CR là gì và có tầm quan trọng như thế nào trong marketing?

​ 1. Tìm hiểu về CR là gì?

Trong thế giới Digital Marketing, CR là một thuật ngữ quen thuộc, nói về tỷ lệ chuyển đổi. CR được dùng để đánh giá hiệu quả của một dịch vụ quảng cáo trực tuyến hoặc đánh giá hiệu quả của phương pháp marketing nào đó. Đây được đánh giá là một trong những chỉ số quan trọng, rất có ích cho các SEOer.

Tỷ lệ chuyển đổi CR được đo lường thông qua % khách hàng truy cập vào website và lượng khách hàng ấn mua hàng, tải tài liệu, đăng ký,…

Là khái niệm khá phổ biến với giới Marketing nhưng ít ai thực sự hiểu CR là gì

CR có tầm ảnh hưởng như vậy cho nên nhân viên CR còn là một vị trí rất nổi bật của bộ phận hành chính nhân sự. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị trí này ở phần tiếp theo.

2. Nhân viên CR là gì?

Nhân viên CR là những người đảm nhận công việc thúc đẩy năng lực làm việc của các nhân viên tiềm năng. Buộc họ phải cống hiến hết mình cho sự phát triển của doanh nghiệp. Giống như một người quản lý, họ vừa phải tạo ra một môi trường làm việc thật chuyên nghiệp, vừa phải phát huy năng lực của bản thân.

Ở một số doanh nghiệp lớn, nhân viên CR còn chuyên chịu trách nhiệm về các vấn đề về lương thưởng, an toàn lao động, chế độ đãi ngộ, hay những lợi ích khác. Điều này nhằm mục đích đem đến một môi trường làm việc thoải mái và chất lượng, giúp các nhân viên khác phát huy được hết tài năng của mình. ​

Nhân viên CR là vị trí khá quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp

3. Tầm ảnh hưởng của CR đối với doanh nghiệp

Rất nhiều doanh nghiệp bị “điêu đứng” khi không cải thiện hay xác định được tỷ lệ chuyển đổi CR là gì. Một phần lý do chính là vì Conversion Rate có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với doanh nghiệp, cụ thể như:

3.1. Đánh giá mức độ thành công cho một chiến dịch

Khi bắt tay vào thực hiện chiến dịch marketing nào đó, điều đầu tiên chúng ta cần làm là chú ý tới sự thành công hay thất bại của nó. Khi đó, chúng ta cần phải có một công cụ để đo lường tỷ lệ thành công/thất bại.

Công cụ đó chính là Conversion rate. Nếu tỷ lệ chuyển đổi CR không đạt được như kế hoạch thì chiến dịch đó được đánh giá là thất bại. Trái lại, nếu tỷ lệ chuyển đổi đạt yêu cầu thì chiến dịch đó thành công.

3.2. Xác định giai đoạn tắc nghẽn khi bán hàng

CR giúp phát hiện điểm tắc nghẽn khi thực hiện chiến dịch marketing. Đây là một công việc rất quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể “gỡ rối” một cách kịp thời. Từ đó sẽ có được những phương án tối ưu lại các khâu trong giai đoạn đó. Vì vậy mà CR có tầm ảnh hưởng rất lớn.

CR có thể giúp doanh nghiệp xác định được giai đoạn tắc nghẽn và đưa ra phương án xử lý

3.3. Tối ưu hóa chi phí trên từng khách hàng

Cùng 1 lượng khách hàng và cùng 1 ngân sách, nếu bạn tối ưu hóa được tỷ lệ chuyển đổi thì CR sẽ có nhiều chuyển đổi hơn, có nhiều đơn hàng và tăng lợi nhuận cao hơn. Với tỷ lệ chuyển đổi cao hơn thì sẽ giúp chi phí của từng chuyển đổi thấp xuống. Nhưng suy cho cùng thì việc tăng tỷ lệ chuyển đổi vẫn là bài toán khó, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

4. Cách cải thiện CR trong Marketing Online hiệu quả

Muốn SEO hiệu quả, trước hết cần phải điều chỉnh và tăng tỷ lệ chuyển đổi CR, đây là một điều vô cùng cần thiết. Vậy thì điều chỉnh như thế nào cho đúng? Trước hết, hãy làm theo 3 cách sau:

4.1. Xây dựng nội dung cuốn hút, ấn tượng

Muốn cải thiện được tỷ lệ chuyển đổi đầu tiên cần chú trọng tới content. Vì một nội dung hay, thu hút hoặc đáp ứng đúng nhu cầu của họ thì luôn khiến cho họ phải chú ý và kích thích hành động. Vậy cách để cải thiện content trong CR là gì?

Về hình thức của bài viết, nội dung phải trình bày bố cục rõ ràng và rành mạch. Khuyến khích sử dụng hình ảnh minh họa hợp lý, màu sắc rõ nét và đẹp mắt. Điều này giúp cho việc truyền tải thông điệp của bạn được hiệu quả hơn.

Đây chính là những yếu tố rất quan trọng làm cho bài viết được thu hút người đọc hơn. Từ đó, khách hàng mới sẽ cảm thấy tin tưởng, sau đó quyết định mua hàng. Đồng nghĩa với việc làm cho tỷ lệ chuyển đổi CR cũng tăng lên.

Nếu băn khoăn cách cải thiện CR là gì thì hãy bắt đầu từ việc xây dựng nội dung

4.2. Thêm ý kiến nhận xét

Theo nhiều chuyên gia, việc thêm nội dung đánh giá của người dùng sẽ giúp trang web trở nên hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng. Đặc biệt, đối với những khách hàng mới, họ là những người chưa bao giờ trải nghiệm dịch vụ/sản phẩm của bạn, vì vậy họ rất quan tâm đến những đánh giá của các khách hàng cũ.

Do đó, cách tốt nhất giúp cho họ biết được sản phẩm/dịch vụ của bạn tốt hay không là dựa vào những phản hồi của khách hàng cũ. Chính vì vậy, việc thêm những ý kiến nhận xét của người dùng là một cách làm tăng thêm độ tin tưởng đối với khách hàng của bạn.

Nếu như họ thấy được những đánh giá tốt thì sẽ cảm thấy tin tưởng về chất lượng dịch vụ/sản phẩm của bạn và dẫn tới quyết định mua hàng. Đây cũng là một cách giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi CR rất hiệu quả.

4.3. Thủ tục mua hàng đơn giản

Khi đã làm rất tốt các công đoạn trên, khách hàng đã cảm thấy tin tưởng và chọn mua sản phẩm nhưng quá trình thực hiện đặt hàng online lại phức tạp và phải trải qua quá nhiều bước rắc rối. Chính điều này làm cho khách hàng cảm thấy khó chịu và giảm hứng thú mua hàng, có thể họ sẽ từ bỏ.

Vì vậy, cách tốt nhất để làm tăng tỉ lệ CR là gì? Đó là bạn nên đơn giản hóa thủ tục mua hàng. Tối đa là 2 trang điền thông tin để đăng ký, sau đó các thao tác đặt hàng hay đăng ký phải được đơn giản hóa.

Hãy nhớ rằng, việc thao tác càng nhanh, thủ tục mua hàng càng đơn giản và thông minh thì càng khiến khách hàng thoải mái. Nó càng giúp cải thiện được tỷ lệ chuyển đổi CR cao hơn.

Đơn giản hóa việc mua hàng cũng là cách để cải thiện CR trong Marketing

5. Lý do doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân viên CR là gì?

Như đã giải thích ở trên, nhân viên CR chính là những người chiêu mộ, giữ chân các nhân viên tài năng xuất sắc. Họ mở ra nhiều cơ hội phát triển, đem đến một môi trường thoải mái giúp để các nhân viên trong công ty có thể thoải mái sáng tạo, phát triển bản thân và cống hiến nhiều hơn.

Vì vậy, vị trí nhân viên CR rất quan trọng, các doanh nghiệp luôn cần đánh giá cao họ để có thể thúc đẩy năng lực làm việc cho các nhân viên tiềm năng. Từ đó, họ có thể cống hiến cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.

Tuỳ vào quy mô của từng công ty, một nhân viên CR có thể làm một hoặc nhiều công việc khác nhau. Vì thế, cơ hội làm việc cho vị trí này là rất lớn và mức lương cũng rất hấp dẫn.

Các doanh nghiệp hiện nay đều chú trọng việc tuyển dụng nhân viên CR

Như vậy, thông qua bài viết trên, chúng ta có thể hiểu hơn về CR là gì và có tầm ảnh hưởng như thế nào. Tựu chung lại, đây là một nguồn nhân lực tiềm năng vì vị trí này góp phần không nhỏ đến việc thúc đẩy hoạt động và làm tăng năng suất làm việc của người lao động. Ngoài ra, CR cũng rất quan trọng khi doanh nghiệp thực hiện các chiến dịch marketing của mình.