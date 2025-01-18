Công việc của Account Executive là gì? Lương bao nhiêu?

Công việc của Account Executive là gì? Lương bao nhiêu?
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 18/01/2025
Nhân viên ở bộ phận khách hàng là đáp án cho câu hỏi Account Executive là gì, đây là nghề có nhiều tiềm năng phát triển. Vậy công việc của Account Executive là gì?
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Account Executive là gì?
  4. 2. Công việc của Account Executive là gì?
  6. 3. Account Executive lương bao nhiêu?
  8. 4. Yêu cầu đối với nghề Account Executive
    1. 4.1. Kỹ năng giao tiếp
    2. 4.2. Kiến thức chuyên môn
    3. 4.3. Khả năng hoạch định kinh tế
    4. 4.4. Khả năng sáng tạo
  10. 5. Lộ trình thăng tiến nghề Account Executive
  12. 6. Account Executive khác gì Sale?
Mặc dù chỉ nở rộ trong vài năm gần đây nhưng Account Executive ngày càng là một trong những nghề hấp dẫn. Vậy công việc của Account Executive là gì và lộ trình thăng tiến của nghề này ra sao?

1. Account Executive là gì?

Khái niệm Account Executive chỉ mới phổ biến trong vài năm trở lại đây, nghề này được đánh giá là khá mới mẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến. Vậy Account Executive là gì?
Trên thực tế Account Executive là một trong những cấp bậc của nghề Account, được hiểu là người làm việc với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu từ họ và chuyển giao đến bộ phận chuyên môn để giải quyết, làm hài lòng khách hàng.

Account Executive chính là người kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp, đóng góp rất lớn trong việc tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, từ đó tăng doanh thu cho công ty.

Account Executive là vị trí thường thấy trong một số lĩnh vực như truyền thông, marketing, thiết kế, công nghệ thông tin.

2. Công việc của Account Executive là gì?

Muốn hiểu rõ Account Executive là gì cần phải nhìn vào những công việc, nhiệm vụ của nghề này. Vậy công việc của Account Executive là gì?
Tùy vào từng lĩnh vực mà đặc thù công việc có thể khác nhau nhưng nhìn chung, 1 Account Executive sẽ đảm nhiệm một số nhiệm vụ như:

  • Liên hệ với khách hàng để nắm bắt thông tin từ khách hàng về nhu cầu sử dịch vụ, sau đó tổng hợp và gửi đến bộ phận kinh doanh.

  • Trao đổi với khách hàng để biết yêu cầu, ý tưởng và đề xuất của họ.

  • Trực tiếp đàm phán và thuyết phục khách hàng ký hợp đồng.

  • Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và chuyển giao đến các bộ phận chuyên môn để xử lý và giải quyết.

  • Tham gia vào quá trình điều phối dự án, đồng thời theo dõi tiến độ để đảm bảo dự án diễn ra theo đúng kế hoạch và yêu cầu của khách hàng.

  • Giải đáp các câu hỏi từ khách hàng, tiếp nhận và xử lý vấn đề.

  • Định kỳ tổng kết tiến độ dự án, kết quả công việc để báo cáo cho khách hàng và công ty.

3. Account Executive lương bao nhiêu?

Xác định được công việc của Account Executive là gì, kinh nghiệm ra sao, làm việc tại khu vực nào sẽ giúp bạn tính ra được mức lương trung bình của nghề này.

Các kết quả khảo sát cho thấy mức lương phổ biến của 1 Account Executive hiện nay dao động trong khoảng từ 9.700.000 - 14.700.000 đồng/tháng, mức lương trung bình thấp nhất là 4.000.000 đồng/tháng, mức lương trung bình cao nhất là 40.000.000 đồng/tháng.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo mức lương trung bình của nghề này dựa vào một số tiêu chí sau:

Mức lương trung bình theo khu vực:

  • Khu vực Hà Nội: Khoảng 14.900.000 đồng/tháng.

  • Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: 11.800.000 đồng/tháng

Mức lương theo kinh nghiệm:

  • Dưới 1 năm kinh nghiệm: 9.300.000 đồng/tháng.

  • Từ 1 - 4 năm kinh nghiệm: 12.600.000 đồng/tháng.

  • Từ 5 - 9 năm kinh nghiệm: 17.900.000 đồng/tháng.

Con số về mức lương trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi bởi nhiều tố nên tại thời điểm ứng tuyển vị trí này cần tham khảo thật kỹ.

4. Yêu cầu đối với nghề Account Executive

Là một trong những ngành nghề được đánh giá là khá mới nên rất nhiều người thắc mắc làm thế nào để trở thành Account Executive? Những yêu cầu và kỹ năng để trở thành Account Executive là gì?

Muốn trở thành Account Executive, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng, cụ thể:

4.1. Kỹ năng giao tiếp

Nếu để bình chọn yêu cầu quan trọng nhất đối với Account Executive là gì thì đó chính là kỹ năng giao tiếp.

Là vị trí thường xuyên phải làm việc và trao đổi với khách hàng nên Account Executive cần có kỹ năng nói chuyện lưu loát, giao tiếp linh hoạt để dễ dàng thuyết phục được khách hàng, truyền đạt thông tin một cách chính xác nhất.

4.2. Kiến thức chuyên môn

Account Executive là nghề xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực như thiết kế, truyền thông, marketing hay công nghệ. Mỗi một lĩnh vực sẽ có những yêu cầu riêng về kiến thức chuyên môn, Account Executive cần tốt nghiệp hoặc được đào tạo chuyên ngành như marketing, Sale hoặc chuyên ngành liên quan mà doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển.

Mặc dù không cần quá xuất sắc nhưng ứng viên cần am hiểu về tính năng, đặc điểm của sản phẩm/dịch vụ để có thể trao đổi với khách hàng.

4.3. Khả năng hoạch định kinh tế

Account Executive cũng tham gia vào việc dự trù kinh phí cho dự án, do đó bạn cần trau dồi cho mình kỹ năng hoạch định tài chính, để có thể cân đối với nguồn kinh phí của công ty mà vẫn đảm bảo được yêu cầu của khách hàng.

4.4. Khả năng sáng tạo

Đây là một trong những kỹ năng giúp Account Executive có thể tạo ra sự khác biệt, gây ấn tượng với khách hàng.

Một trong những công việc chính của Account Executive là nghiên cứu khách hàng, đối tượng mục tiêu, thị trường… để đưa ra ý tưởng phù hợp. Nếu cứ giữ tư duy theo lối mòn sẽ khó có thể tạo ra được sự khác biệt.

Bởi vậy mà khả năng sáng tạo sẽ giúp Account Executive đưa ra được ý tưởng độc đáo làm hài lòng khách hàng, từ đó góp phần nâng cao giá trị của doanh nghiệp.

Trên đây là 4 yêu cầu cơ bản mà một Account Executive cần có, dù vậy bạn vẫn cần không ngừng cố gắng, rèn luyện thêm những phẩm chất khác, như vậy sẽ giúp bạn ghi điểm tốt hơn trước nhà tuyển dụng.

Một số phẩm chất và kỹ năng mà bạn có thể tích lũy thêm là kỹ năng đa nhiệm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng phân tích số liệu…

5. Lộ trình thăng tiến nghề Account Executive

Hiểu rõ Account Executive là gì sẽ giúp cho bạn xác định được cơ hội thăng tiến của nghề này, từ đó cân nhắc xem có nên ứng tuyển hay không.

Account Executive thực tế chỉ là một cấp bậc của nghề account, lộ trình thăng tiến của nghề này được khái quát như sau: Account Executive → Account Manager → Account Executive.

Account Executive

Có thể thấy Account Executive là vị trí cơ bản và đầu tiên trong nghề account, vị trí này dành cho ứng viên chưa có hoặc không có nhiều kinh nghiệm, thường được doanh nghiệp đào tạo.

Vị trí Account Executive thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của 1 account theo sự phân công công việc từ cấp trên.

Mức lương trung bình của 1 Account Executive thường dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 đồng. Mức lương này có thể cao hơn tương ứng với số năm kinh nghiệm của ứng viên.

Account Manager

Theo lộ trình thăng tiến thông thường, khi đã có kinh nghiệm từ 3 - 4 năm ở vị trí Account Executive, bạn có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn là Account Manager. Vậy điểm khác nhau giữa Account Manager và Account Executive là gì?
Account Manager được gọi là quản lý của bộ phận account. Nếu Account Executive là những người trực tiếp làm việc với khách hàng thì Account Manager chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình ấy, cũng như quản lý tất cả các Account Executive khác trong phòng ban.

Họ cũng tham gia vào quá trình đàm phán và thỏa thuận hợp đồng, thống kê kết quả, phân tích và lập báo cáo, đồng thời xử lý những vấn đề phát sinh khi giao kết hợp đồng.

Dù công việc và trách nhiệm cao hơn nhưng đồng thời Account Manager cũng được nhận lương cao hơn, thường dao động từ 24.000.000 - 35.000.000 đồng/tháng.

Account Director

Account Director là vị trí cấp cao và cũng là cao nhất mà một người có thể đạt được trong nghề account.

Vị trí này thường xuất hiện ở các công ty chuyên về dịch vụ truyền thông, quảng cáo hoặc marketing.

Thông thường Account Director thường được bổ nhiệm từ những Account Manager đã có kinh nghiệm phong phú trong nghề khoảng 5 - 6 năm, có khả năng quản lý dự án, xử lý linh hoạt mọi vấn đề, mâu thuẫn phát sinh giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Dù cần nhiều điều kiện để đạt được vị trí Account Director nhưng nó đồng thời cũng mang đến cho bạn mức thu nhập mà nhiều người mơ ước. Mức lương trung bình của vị trí Account Director thường dao động trong khoảng từ 40.000.000 - 65.000.000 đồng/tháng.

6. Account Executive khác gì Sale?

Đều là những công việc thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, liên quan đến nguồn khách của doanh nghiệp nên Account Executive thường dễ bị nhầm lẫn với Sale, dù đây là hai nghề hoàn toàn khác nhau.

Vậy điểm khác nhau giữa công việc của Sale và công việc của Account Executive là gì?

Tiêu chí so sánh

Account Executive

Sale

Khái niệm

Là người làm việc với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu từ họ và chuyển giao đến bộ phận chuyên môn để giải quyết, làm hài lòng khách hàng.

Là người bán sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng, cũng thực hiện các nhiệm vụ tư vấn cho khách để tăng khả năng chốt được sản phẩm.

Nhiệm vụ trong quá trình bán sản phẩm/dịch vụ (bao gồm cả trước và sau)

- Nhận thông tin từ bộ phận nghiên cứu thị trường và Sale, tư vấn và giúp khách hàng theo dõi tiến độ của dự án.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng cho doanh nghiệp, giới thiệu và mời họ các sản phẩm/dịch vụ.

- Tổng hợp thông tin về khách hàng tiếp nhận sản phẩm rồi chuyển dữ liệu về bộ phận Account quản lý.

Mục tiêu

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Tập trung vào lợi nhuận lâu dài của doanh nghiệp.

- Duy trì mối quan hệ lâu dài.

- Doanh số.

- Thường chỉ quan tâm đến số lượng khách hàng để nâng cao doanh số bởi lợi nhuận mà Sale được hưởng sẽ được chi trả ngay khi có khách hàng.

Vai trò đối với khách hàng

Giữ liên hệ với khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với họ.

Tìm kiếm nguồn khách hàng, biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức.
Hiểu được công việc của Account Executive là gì sẽ giúp cho bạn xác định được những yếu tố, điều kiện cần thiết nếu muốn theo đuổi công việc này. Đây được đánh giá là một trong những nghề có nhiều triển vọng trong tương lai, mở ra thêm cho người lao động nhiều lựa chọn công việc.

