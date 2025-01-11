10+ công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại uy tín mới nhất

1. Thế nào là công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại?

Việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó phụ thuộc vào tính chất công việc mà bạn lựa chọn.

Bạn có thể chọn một công việc mà về cơ bản bạn sẽ làm việc như một nhân viên tiêu chuẩn (nhưng bạn sẽ chỉ làm việc online). Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cân nhắc đến những cơ hội làm việc tự do (freelancer), tức là bạn cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân khác, nhưng bạn không thực sự là nhân viên của họ.

Làm thế nào để tìm công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại?

2. Có nên làm công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại hay không?

Trong thời đại kỹ thuật mạng phát triển, việc kiếm tiền từ những công việc trực tuyến có thể làm ngay tại nhà đã trở nên phổ biến. Và điện thoại di động là một công cụ tốt giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp cho mình.

Tuy nhiên, những người chưa từng làm các công việc với hình thức này lại khá đắn đo với nhiều câu hỏi về độ xác thực của nhà tuyển dụng.

2.1. Công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại có kiếm ra tiền thật không?

Câu hỏi được đặt ra đầu tiên khi tìm hiểu về các công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại là liệu nó có thực sự đem tiền về tài khoản hay không? Câu trả lời là Có!

Điểm khác biệt duy nhất giữa các công việc online bằng điện thoại với các hình thức công việc khác là bạn có thể làm việc ngay tại nhà thay vì phải đến tận nơi. Việc chi trả lương cho các công việc này thường thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng sau khi bạn đã hoàn thành công việc.

Trên thực tế, không chỉ là làm thêm để tăng thu nhập như một nghề tay trái mà thậm chí là có những người theo đuổi các công việc online này như một nghề nghiệp chính thức của họ và đã thành công.

Bạn có thể kiếm thêm tiền tại nhà thông qua chiếc smartphone

2.2. Công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại có lừa đảo không?

Đương nhiên là sẽ có rất nhiều kẻ sẽ lợi dụng việc tuyển dụng công việc online để lừa đảo. Khi bạn tìm kiếm cơ hội làm việc tại nhà, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng chúng hợp pháp.

Những kẻ lừa đảo có thể đóng giả là công ty hoặc nhà thầu để cố gắng mời gọi bạn làm các công việc từ xa giả mạo. Hãy luôn cẩn thận trước mọi lời đề nghị làm việc đáng ngờ để có thể bảo vệ danh tính, tài chính và phúc lợi của mình.

Nhiều kẻ sẽ lợi dụng việc tuyển dụng công việc online để lừa đảo

3. Top các công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại uy tín

Có vô vàn công việc có thể làm thêm tại nhà bằng điện thoại mà bạn có thể thử tùy thuộc vào khả năng và sở thích của bạn. Dưới đây là một số gợi ý về các công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại uy tín:

3.1. Affiliate Marketing - Tiếp thị liên kết

Tiếp thị liên kết là một cách tuyệt vời để kiếm tiền từ điện thoại. Bạn có thể trở thành nhà tiếp thị liên kết bằng cách quảng cáo các sản phẩm của nhà bán hàng bằng cách chia sẻ đường dẫn liên kết sản phẩm. Bạn sẽ nhận tiền hoa hồng khi ai đó mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ liên kết mà bạn đã chia sẻ.

Thông thường, người làm Affiliate Marketing được thưởng cho việc bán hàng. Nhưng một số chương trình tiếp thị liên kết có thể thưởng cho bạn khi có khách hàng tiềm năng, người dùng dùng thử miễn phí, nhấp chuột vào trang web hoặc tải xuống ứng dụng.

Mô hình tiếp thị liên kết thường có ở các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok shop,...

3.2. Nhập dữ liệu

Khi làm công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại như nhập dữ liệu, bạn có thể được giao các công việc như: Xử lý dữ liệu, biên soạn bản ghi, xây dựng bảng tính, soạn sách điện tử,.... Nó phù hợp với những người có thế mạnh về sự cần cù và kỹ năng tin học, công nghệ.

3. Trợ lý online

Trở thành trợ lý online, bạn sẽ phải xử lý tất cả các nhiệm vụ mà một trợ lý hoặc thư ký bình thường có thể thực hiện, như: Lên lịch làm việc, trả lời cuộc gọi/email, nhắc nhở công việc, liên lạc với đối tác,…. Điểm khác biệt là mọi thứ đều được xử lý từ xa, tại nhà!

4. Người quản lý mạng xã hội

Nói một cách đơn giản, vai trò của người quản lý phương tiện truyền thông xã hội là giám sát, quản lý các nền tảng truyền thông xã hội của công ty. Thông thường là thực hiện trên các nền tảng Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram và đôi khi là cả Tik Tok.

Vào một ngày thông thường, người quản lý mạng xã hội sẽ lập kế hoạch và lên lịch nội dung cho những ngày hoặc tuần sắp tới, soạn bài đăng và thiết kế hình ảnh hoặc video cho các nền tảng.

Ngoài ra, bạn cũng cần theo dõi mức độ tương tác và phân tích các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hàng ngày. Việc này giúp đánh giá xem liệu công ty có đạt được mục tiêu của họ hay không và triển khai hoặc giám sát các chiến dịch và chiến lược tiếp thị đang diễn ra.

5. Gia sư trực tuyến

Gia sư trực tuyến là một cơ hội việc làm online rất phổ biến. Chỉ với một chiếc điện thoại và phần mềm học trực tuyến như Zoom, Skype,... bạn có thể mở 1 lớp gia sư online với mức thu nhập hấp dẫn.

Một số công ty tuyển dụng công việc dạy kèm trực tuyến để phục vụ nhiều học sinh, hoặc bạn cũng có thể trực tiếp tìm kiếm học sinh của riêng mình.

6. Chăm sóc khách hàng

Ngày nay, các doanh nghiệp đang tìm cách kết nối với khách hàng và cung cấp hỗ trợ thông qua mọi kênh có thể. Điều đó bao gồm trò chuyện trực tiếp, phương tiện truyền thông xã hội, văn bản và email.

Công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại này yêu cầu bạn phải trả lời các câu hỏi, khắc phục sự cố,... mà khách hàng phản ánh qua inbox, email, điện thoại.

Nếu bạn thích giúp đỡ mọi người, khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề thì công việc chăm sóc khách hàng rất đáng để cân nhắc

7. Bán hàng trực tuyến

Một số người có thể kiếm sống khá giả bằng việc bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội hoặc các sàn TMĐT như Shopee hoặc Lazada, Tiktok shop,....

Đây là một công việc kinh doanh tương đối đơn giản: Mua thấp, bán cao và đừng quên tính toán mọi chi phí kinh doanh (vận chuyển, thời gian,...)

8. Cộng tác viên tuyển dụng

Nếu bạn là một người có nhiều mối quan hệ trong công việc chính của mình thì bạn có thể thử kiếm thêm thu nhập bằng cách trở thành cộng tác viên tuyển dụng.

Với công việc này, bạn sẽ là người kết nối để tuyển dụng nhân sự cho các công ty hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tuyển dụng. Cộng tác viên tuyển dụng có thể làm online mà không cần phải đến văn phòng.

9. Hoàn thành khảo sát trực tuyến

Một số công ty trả tiền cho các cá nhân để điền vào các cuộc khảo sát trực tuyến hoặc cung cấp phản hồi cho khách hàng. Các trang web như Swagbucks, Survey Junkie và MyPoints là những nơi tốt để bắt đầu tìm kiếm những cơ hội này.

Công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại như thế này có thể sẽ không kiếm được nhiều tiền nhưng nếu bạn chăm chỉ thì đây sẽ là nguồn thu nhập khá tốt.

10. Kiểm tra trang web và ứng dụng

Bên cạnh khảo sát, một số công ty còn thuê người thử nghiệm của bên thứ ba để đánh giá trang web, ứng dụng di động hoặc thậm chí sản phẩm của họ. Điều này giúp các công ty phát hiện vấn đề với trang web của họ.

Các nền tảng như UserTesting giúp kết nối những người thử nghiệm với những khách hàng đang muốn thuê những người thử nghiệm được trả tiền!

11. Người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội

Tạo nội dung có thể là một cách kiếm tiền, mặc dù thường mất khá nhiều thời gian để bắt đầu. Người tạo nội dung trên YouTube, TikTok, v.v., kiếm tiền chủ yếu thông qua doanh thu quảng cáo hoặc tài trợ, trong khi những người phát trực tiếp trên Twitch có thể kiếm tiền thông qua người đăng ký trả phí hoặc tài trợ.

4. Tìm công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại ở đâu?

Nếu bạn quan tâm đến công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại, bạn có thể tìm thấy vô số công ty đang tuyển dụng các vị trí làm việc tại nhà. Các bài đăng tuyển dụng thường thấy trên các hội nhóm tại các trang mạng xã hội như Facebook, instagram, LinkedIn... hoặc trên các trang web tuyển dụng.

Dưới đây là danh sách các trang web có thể cung cấp nhiều loại công việc online uy tín:

Job3s.ai

Ybox.vn

vLance.vn

Vietnamworks.com

TopCV.com

Careerbuilder

Bạn có thể tìm thấy công việc làm thêm tại nhà ở bất kì đâu, nhưng hãy cẩn thận với các trang web quảng cáo việc làm giả mạo và các trò lừa đảo khác.

Bóc trần các dấu hiệu lừa đảo khi tìm việc làm trực tuyến tại nhà

5. Dấu hiệu lừa đảo khi tìm việc làm tại nhà

Gần như không thể liệt kê tất cả các mánh khóe lừa đảo với công việc online tại nhà nhưng đây là một số dấu hiệu phổ biến nhất mà bạn cần ghi nhớ:

Yêu cầu thông tin cá nhân quá chi tiết như cung cấp căn cước công dân, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng...

Công ty thiếu thông tin hoặc không có liên hệ địa chỉ/thông tin nào có thể xác định được thì đó có thể là một công ty lừa đảo.

Thông tin tuyển dụng khác với yêu cầu việc làm thực tế cũng là một dấu hiệu lừa đảo phổ biến.

Nếu lời mời làm việc yêu cầu bạn phải trả tiền cho các tài liệu hoặc khóa học đào tạo thì đó có thể là một trò lừa đảo.

Lương cao bất thường cho công việc đơn giản.

Yêu cầu tải app, nhấn vào các đường link không rõ ràng có thể gây thiệt hại cho bạn khi tìm việc làm thêm online.

Lời mời làm việc không cần phỏng vấn. Một lời mời làm việc mà không cần qua trao đổi là không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng và rất có thể đây là một sự lừa đảo tinh vi.

6. Nguyên tắc cần nhớ khi tìm việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại

Cẩn trọng trong mọi việc chưa bao giờ là thừa. Để bảo vệ quyền lợi của bản thân, khi tìm một công việc làm thêm trực tuyến qua điện thoại bạn cũng cần nhớ những nguyên tắc bất biến sau:

Đừng bao giờ bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào để có được công việc . Những người sử dụng lao động đào tạo nhân viên bằng tiền của họ. Bạn không phải trả tiền đào tạo hoặc bất kỳ khoản phí nào khác như phí đăng ký. Bất kỳ công việc nào yêu cầu bạn cung cấp thông tin ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc tài chính thông tin đều phải được kiểm tra đầy đủ trước khi chuyển thông tin đó cho họ.

Những người sử dụng lao động đào tạo nhân viên bằng tiền của họ. Bạn không phải trả tiền đào tạo hoặc bất kỳ khoản phí nào khác như phí đăng ký. Bất kỳ công việc nào yêu cầu bạn cung cấp thông tin ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc tài chính thông tin đều phải được kiểm tra đầy đủ trước khi chuyển thông tin đó cho họ. Hãy chủ động nghiên cứu về công việc mà bạn dự định sẽ làm thêm. Khi đã xác định bạn muốn làm loại công việc online nào thì việc “khoanh vùng” nơi có thể tìm kiếm công việc mà bản thân cần sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi đã xác định bạn muốn làm loại công việc online nào thì việc “khoanh vùng” nơi có thể tìm kiếm công việc mà bản thân cần sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nghiên cứu công ty: Trước khi nộp đơn hoặc chấp nhận bất kỳ lời mời làm việc nào, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty. Tìm kiếm các đánh giá trực tuyến, kiểm tra trang web của họ và xác minh thông tin liên hệ của họ.

Trước khi nộp đơn hoặc chấp nhận bất kỳ lời mời làm việc nào, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty. Tìm kiếm các đánh giá trực tuyến, kiểm tra trang web của họ và xác minh thông tin liên hệ của họ. Sử dụng các nền tảng việc làm uy tín: Hãy bám sát các trang web việc làm uy tín, các nền tảng này có sẵn các biện pháp để xác định và xóa các tin tuyển dụng lừa đảo.

Hãy bám sát các trang web việc làm uy tín, các nền tảng này có sẵn các biện pháp để xác định và xóa các tin tuyển dụng lừa đảo. Giao tiếp trực tiếp với nhà tuyển dụng: Nếu có thể, hãy liên lạc trực tiếp với nhà tuyển dụng thông qua các cuộc gọi điện thoại hoặc trò chuyện video. Điều này có thể giúp bạn làm rõ mọi nghi ngờ.

Nếu có thể, hãy liên lạc trực tiếp với nhà tuyển dụng thông qua các cuộc gọi điện thoại hoặc trò chuyện video. Điều này có thể giúp bạn làm rõ mọi nghi ngờ. Sử dụng các phương thức thanh toán an toàn và đã được xác minh khi nhận lương mà nhà tuyển dụng trả cho công việc của bạn.

Bạn cũng là một trong số rất nhiều người đang loay hoay tìm kiếm một công việc làm thêm tại nhà bằng điện thoại? Hãy sử dụng những thế mạnh và kiến thức của bản thân để tăng thu nhập hoặc biến nó trở thành một nghề tay trái. Tuy nhiên bạn cũng cần nhớ những lưu ý về lừa đảo khi tìm việc làm thêm trực tuyến để tránh tiền mất tật mang.

