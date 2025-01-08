Content Marketing là gì? Cách tăng thu nhập nghề Content Marketing

Nghề Content Marketing là gì? Đây là lĩnh vực đang ngày càng quan trọng để giúp quảng cáo sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng hiệu quả. Nội dung luôn là một yếu tố thiết yếu trong các chiến dịch Marketing, đặc biệt là trong kỷ nguyên số 4.0. Các nhà tiếp thị hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin đến khách hàng hoàn toàn miễn phí, hiệu quả. Đây là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao cùng mức thu nhập ổn hiện nay mặc dù còn khá mới mẻ.

1. Content Marketing là gì?

Content Marketing là gì? Đây là việc sáng tạo, xây dựng và phân phối nội dung có giá trị, phù hợp, nhất quán để thu hút và duy trì sự quan tâm đến khách hàng mục tiêu. Việc ứng dụng content marketing nhằm mục đích nuôi dưỡng nhận thức, niềm tin, thiện cảm của khách hàng đối với doanh nghiệp. Từ đó có thể gia tăng doanh số bán hàng.

Để hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ giải đáp content là gì? Content là nội dung, thường được sử dụng để chỉ các thông tin, tài liệu, hoặc một tập hợp các yếu tố có thể chia sẻ hoặc truyền tải qua các phương tiện truyền thông, như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,... Nội dung có thể có nhiều dạng và dùng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm giải trí, giáo dục, truyền thông, tin tức,...

Tiếp thị nội dung - Content Marketing khác biệt có thể bị nhiều người hiểu nhầm là quảng cáo truyền thống. Mặc dù đều có mục đích tăng doanh số bán hàng nhưng tiếp thị nội dung tập trung vào việc cung cấp thông tin và giá trị cho khách hàng, thay vì chỉ đơn thuần là bán sản phẩm/ dịch vụ.

Vì vậy để có thể ứng dụng Content Marketing hiệu quả, những nhà sáng tạo nội dung đều phải xác định rõ đối tượng mục tiêu, tạo ra nội dung phù hợp với nhu cầu của họ và phân phối nội dung một cách hiệu quả.

Nghề Content Marketing là gì? Đây là việc sáng tạo, xây dựng, phân phối nội dung

2. Các dạng Content Marketing phổ biến

Bên cạnh khái niệm thì nghề Content Marketing cũng chia ra làm các dạng khác nhau. Khi lựa chọn công việc này, bạn cần nắm rõ những ngách trong Content Marketing. Hiện nay, khi làm nghề Content Marketing bạn sẽ cần biết những loại nội dung sau.

Các dạng Content Marketing Mô tả Social Media Là những nội dung được sản xuất trên các nền tảng mạng xã hội. Các nội dung trên Social Media ngoài việc cung cấp thông tin đơn thuần, bạn có thể tạo ra được nhiều sự khác biệt để thu hút được người đọc. Những điểm khác biệt này bao gồm màu sắc, hình ảnh,.. Việc triển khai nội dung ở Social Media giúp doanh nghiệp có thể kết nối nhanh hơn với người dùng. Blog Luôn là một trong các loại Content Marketing mà doanh nghiệp cần chú trọng. Loại hình này giúp chia sẻ, tiếp cận đối tượng mục tiêu, cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết nhất cho người dùng với một mức chi phí thấp. Các doanh nghiệp nhỏ có thể tăng lên 126% khác hàng nhờ Blog, trong đó có đến 434% tỷ lệ đến từ Google Index của trang Blog đó (hay là hoạt động SEO). Email Nội dung Email được sản xuất để phục vụ cho các hoạt động Marketing là chủ yếu, ngoài ra còn phục vụ cho việc chăm sóc hậu mãi sau khi khách đã mua hàng. Email Marketing có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận, trao đổi trực tiếp với từng khách hàng đích khác nhau. Infographics Dạng Content được trình bày bằng hình ảnh. Content này sẽ thông qua cách kể chuyện đầy đủ và hình ảnh sinh động, trực quan, dễ hiểu để truyền tải thông tin đến người dùng. Podcast Đây là dạng nội dung khó làm, cần nhiều kiến thức chuyên môn ngành. Content Podcast giống như audio, chia sẻ về những nội dung có giá trị chuyên sâu đến người dùng. Mặc dù khó làm nhưng hiệu quả cao, tệp khách hàng rất trung thành. Video Hiện tại, các nền tảng mạng xã hội video như Tik Tok, Youtube,… đang có lượng người dùng tăng nhanh. Ngay cả Facebook cũng đang có nhiều chính sách ưu tiên hơn khi đăng tải nội dung theo định dạng video. Sử dụng Content Video trong các chiến dịch Marketing cũng sẽ giúp bạn tăng được chuyển đổi, tỉ lệ ROI cao hơn so với những nội dung thông thường.

3. Vai trò của Content Marketing

Đối với nghề Content Marketing, họ có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh cũng như marketing của doanh nghiệp. Dưới đây là những vai trò của bộ phận Marketing trong doanh nghiệp.

Định hình thương hiệu cho doanh nghiệp: Content Marketing mang đến nội dung chất lượng và có giá trị hướng đến khách hàng. Điều này sẽ thúc đẩy người dùng nhớ về thương hiệu với ánh nhìn tích cực hơn. Từ đó thúc đẩy việc định hình và tạo dựng thương hiệu tích cực hơn.

Tăng lượng tương tác, truy cập cho doanh nghiệp: Hình ảnh đẹp và bắt mắt có thể thu hút ánh nhìn của người đọc trong vài giây đầu, nhưng thứ giữ họ lại lâu dài chính là giá trị nội dung mang đến. Bên cạnh mục tiêu tiếp thị về sản phẩm, Content Marketing buộc phải mang đến những kiến thức, thông tin hữu ích đến nhóm đối tượng mục tiêu. Từ đó giúp tăng lượng truy cập và tương tác tự nhiên vào website cũng như các kênh mạng xã hội.

Tiết kiệm được chi phí quảng cáo cho doanh nghiệp: Chi phí quảng cáo luôn chiếm một phần ngân sách khá lớn trong các hoạt động Marketing. Để tiết kiệm chi phí, những người làm nghề Content Marketing sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhờ mang đến những nội dung hữu ích và có giá trị, lượng tương tác tự nhiên sẽ tăng cao. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không phải bỏ ra quá nhiều chi phí để quảng cáo được tiếp cận đến đúng đối tượng mục tiêu.

Tăng doanh thu cho doanh nghiệp: Và cuối cùng Content Marketing cũng đều chung mục tiêu với các phòng ban khác là hướng đến tăng doanh thu cho công ty. Vì vậy, Content Marketing đóng vai trò giải quyết những nỗi trăn trở, “điểm đau” của khách hàng, họ sẽ không ngần ngại chi tiền để sở hữu sản phẩm, dịch vụ của bạn. Có thể, doanh thu của doanh nghiệp sẽ ngày càng một tăng cao mà không tiêu tốn quá nhiều chi phí.

Content Marketer là vị trí có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp

4. Công việc của Content Marketing là gì?

Với nghề Content Marketing, nhân viên sẽ chịu trách nhiệm với các chiến lược inbound marketing nhằm tăng nhận diện và ảnh hưởng của thương hiệu tới khách hàng. Công việc có thể bao gồm xây dựng chiến lược nội dung đa kênh, quản lý và theo dõi hiệu quả của nội dung.

Inbound Marketing là phương thức tiếp cận người dùng với những nội dung chất lượng và hữu ích với nhiều cách thể hiện khác nhau như bài viết, hình ảnh, video, blog, website, email, youtube,... nhằm giải quyết những vấn đề mà họ đang gặp phải.

Với Inbound Marketing, những Content Marketer là mấu chốt quan trọng để thu hút sự chú ý và tương tác của người dùng, biến người dùng trở thành khách hàng tiềm năng và là khách hàng mang lại giá trị thực cho doanh nghiệp sau quá trình xây dựng mối quan hệ và nuôi dưỡng.

Dưới đây là các đầu công việc của nghề Content Marketing, ngoài ra cũng sẽ phụ thuộc vào từng cấp bậc công việc mà có sự thay đổi nhất định.

Sáng tạo nội dung, xây dựng hệ thống bài viết cho website, blog, Social, v.vv..

Quản lý các Social cho doanh nghiệp như website, fanpage, v.vv..

Phối hợp cùng team Marketing để xây dựng các kế hoạch nội dung cho các kênh Marketing của công ty.

Sản xuất nội dung phục vụ cho hoạt động truyền thông.

Sáng tạo, viết các nội dung PR theo yêu cầu.

Tham gia xây dựng, quản lý chiến dịch Marketing, Digital Marketing, v.vv..

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý, ban giám đốc, v.vv..

Với những cấp bậc cao hơn như quản lý Content Marketing sẽ phải nắm được cách lên kế hoạch, giao việc cho nhân sự, làm việc với những phòng ban khác để đưa ra chiến lược nội dung phù hợp cho định hướng, mục tiêu của doanh nghiệp. Nếu bạn đang có nhu cầu với việc làm nghề Content Marketing, bạn có thể tìm kiếm trên website job3s.ai - nền tảng tìm kiếm việc làm ứng dụng công nghệ AI hàng đầu thế giới.

Tổng hợp những đầu công việc khi làm Content Marketing

5. Content Marketing cần kỹ năng gì?

Khi bắt đầu với nghề Content Marketing thì không chỉ hiểu được khái niệm, bạn cần biết những kỹ năng có thể đáp ứng công việc phải làm. Khi làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, các Content Marketer cần sở hữu những kỹ năng cũng như tố chất nhất định để thành công.

Kỹ năng nghiên cứu và khai thác thông tin

Khi làm nghề Content Marketing cần phải biết nghiên cứu, chọn lọc và xử lý thông tin. Những người làm nội dung cần biết nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng để sản xuất mẫu thông tin giúp tiếp cận người dùng, hướng tới những nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu khác nhau sao cho hiệu quả.

Vì vậy việc thu thập và khai thác thông tin của khách hàng tiềm năng để có thể sáng tạo nên những nội dung giá trị, phù hợp với nhu cầu của khách hàng cũng là điều mà nhân viên Content cần học hỏi và tích lũy. Có thể nói kỹ năng nghiên cứu là 1 trong những điều bắt buộc, quan trọng nhất với nghề Content Marketing.

Nghiên cứu và khai thác thông tin

Kỹ năng lựa chọn chủ đề bài viết phù hợp

Lựa chọn chủ đề nội dung phù hợp là bước quan trọng sau khi nghiên cứu thông tin. Các Content Marketer cần lựa chọn chủ đề để sáng tạo ra nội dung hay có giá trị và phù hợp với nhu cầu của độc giả. Với nghề Content Marketing, các bạn cần thực hiện tốt kỹ năng này thì bạn cần tìm hiểu thật kỹ thông tin của dịch vụ, sản phẩm mà bạn muốn đề cập tới, hay nói một cách chuyên sâu hơn theo thuật ngữ trong nghề Content đó là khai thác “insight” của khách hàng.

Lựa chọn chủ đề viết content

Kỹ năng viết lách tốt cùng sự sáng tạo

Với nghề Content Marketing thì đây là người nắm giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, định hướng, lôi kéo và giữ chân khách hàng tiềm năng. Tất cả những công việc trên sẽ được thực hiện thông qua nội dung truyền tải có thể bao gồm các bài đăng trên mạng xã hội, blog, video,... Chính vì vậy, bạn cần phải có kỹ năng viết lách hay chính là kỹ năng diễn đạt mạch lạc, khéo léo để giúp độc giả/khách hàng hiểu được thông điệp mà bạn truyền tải trong bài viết.

Bên cạnh kỹ năng viết mượt mà sự sáng tạo sẽ làm nên điểm nổi bật của những người làm nghề Content Marketing. Yếu tố sáng tạo đến từ những ý tưởng, ngôn từ độc đáo, văn phong sáng tạo, hấp dẫn để đánh trúng tâm lý người đọc, gây ấn tượng với họ giúp đem lại chuyển đổi cao.

Kỹ năng viết lách là bắt buộc với Content Marketer

Hiểu biết về kỹ năng SEO cơ bản

Bên cạnh việc viết bài và đưa lên các nền tảng mạng xã hội, website thì bạn cần một số tiêu chí để giúp tiếp cận đến người dùng. Và để làm được điều này thì bạn cần đưa được bài viết đó lên top tìm kiếm hay nói cách khác đó là tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO). Mặc dù bộ phận SEO thường sẽ riêng với team Content nhưng mỗi nhân viên Content cũng nên có 1 số kiến thức SEO cơ bản để tăng hiệu quả công việc.

Kỹ năng ứng dụng các công cụ công nghệ cho công việc

Với dân trong nghề Content Marketing, bạn sẽ cần biết đến những công cụ công nghệ dưới đây:

Chat GPT hỗ trợ lên ý tưởng viết bài

Những công cụ tin học văn phòng như docs, sheet hoặc Word, Excel,...

Canva dùng để làm hình ảnh cơ bản khi không cần đến Designer.

WordPress, Google Analytics, Google Search Console và các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài ra, nhiệm vụ của nhân viên Content còn là thu hút khách hàng trên nhiều nền tảng khác nhau với đa dạng hình thức như blog, infographics, hình ảnh, video, slide hay đơn giản là một “chiếc status” trên mạng xã hội. Chính vì những lý do này mà bạn bắt buộc phải sử dụng thành thạo những công nghệ nếu muốn tồn tại với nghề Content Marketing lâu dài.

Có tư duy thẩm mỹ về hình ảnh và video

Với nghề Content Marketing, bạn sẽ biết một nội dung không chỉ cần thu hút về phần bài viết (text) mà còn phải là hình ảnh miêu tả, video và trình bày sao cho ấn tượng, thu hút. Do đó, những người làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung cần biết cách làm thế nào để thông tin bài viết xuất hiện rõ ràng, dễ đọc, đẹp mắt và mang đậm dấu ấn của sản phẩm/thương hiệu.

Ngoài ra, người làm nghề Content Marketing cũng cần biết cách biến tấu sao cho nội dung bài viết đa dạng, không khiến cho người đọc cảm thấy nhàm chán. Bạn cũng cần lựa chọn, sắp xếp hình ảnh có liên quan đến nội dung của bài viết để độc giả có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất.

6. Mức thu nhập nghề Content Marketing

Làm nghề Content Marketing không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung mà họ còn đảm nhận nhiều công việc khác nhau. Ví dụ như quản lý các trang, xây dựng và tổ chức kế hoạch,… Vì thế, mức lương sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm trong nghề. Tuy nhiên nhân viên Content Marketing cũng có thể nhận thêm các dự án bên ngoài để gia tăng thêm thu nhập. Dưới đây là mức lương trung bình hiện nay của các những người làm nghề Content Marketing:

Kinh nghiệm Mức lương trung bình Junior Content Marketing 6.000.000 – 10.000.000 triệu Mid - level Content Marketing 10.000.000 – 15.000.000 triệu Senior Content Marketing 15.000.000 – 25.000.000 triệu Lead Content Marketing 25.000.000 – 35.000.000 triệu Content Marketing Manager 35.000.000 – 50.000.000 triệu

Nhìn chung thì mức lương của nghề Content Marketing được đánh giá khá tốt trên thị trường hiện nay. Vì vậy đây là nghề có độ cạnh tranh cao, các bạn cần trau dồi kỹ năng liên tục cả về văn phong, khả năng sáng tạo để nổi bật trên thị trường.

7. Cách tăng thu nhập nghề Content Marketing

Khi làm nghề Content Marketing, rất nhiều người quan tâm đến mức thu nhập của ngành này. Bởi theo nhiều chia sẻ thì đây là ngành có mức thu nhập không giới hạn, bạn càng giỏi, càng có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì càng kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, để tăng thu nhập nghề Content Marketing sẽ có rất nhiều hướng đi gồm tăng mức lương, nhận thêm job ngoài, xây dựng Blog để kiếm tiền từ Affiliate hay quảng cáo; có người thì viết sách, truyện; lại có người lại chuyển nghề sang kinh doanh, rồi dùng chính khả năng content ấy để PR bán sản phẩm của chính mình. Dưới đây là những việc bạn cần làm để giúp tăng mức thu nhập nghề Content Marketing của mình:

Nâng cao kỹ năng viết: Việc phát triển khả năng viết sẽ giúp bạn tạo ra nội dung chất lượng và thu hút độc giả. Hãy liên tục rèn luyện và cải thiện kỹ năng viết của bạn thông qua việc đọc sách, tham gia các khóa học viết, và thực hành viết hàng ngày.

Xây dựng danh mục nội dung ấn tượng: Tạo ra một danh mục nội dung đa dạng và chất lượng sẽ giúp bạn thu hút khách hàng và cơ hội làm việc mới. Hãy tạo ra nội dung mẫu và đề xuất ý tưởng nội dung để thể hiện khả năng sáng tạo và chuyên môn của bạn.

Chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể: Tập trung vào một lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp cụ thể sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia và tạo ra giá trị cao cho khách hàng. Hãy tìm hiểu và nắm vững kiến thức về lĩnh vực bạn quan tâm để có thể cung cấp nội dung chất lượng và đáp ứng nhu cầu của đối tác hoặc khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ và mạng lưới: Tham gia các sự kiện, hội thảo, và cộng đồng trực tuyến liên quan đến content marketing để mở rộng mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các chuyên gia và đối tác tiềm năng.

Xây dựng thương hiệu cá nhân: khi tìm kiếm công việc chắc chắn bạn sẽ gặp một số khó khăn nhất định. Vì vậy hãy xây dựng thương hiệu cá nhân để giúp khách hàng tự tìm đến mình dễ dàng hơn. Bạn có thể chia sẻ những kiến thức trong các group, xây dựng blog cá nhân trên mạng xã hội hay website.

Liên tục học hỏi và cập nhật kiến thức: Ngành content marketing luôn thay đổi và phát triển, vì vậy hãy luôn cập nhật kiến thức và kỹ năng mới để có thể cung cấp giải pháp hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Mẹo: Tạo CV Content Marketing hấp dẫn và chuẩn bị thật kỹ bộ câu hỏi phỏng vấn Content Marketing kèm câu trả lời để tự tin khi phỏng vấn với nhà tuyển dụng, từ đó có nền tảng để deal lương cao hơn.

Cách tăng thu nhập cho dân Content Marketing

8. Xu hướng Content Marketing trong tương lai

Khi đến với nghề Content Marketing, bạn cũng cần liên tục cập nhật xu hướng của ngành trong tương lai. Vì vậy các Content Marketers cần sẵn sàng tiếp nhận các chiến lược mới và tiếp cận công việc của họ từ góc độ mới. Dưới đây là những nội dung xu hướng của nghề Content Marketing.

STT Dạng Content xu hướng Mô tả 1 Video ngắn (short video) Trong thời đại sống động và phát triển của công nghệ, video ngắn được xem là một trong những công cụ hiệu quả nhất để thu hút sự tương tác của khách hàng với thương hiệu, và kích thích họ lan tỏa thông điệp về sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu đó. Hiện nay, video ngắn dưới 60 giây đã có mặt ở khắp mọi nơi, trên nhiều nền tảng như TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Google, LinkedIn và Pinterest cũng đang mở rộng dịch vụ chia sẻ video ngắn. 2 Xu hướng Content Review Trong thời đại số 4.0, người tiêu dùng ngày càng trở nên khó tính và cần đánh giá kỹ trước khi quyết định mua sản phẩm hay dịch vụ. Với xu hướng này, content review – một dạng content chia sẻ đánh giá sản phẩm, dịch vụ trên các kênh truyền thông xã hội đã trở thành hot trend trong năm vừa qua. Nhiều KOL (Key Opinion Leader) đã thành công nhờ vào sự chia sẻ, đánh giá sản phẩm trên các kênh truyền thông xã hội. 3 Content khai thác chủ đề “ngách” Nội dung ngách là những chủ đề nhỏ hẹp, tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, nhưng lại có thể giúp thương hiệu nổi bật trên internet hàng ngày. Để tạo ra nội dung ngách độc đáo và chất lượng, các nhà tiếp thị cần phải tìm hiểu và thử nghiệm các chủ đề khác nhau, từ trích dẫn đến phương tiện truyền thông và thông tin chi tiết. 4 Podcast Podcast là một nền tảng phát triển mạnh mẽ trong năm 2022 và vẫn được coi là công cụ quảng cáo hiệu quả cho doanh nghiệp trong năm 2023. Theo một nghiên cứu, 75% game thủ thích audio ads hơn video. Điều này cho thấy đối tượng khách hàng tiềm năng đang dần chuyển sang nghe podcast để tiếp cận với thông tin quảng cáo. 5 Xu hướng Content Infographic Infographic (đồ họa thông tin) là một cách hiệu quả để truyền tải thông tin với sự kết hợp giữa hình ảnh và nội dung. Theo một nghiên cứu mới đây, có đến 45% nhà tiếp thị sử dụng Content Marketing đã sử dụng Infographic để truyền đạt thông tin nhanh chóng và hiệu quả.Lý do tại sao Infographic trở thành xu hướng được yêu thích như vậy là do sự hiệu quả của bố cục đẹp mắt và thông tin có ích mà nó cung cấp cho người xem. 6 Xu hướng Content Blog Content dạng Blog được xem là dạng content cơ bản và được nhiều thương hiệu ưu tiên sử dụng để cung cấp thông tin và giải pháp cho khách hàng. Bài viết trên blog thường trình bày những góc nhìn từ phía thương hiệu, những campaign, xu hướng ngành và cả những sự kiện – chương trình khuyến mại trong năm. 7 Xu hướng Interactive Content (Nội dung tương tác) Đây là một hình thức tương tác giữa thương hiệu và người dùng, đòi hỏi sự tham gia tích cực của người dùng và khuyến khích họ thực hiện các hành động tương tác như nhấp chuột, thích, chia sẻ, khảo sát, quiz, infographic, video tương tác, hội thảo trực tuyến. Theo nghiên cứu của Barclays, 82% khách hàng tin rằng những trải nghiệm tương tác với thương hiệu cũng quan trọng ngang với giá cả sản phẩm.

Với 7 xu hướng của nghề Content Marketing trong tương lai trên, bạn có thể lựa chọn ngách phù hợp và có hướng đi cho công việc của bản thân.

9. Việc làm nghề Content Marketing

Với những người làm nghề content marketing có thể xin vào làm trong bộ phận marketing của doanh nghiệp, góp phần xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing hiệu quả cho sản phẩm/dịch vụ của công ty. Bạn cũng có thể ứng tuyển vào các marketing agency, chuyên cung cấp dịch vụ marketing cho một đối tác khác.

Nếu không thích công việc gò bó, bạn có thể chọn làm cộng tác viên cho các website, blog,... Khi đó, công việc của bạn sẽ chỉ gói gọn trong việc sáng tạo nội dung hoặc rất ít khi phải làm những công việc khác như tính toán ROI, phân tích thông tin khách hàng,... Dưới đây là thông tin tuyển dụng nghề Content Marketing của một số công ty bạn có thể tham khảo.

Tên công ty Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING Tầng 2, Tòa nhà N03T5, Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam. CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T 21/71 P. Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100000 Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C Số 2 Lê Đức Thọ - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội Công Ty TNHH TNBOOKS BT1, 15 P. Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Từ Liêm, Hanoi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP 838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Công ty TNHH Mageplaza TTTM Hồ Gươm Plaza, 102 Đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 100000 CÔNG TY TNHH HVNET 19D1 Đại Kim, P, Hoàng Mai, Hà Nội 10000 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SCONNECT VIỆT NAM Số nhà 177/22, ngách 175 Ngõ Thịnh Quang, đường Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Số nhà 39, ngõ An Trạch I, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Công ty TNHH Buddy Viet Nam Official 42 Ng. 41 Phố Đông Tác, Đông Tác, Đống Đa, Hà Nội 100000