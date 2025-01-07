Copywriting là gì? Lương Copywriter bao nhiêu?

1. Copywriting là gì?

Trước khi tìm hiểu rõ hơn về vị trí Copywriting, bạn nên nắm vững khái niệm Copywriting là gì? Copywriting được hiểu là viết quảng cáo, là nghệ thuật của sự thuyết phục và thu hút khách hàng bằng việc sử dụng ngôn từ để khách hàng đưa ra quyết định mua sản phẩm/dịch vụ thông qua sự truyền tải thông điệp và lời kêu gọi hành động.

Phần chữ viết trong các mẫu quảng cáo in, quảng cáo kỹ thuật số,... được gọi là “copy”, do đó mới có cái tên “copywriting”, tức là viết copy, hay viết quảng cáo.

Mục đích cuối cùng của một chiến dịch marketing tại các doanh nghiệp là gia tăng lợi nhuận và doanh số bán hàng. Tuy nhiên, thì để làm được điều này thì sẽ cần phải có nhiều mẫu copy như:

Các bài viết blog có giá trị để thu hút khách hàng kết nối với thương hiệu.

Các bài viết trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram,...

Các mẫu quảng cáo để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Các emails để giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng.

Các website cho các danh mục vận hành,...

Tóm lại, nội dung của các mẫu Copywriting sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng và tương tác của người dùng. Do đó mà nó có vai trò rất quan trọng trong các chiến dịch marketing, truyền thông.

2. Các loại Copywriting hiện nay

Làm Copywriting là gì? Có những loại nào thường được sử dụng phổ biến hiện nay. Hiện tại, có rất nhiều loại Copywriting, tuy nhiên, những loại sau đây được sử dụng phổ biến hơn cả:

Theo mục đích sử dụng:

Sales Letter Copywriting : Là các nội dung chào hàng, bán sản phẩm. Ưu điểm là có thể sử dụng ngôn từ phong phú, phù hợp cho các mục đích như: Sale Letter, Sale Page, thông cáo báo chí,...

: Là các nội dung chào hàng, bán sản phẩm. Ưu điểm là có thể sử dụng ngôn từ phong phú, phù hợp cho các mục đích như: Sale Letter, Sale Page, thông cáo báo chí,... Creative/ Advertising Copywriting : Thông thường là các slogan, đoạn văn ngắn gọn. Yêu cầu của loại Copywriting này là cần sự sáng tạo, và hiểu được tâm lý của người đọc. Phù hợp để viết cho các loại như: Slogan, Concept, Storyboard,...

: Thông thường là các slogan, đoạn văn ngắn gọn. Yêu cầu của loại Copywriting này là cần sự sáng tạo, và hiểu được tâm lý của người đọc. Phù hợp để viết cho các loại như: Slogan, Concept, Storyboard,... Digital Copywriting : Thường yêu cầu câu chữ hợp lý, có tính thuyết phục cao. Sử dụng trên các Social Post, bài viết điều hướng trên website,...

: Thường yêu cầu câu chữ hợp lý, có tính thuyết phục cao. Sử dụng trên các Social Post, bài viết điều hướng trên website,... SEO Copywriting : Là các bài viết thường tập trung sâu vào việc tối ưu thứ hạng từ khoá, thương hiệu cho hoạt động SEO tại doanh nghiệp.

: Là các bài viết thường tập trung sâu vào việc tối ưu thứ hạng từ khoá, thương hiệu cho hoạt động SEO tại doanh nghiệp. Brand Copywriting : Là những đại diện về mặt câu chữ, và nội dung của thương hiệu. Tập trung chính vào việc đưa ra các thông tin liên quan đến thương hiệu, phù hợp sản xuất nội dung như: bài PR, thông cáo báo chí, blog article,...

Các loại Copywriting phổ biến hiện nay

Technical Copywriting : Là những người viết, biên soạn nội dung có kiến thức sâu về một lĩnh vực nào đó. Nhóm này thường sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Vì vậy, các nội dung của họ sẽ có tiếng nói đối với cộng đồng, sử dụng tốt cho bài PR, review sản phẩm,...

: Là những người viết, biên soạn nội dung có kiến thức sâu về một lĩnh vực nào đó. Nhóm này thường sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Vì vậy, các nội dung của họ sẽ có tiếng nói đối với cộng đồng, sử dụng tốt cho bài PR, review sản phẩm,... Publisher : Đây là một trong những kênh được sử dụng để quảng bá nội dung, tin tức cũng như thương hiệu của doanh nghiệp. Các Publisher thường có số lượng người theo dõi, độc giả trung thành khá cao. Vì vậy mà đây sẽ là một trong những kênh nội dung có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận được đối tượng khách hàng tiềm năng nhanh hơn.

Theo nơi làm việc:

Agency Copywriting : Là các Copywriting làm việc tại các công ty Agency, quảng cáo, marketing. Nhiệm vụ của Copywriting trong Agency sẽ tập trung công việc chuyên môn hoá nhiều hơn.

: Là các Copywriting làm việc tại các công ty Agency, quảng cáo, marketing. Nhiệm vụ của Copywriting trong Agency sẽ tập trung công việc chuyên môn hoá nhiều hơn. Corporate Copywriting : Là các Copywriting làm việc trong doanh nghiệp. Đối với vị trí này, họ sẽ phải làm đa nhiệm nhiều việc hơn.

: Là các Copywriting làm việc trong doanh nghiệp. Đối với vị trí này, họ sẽ phải làm đa nhiệm nhiều việc hơn. Freelance Copywriting : Là các Copywriting làm việc tự do, chỉ nhận order bài viết, nội dung theo dự án. Bạn có thể lựa chọn khách hàng hay dự án mà mình muốn thực hiện khi làm freelancer.

Freelance Copywriting là vị trí được nhiều bạn trẻ lựa chọn hiện nay

3. Công việc của Công việc của Copywriting

Công việc của Copywriting là gì? Bên cạnh những thông tin liên quan đến khái niệm Copywriting là gì, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về công việc của vị trí này. Cụ thể sẽ bao gồm các công việc sau:

Nhiệm vụ của Copywriting là gì:

Viết, biên tập, quản lý nội dung trên các kênh phương tiện, thông tin marketing của doanh nghiệp.

Sản xuất, sáng tạo Tagline, Headline, Slogan theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung phù hợp với nhóm khách hàng tiềm năng.

Thực hiện việc tìm kiếm từ khoá, phân tích chủ đề phù hợp để sản xuất ra các bài viết SEO.

Phối hợp cùng các nhân sự khác phòng marketing để lên chiến lược, các ý tưởng nội dung phù hợp với kế hoạch marketing tổng thể của doanh nghiệp.

Hỗ trợ cho phòng marketing trong các hoạt động, công việc khác như PR nội bộ, sự kiện,...

Cung cấp, phát triển các nội dung tiếp thị và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.

Lập các báo cáo liên quan đến công việc Copywriting theo yêu cầu của doanh nghiệp đưa ra.

Các công việc cụ thể của Copywriting trong doanh nghiệp

KPI của Copywriting là gì?

Số lượng bài viết sản xuất trong tuần/tháng/quý,...

Số lượng người đăng ký nhận bài viết mỗi tuần/tháng/quý,...

Lượng tương tác của nội dung trên các bài viết SEO, social,...

Các chỉ số SEO, thứ hạng SEO,...

Số lượng chuyển đổi tự nhiên từ nội dung. ​

4. Lương Copywriting bao nhiêu?

Mức thu nhập của vị trí Copywriting trong mỗi doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như Lĩnh vực kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp, năng lực, kinh nghiệm của Copywriting. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tham khảo mức lương trung bình được khảo sát của vị trí này như sau:

Mức lương trung bình : 12.000.000 đồng/tháng;

: 12.000.000 đồng/tháng; Khoảng lương phổ biến : 10.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng;

: 10.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng; Mức lương thấp nhất : 5.000.000 đồng/tháng;

: 5.000.000 đồng/tháng; Mức lương cao nhất : 50.000.000 đồng/tháng.

Mức lương của Copywriting trong mỗi doanh nghiệp

5. Tìm việc copywriting ở đâu?

Vấn đề tìm việc làm Copywriting trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, người lao động có thể tìm kiếm việc làm ưng ý thông qua mạng internet. Hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ cần tạo một mẫu CV xin việc là có thể tìm cho mình việc làm phù hợp. Gửi CV trên các trang web tuyển dụng là cách mà bạn kết nối với nhà tuyển dụng nhanh chóng.

Khi gửi CV lên các trang web tuyển dụng thì ứng viên có thể được nhà tuyển dụng liên lạc bất cứ lúc nào. Vì vậy, người lao động hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một cuộc phỏng vấn, tìm hiểu trước về thông tin việc làm, vị trí mà bạn xin ứng tuyển, bài giới thiệu về bản thân và những câu hỏi mà bạn muốn đặt ra cho nhà tuyển dụng.

Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vị trí Copywriting là gì, công việc và mức lương như thế nào? Chắc chắn đây sẽ là mảnh đất màu mỡ, ẩn chứa nhiều cơ hội tiềm năng giúp bạn tận dụng và khai thác để kiếm được mức thu nhập hấp dẫn.