.

Thiết lập ngân sách dự án: Giám sát ngân sách bộ phận và đầu tư thích hợp nên CIO cần có kỹ năng về tài chính và kế toán, phân chia ngân sách để đạt được lợi ích tối đa.

Quản trị rủi ro: CIO cần có khả năng xác định trước các nguy hiểm tiềm ẩn và lên phương án để đảm bảo dữ liệu của công ty an toàn.

Xây dựng mối quan hệ: Việc xây dựng mối quan hệ với các giám đốc điều hành khác, cân bằng lợi ích đôi bên.

6. Mức thu nhập của CIO

Mức lương của các CIO rất khác nhau và còn phải tuỳ thuộc vào số năm kinh nghiệm, đặc biệt là phần doanh thu và quy mô của công ty. Theo số liệu khảo sát của trang Payscale.com, mức lương trung bình của vị trí này dao động từ 100.000 - 390.000 $/năm. Dự báo mức lương của vị trí này sẽ ngày càng tăng cao hơn nữa trong những năm sắp tới.

7. Làm thế nào để trở thành CIO?

Đối với nhân viên kinh doanh : CIO là những cố vấn chuyên trách nhiệm về công nghệ cho doanh nghiệp, và là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược. Do đó, nếu bạn khởi điểm là một nhân viên kinh doanh thì hoàn toàn có thể là một điểm cộng cho vị trí này. Việc bạn cần làm là trau dồi thêm kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu.

Đối với Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA) : Những người có xuất thân từ BA có thế mạnh về khả năng phân tích, đánh giá và tư vấn quản lý chuyên nghiệp thông qua phân tích hệ thống và dữ liệu. Để trở thành CIO, bạn chỉ cần phát triển thêm về tư duy thiết kế sản phẩm, hay các kỹ năng tiếp cận và phân tích nhu cầu của khách hàng.

Đối với nhân viên quản lý IT: Nếu bạn là nhân viên quản lý IT, bạn sẽ có điểm mạnh là nắm rõ chức năng và cách vận hành của hệ thống thông tin khác nhau, nhận diện được phương pháp thiết kế hệ thống nào sẽ phù hợp với doanh nghiệp. Để trở thành CIO, bạn chỉ cần bổ sung thêm kiến thức về quản trị kinh doanh, đồng thời phát triển thêm một số kỹ năng mềm cần thiết.

