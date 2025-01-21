Công ty Offshore là gì? Nắm chắc cách thức hoạt động để phát triển công ty bền vững

1. Công ty Offshore là gì?

Nếu biết khái niệm Offshore là gì chắc chắn bạn sẽ nghi ngờ vì nó không liên quan đến kinh doanh. Trong tiếng Anh, Offshore có nghĩa là ngoài khơi, ngoài biển. Thế nhưng đây chỉ là cách dịch thông thường, còn trong lĩnh vực kinh doanh, đây là thuật ngữ chỉ công ty ngoại biên, công ty được thành lập ở nước ngoài để làm, nhằm hưởng ưu đãi.

Hiểu đơn giản hơn, công ty Offshore là công ty được thành lập ở nước ngoài một cách hợp pháp. Các quốc gia này là những nơi có nhiều điều kiện thuận lợi hoặc chính sách ưu đãi về luật pháp, tài chính, thuế phí và nguồn lực. Nếu biết cách vận hành, đặt công ty tại quốc gia phù hợp có thể mang lại cơ hội kinh doanh và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, khái niệm công ty Offshore còn được biết đến với cái tên doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

Mặc dù không phải là mô hình mới lạ nhưng không phải ai cũng hiểu công ty Offshore là gì?

2. Thuật ngữ liên quan đến Offshore

Bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm Offshore là gì, chủ doanh nghiệp khi muốn kinh doanh theo mô hình này cũng cần hiểu ý nghĩa của một số thuật ngữ như Offshore Outsourcing, Offshoring, Outsourcing hay khoản vay Offshore.

2.1. Offshore Outsourcing

Offshore Outsourcing có thể hiểu là công ty thuê ngoài, nghĩa là doanh nghiệp tiến hành thuê 1 công ty hoặc tổ chức khác để tiến hành các công việc kinh doanh ở quốc gia khác ngoài nước sở tại.

Với cách này, doanh nghiệp vừa đạt được lợi ích kinh tế, vừa cắt giảm được các chi phí (mặt bằng, nhân sự, cơ sở hạ tầng), phương pháp tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận và hiệu suất kinh doanh.

2.2. Offshoring

Offshoring là thuật ngữ đề cập đến việc hoàn thành công việc ở quốc gia khác quốc gia sở tại, là hình thức đặt một số hoạt động kinh doanh hoặc cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ngoài. Với phương pháp này, doanh nghiệp sẽ cắt giảm được chi phí dịch vụ, quy trình đang cung cấp.

Bên cạnh Offshore, nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến một số thuật ngữ liên quan

2.3. Outsourcing

Outsourcing dịch sang tiếng Việt có nghĩa là thuê ngoài, là hoạt động thuê nhân lực bên ngoài để giải quyết công việc doanh nghiệp cần, thay cho lực lượng nhân sự nội bộ. Mục đích của việc Outsourcing là để doanh nghiệp tập trung vào hoạt động chuyên môn, không mất quá nhiều tài nguyên cho công việc phụ trợ.

2.4. Khoản vay Offshore

Khoản vay Offshore là gì? Đây là khoản vay quốc tế hay khoản vay từ nước ngoài, tức khoản tài chính được lấy từ một quốc gia khác. Các khoản vay này tạo điều kiện giúp các nhà đầu tư, công ty xây dựng cơ sở doanh nghiệp tại nước ngoài.

Xem thêm: Client là gì? Các tố chất cần thiết để làm việc tại client

3. Cách thức hoạt động của công ty Offshore

Công ty Offshore sẽ hoạt động theo quy định và pháp luật của địa phương, quốc gia đặt trụ sở, các công ty hoặc nhà đầu tư thường chọn khu vực có chính sách thuận lợi hơn nước họ. Mục đích của việc này là để hưởng ưu đãi từ chính sách tại nơi đó.

Offshoring hay thuê ngoài là hình thức hoạt động điển hình của công ty Offshore. Doanh nghiệp muốn thuê ngoài toàn bộ quá trình xây dựng công ty thì cần tìm kiếm công ty uy tín, có đội ngũ nhân hơn hơn là một freelancer.

Ví dụ hoạt động kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản trong những năm gần đây phổ biến với mô hình Offshore. Cách thức hoạt động theo 2 hướng sau:

Công ty Nhật Bản đưa ra yêu cầu công việc, chuyển thành văn bản gửi công ty Việt Nam. Công ty Việt Nam sẽ tiếp nhận tài liệu, nghiên cứu và thực hiện công việc được đặt ra.

Công ty Nhật Bản đưa ra yêu cầu, công ty Việt Nam có toàn quyền thiết kế, sản xuất. Phía Nhật Bản sẽ giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tiến hành phản hồi lại Việt Nam.

Có thể thấy, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên mà công ty Offshore sẽ có cách thức vận hành khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được quy định, chế tài pháp luật của địa phương lẫn quốc gia đặt trụ sở.

Công ty Offshore tuân thủ theo quy định về doanh nghiệp của nước sở tại

4. Phân biệt Offshore với Onshore

Khi tìm hiểu Offshore là gì bạn sẽ thấy đi kèm với khái niệm này là thuật ngữ Onshore. Vậy Onshore là gì và sự khác nhau giữa công ty Onshore và công ty Offshore là gì?

Công ty Offshore Công ty Onshore Khái niệm Công ty nước ngoài Công ty trong nước Lợi ích - Có thể dễ dàng làm việc ở các môi trường khác nhau. - Được hưởng các ưu đãi về chính sách đầu tư. - Tiết kiệm nhiều chi phí kinh doanh và lao động. - Không gặp phải rào cản về các vấn đề như văn hóa, ngôn ngữ hay múi giờ. - Dễ dàng thực hiện theo các quy tắc và quy định tại nước sở tại. - Dễ dàng thực hiện hoạt động kinh doanh hơn, có nhiều mối quan hệ kinh doanh trong nước.

Offshore và Onshore là 2 kiểu công ty đối lập nhau

Xem thêm: Giải đáp: MNCs là gì? Tại sao MNCs luôn là mơ ước của nhiều người?

5. Ưu nhược điểm của công ty Offshore là gì?

Công ty Offshore khi hoạt động ở nước ngoài được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, miễn thuế, đóng thuế thấp, điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn quốc gia của họ. Song, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể vận hành tốt mô hình này, người lãnh đạo cần hiểu về ưu nhược điểm của Offshore để đưa ra quyết định đúng đắn.

5.1. Ưu điểm

Hàng nghìn doanh nhân trên thế giới đang vận hành công ty theo mô hình Offshore, điều này chứng minh lợi ích chúng mang lại. Tiêu biểu cần kể đến:

Tối ưu tiền thuế: Thuế là lý do hàng đầu khiến nhiều doanh nghiệp quyết định kinh doanh ở nước ngoài, thành lập công ty Offshore để giảm trừ gánh nặng thuế. Một số quốc gia nhất định, sẽ có chế độ ưu đãi thuế, thậm chí miễn thuế khi xây dựng và kinh doanh tại đây, đặc biệt là những quốc gia thuộc nhóm chậm phát triển hoặc đang phát triển.

Bảo vệ tài sản: Bên cạnh thuế, thành lập công ty Offshore giúp doanh nghiệp có thêm lớp “áo giáp” bảo vệ tài sản, tránh các khoản nợ bất ngờ hoặc sự điều tra của pháp luật sở tại. Một số quốc gia bạn có thể xem xét như Cayman Islands, Seychelles, BVI, Belize, Nevis,...

Duy trì dễ dàng: Quá trình từ khi thành lập đến duy trì hoạt động công ty Offshore được đơn giản hóa, không yêu cầu kiểm toán hay báo cáo tài chính. Tuy nhiên, để chắc chắn bạn cần xem xét các yêu cầu của khu vực hoặc cơ quan đăng ký, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu được đề ra.

Sự riêng tư: Các công ty Offshore khi đăng ký hồ sơ, dữ liệu với cơ quan nhà nước sẽ không bị tiết lộ tên chủ sở hữu, giám đốc, cổ đông với công chúng. Trừ một số trường hợp như lệnh khám xét của tòa án, thỏa thuận quốc tế giữa các bên liên quan.

Với nhiều lợi ích nêu trên, thành lập công ty Offshore đang trở thành giải pháp hữu hiệu và hiệu quả với nhiều doanh nghiệp. Các công ty vừa và nhỏ qua đó cũng có thể tiết kiệm được một khoản thuế hay chi phí nhân sự, cơ sở hạ tầng.

Các công ty Offshore nhận được rất nhiều lợi thế

5.2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm trên, Offshore vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:

Trình độ khoa học kỹ thuật với trình độ nhân công có sự chênh lệch nhất định.

Gặp khó khăn trong việc triển khai kế hoạch và theo dõi tiến độ kinh doanh.

Đầu ra của sản phẩm, hàng hóa không đạt kỳ vọng.

Nhiều quốc gia ngày càng kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng trốn thuế.

Vấp phải sự khác biệt về văn hóa, chênh lệch múi giờ và khoảng cách địa lý.

Đây là những hạn chế của các công ty Offshore có thể gặp phải, nếu giải quyết tốt được các vấn đề nêu trên, doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bền vững, tạo ra lợi nhuận mà không vấp phải sự điều tra từ cơ quan chính phủ quốc gia đó.

Tuy nhiên hình thức này vẫn còn tồn tại 1 số nhược điểm nhất định

6. Vì sao nên thành lập công ty Offshore?

Sau đây là 3 lý do công ty Offshore hấp dẫn doanh nghiệp trên thế giới:

Cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế, công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp có những cơ hội kinh doanh tốt, tiến nhanh trong lĩnh vực, ngành nghề.

Miễn thuế hoặc đóng mức thuế thấp , nghe tưởng chừng không khả thi nhưng đây là điều vẫn diễn ra ở các vùng lãnh thổ, quốc gia như BVI, Seychelles, Belize.

Quy trình thành lập công ty đơn giản và nhanh chóng, chính phủ các quốc gia luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn tất sớm hồ sơ. Thông thường, quá trình “khai sinh" công ty Offshore chỉ diễn ra trong 3 - 5 ngày làm việc.

Công ty Offshore là hình thức mà nhiều nhà đầu tư lựa chọn hiện nay

7. Những ưu đãi của Việt Nam đối với các công ty Offshore là gì?

Những năm gần đây, Việt Nam trở thành một trong những nước tiềm năng cho việc đầu tư các hoạt động kinh doanh quốc tế. Tính đến thời điểm hiện tại nước ta đã thu hút được gần 440 tỷ USD, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế.

Nhằm thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, Việt Nam đưa ra nhiều chính sách để hỗ trợ và ưu đãi cho các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Vậy nếu thành lập tại Việt Nam, các ưu đãi dành cho công ty Offshore là gì?

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 hiện nay, hiện có 4 hình thức ưu đãi đầu tư gồm:

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Mức thuế suất dành cho công ty Offshore sẽ thấp hơn mức thông thường, có nhiều ưu đãi về miễn và giảm thuế khác.

Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Miễn thuế đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu và giảm thuế.

Ưu đãi về tiền thuế sử dụng đất: Thực hiện các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cả tiền thuế sử dụng đất.

Ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài

Các công ty Offshore nếu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư 2020 hoàn toàn có thể hưởng các ưu đãi này.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia vô cùng tích cực trong việc tham gia các Hiệp định FTA song và đa phương, tạo nhiều điều kiện cho hoạt động đầu tư nước ngoài.

Biết được công ty Offshore là gì bạn sẽ hiểu vì sao mô hình này được nhiều doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn. Tuy nhiên nếu muốn đưa ra quyết định, nhà đầu tư cần quan tâm đến ưu, nhược điểm để tối đa hóa lợi ích của mình.