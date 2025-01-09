CV kế toán tổng hợp cần cho nhà tuyển dụng thấy được giá trị thật sự của bạn về lĩnh vực này. Làm sao để trình bày kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của mình, cùng với các thành tích và dự án đã thực hiện thành công một cách thật nổi bật? Cùng Job3s tham khảo các mẫu và những thông tin quan trọng của một CV xin việc kế toán tổng hợp ngay nào!

1. Tại sao cần viết CV kế toán tổng hợp chuẩn?

Với mỗi ứng viên khi xác định ứng tuyển bất kỳ một vị trí nào đó thì việc đầu tiên chính là gửi mẫu CV xin việc của bản thân mình tới công ty, doanh nghiệp. Vì vậy, CV kế toán tổng hợp được coi là bộ mặt đầu tiên của ứng viên trước nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng nắm thông tin cơ bản của bạn:

Một bản CV đẹp, chuyên nghiệp về hình thức cũng như đầy đủ về nội dung là yêu cầu cơ bản bắt buộc với mỗi ứng viên. Bởi thông qua bản CV đó, nhà tuyển dụng sẽ nắm được những thông tin cơ bản ban đầu về bạn để xác định được bạn liệu có khả năng sẽ phù hợp với vị trí mà họ tuyển dụng hay không

Thể hiện năng lực quản lý kế toán của bạn:

Đặc biệt với vị trí kế toán tổng hợp tại các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Đây là một vị trí không thể nào thiếu và có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, việc tuyển dụng cũng sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn so với những vị trí công việc khác. Nếu như ứng tuyển vào vị trí này mà một bản CV của bạn không thể hiện được những điều mà nhà tuyển dụng mong muốn được biết thì dù bạn có năng lực đến đâu cũng sẽ dễ dàng đánh mất cơ hội của mình.

Cho thấy trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Thêm vào đó, cũng được coi là một vị trí quản lý, vì vậy, yêu cầu căn bản của kế toán tổng hợp là phải thành thạo những kỹ năng cơ bản nhất. Nếu như một bản CV chuẩn chỉnh và chuyên nghiệp cũng không đạt yêu cầu thì việc quản lý và năng lực làm việc sẽ ra sao? Điều này sẽ đặt ra câu hỏi của nhà tuyển dụng với trình độ nghiệp vụ của bạn.

Một bản CV kế toán tổng hợp, nghe có vẻ khá đơn giản và không quan trọng, tuy nhiên nó sẽ là bước đầu và trở thành căn cứ đánh giá đầu tiên của nhà tuyển dụng với ứng viên. Do vậy, nếu không có một bản CV chuẩn chỉnh thì bạn sẽ rất khó nắm chắc được cơ hội việc làm trong tay.

CV kế toán tổng hợp sẽ thể hiện trình độ của bạn (Nguồn: Internet)

Chính vì các lý do này mà việc biết cách viết CV kế toán tổng hợp là điều rất cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, để có thể viết được CV chuẩn nhất, chuyên nghiệp nhất thì không phải ai cũng nắm chắc được. Hãy theo dõi tiếp bài viết dưới đây để nắm chắc được bí kíp viết CV xin việc kế toán tổng hợp chuẩn nhất nhé!

2. Mẫu CV kế toán tổng hợp mới nhất

Để có một chiếc CV đáp ứng những yêu cầu khắt khe, bạn hãy tham khảo các tạo cv online độc đáo và mới nhất tại Job3s.ai nhé!

Mẫu CV kế toán tổng hợp đơn giản

Mẫu CV kế toán tổng hợp ấn tượng với gam màu hồng tím

Mẫu CV nhân viên kế toán tổng hợp nổi bật (Nguồn: Internet)

3. Viết CV kế toán tổng hợp sao cho chuẩn?

Viết CV trở nên khá quen thuộc với ứng viên, nhưng viết CV chuẩn chưa hẳn ai cũng biết. Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách viết CV kế toán toán tổng hợp chuẩn nhất dành cho bạn.

3.1. Cần viết rõ mục tiêu nghề nghiệp của bản thân

Điều này khá quan trọng với mỗi ứng viên khi viết CV kế toán tổng hợp. Bởi đây sẽ là lúc bạn viết lên các mục tiêu mà mình sẽ cố gắng để đạt được khi đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp này. Mục tiêu nghề nghiệp trong CV sẽ cho nhà tuyển dụng thấy được thái độ của bạn với công việc cũng như sự mong muốn đóng góp và cống hiến của bạn cho công ty.

Bạn có thể viết các mục tiêu dài hạn, ngắn hạn, những điều bạn phấn đấu mà mong muốn thực hiện trong tương lai. Tốt nhất, hãy viết đúng - trúng - đủ, tránh lan man dài dòng, khiến nhà tuyển dụng cảm thấy mệt mỏi và không thực tế.

3.2. Cần nhấn mạnh về nghiệp vụ chuyên môn

Là một kế toán tổng hợp, tức là bạn đã có những kinh nghiệm nhất định trong công việc này. Vì vậy, khi viết trong CV kế toán tổng hợp bạn cần nhấn mạnh vào những nghiệp vụ chuyên môn mà mình có được qua quá trình làm việc của mình.

Hãy tìm hiểu kỹ và nhấn mạnh được những điều bạn có mà các ứng viên khác khó có được. Điều này là rất quan trọng bởi nó sẽ là một điểm cộng của bạn trong mắt các nhà tuyển dụng. Bởi trong lĩnh vực kế toán sẽ có các nhu cầu về kỹ năng khác nhau. Việc làm nổi bật được lợi thế của mình là hết sức cần thiết.

Bên cạnh đó, các kỹ năng về tin học văn phòng hay công nghệ thông tin cũng rất quan trọng. Đây cũng được coi là một nghiệp vụ quan trọng của kế toán tổng hợp. Bạn cần sử dụng thành thạo các phần mềm đó thì mới có thể tạo ra được các hiệu quả trong công việc.

Là một kế toán tổng hợp thì việc phân tích và giao tiếp cũng rất quan trọng. Do đó, khi viết trong CV cần nói rõ được những điểm mạnh của mình ở các nghiệp vụ này. Việc phân tích tốt và có năng lực thương mại sẽ là những yếu tố tuyệt vời với vị trí kế toán tổng hợp.

Nhấn mạnh nghiệp vụ chuyên môn trong CV kế toán tổng hợp (Nguồn: Internet)

3.3. Cần chú trọng vào những thành tựu đạt được

Các thành tựu mà bạn có được trong khoảng thời gian làm việc trước đó là hết sức quan trọng, bởi đây chính là những gì mà bạn đạt được. Thông qua những thành tựu mà bạn đã nêu ra thì nhà tuyển dụng sẽ biết được phần nào về năng lực chuyên môn mà bạn có được.

Tốt nhất, ở phần này hãy thể hiện những thành tựu đó một cách cụ thể, rõ ràng, tránh việc nêu chung chung. Các con số luôn là những yếu tố biết nói để có thể thấy được những gì mà bạn đã làm và đạt được. Việc nêu cụ thể cũng sẽ giúp nhà tuyển dụng biết được rõ ràng hơn về thành tựu bạn đạt được cũng như tăng sức thuyết phục hơn rất nhiều.

Làm nổi bật thành tựu đạt được trong CV xin việc kế toán tổng hợp (Nguồn: Internet)

3.4. Cần tập trung vào những kinh nghiệm của mình

Yếu tố kinh nghiệm luôn là một yêu cầu được đòi hỏi nhiều nhất ở ứng viên. Đặc biệt với vị trí kế toán tổng hợp, khi đây sẽ là vị trí quan trọng và thâu tóm toàn bộ hoạt động tài chính của công ty, doanh nghiệp. Vì vậy, việc yêu cầu kinh nghiệm cao với vị trí này là hoàn toàn dễ hiểu.

Khi viết kinh nghiệm của bản thân trước đó, hãy viết cẩn thận, rõ ràng về những vị trí công việc bạn đã làm. Cố gắng làm nổi bật những thông tin quan trọng về cái bạn đạt được cũng như sự liên quan của những kinh nghiệm cũ trong công việc kế toán tổng hợp mà bạn định ứng tuyển ngay sau đây. Kết hợp với affiliation trong CV kế toán tổng hợp sẽ đưa ra những thông tin cụ thể hơn minh chứng cho những kinh nghiệm và kỹ năng mà bạn có.

Tuy nhiên, nếu bạn chưa biết affiliation trong CV là gì hãy tìm hiểu để áp dụng đúng và đạt hiệu quả tốt nhất. Điều này sẽ giúp bạn cho nhà tuyển dụng thấy được bạn đã có năng lực trong nghề và nắm bắt được những xu hướng phát triển của công việc này.

3.5. Thể hiện được các kỹ năng của bản thân

Các kỹ năng trong CV là yếu tố mà hầu như nhà tuyển dụng nào cũng quan tâm. Vì thế, khi viết CV kế toán tổng hợp, bạn cần nêu được những kỹ năng chuyên môn của mình và các kỹ năng mềm mình có được để phục vụ tốt cho công việc sau này.

Các kỹ năng chuyên môn có thể được nhắc đến như kỹ năng phân tích, xử lý số liệu, kỹ năng hoạch định tài chính, kỹ năng dự báo và xử lý các rủi ro,... Đây đều là những kỹ năng cần thiết của một kế toán tổng hợp. Việc nêu rõ được kỹ năng này sẽ đảm bảo được chuyên môn công việc của bạn.

Ngoài ra, một số kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng xây dựng kế hoạch,... Các kỹ năng này sẽ phục vụ cho việc bạn thực hiện các công việc của mình trong tương lai, giúp cho hiệu quả công việc đạt được mức tối ưu nhất.

3.6. Viết đúng các thông tin cơ bản còn lại

Các thông tin cơ bản về cá nhân trong CV cần được viết đúng theo thực tế, bởi đó chính là thông tin liên lạc mà các nhà tuyển dụng dùng để liên hệ với bạn thông báo về việc trúng tuyển. Do vậy, cần viết chính xác các thông tin của bản thân mình trong CV.

Hãy rà soát lại thật kỹ các thông tin của mình, đảm bảo sự trung thực và chính xác để tránh gây ra những hiểu lầm hay sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Đảm bảo thông tin được điền chính xác trong cách viết CV kế toán tổng hợp (Nguồn: Internet)

Đây là cách viết CV kế toán tổng hợp chuẩn để bạn có thể gây ấn tượng được với nhà tuyển dụng. Việc viết CV thực sự không phải quá khó khăn, chỉ là bạn chưa hiểu rõ được cách viết cũng như các phần cần tập trung, chú trọng trong một bản CV để có được những hiệu quả tốt nhất.

3. Một vài lưu ý nhỏ khi viết CV kế toán tổng hợp

Không dài dòng, lan man:

Thông thường, một bản CV chỉ được thể hiện một mặt vì vậy, các thông tin đưa ra cần có sự đầy đủ nhưng tránh việc quá dài dòng lan man. Hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ chỉ lướt mắt qua CV của bạn chứ không dành quá nhiều thời gian để xem xét kỹ. Vì vậy, khi viết cần nêu đủ và nổi bật được những thông tin quan trọng. Một vài thông tin không cần thiết có thể được bỏ qua.

Với vị trí kế toán tổng hợp, CV cần nhấn mạnh vào những nghiệp vụ chuyên môn và năng lực nghề nghiệp, kinh nghiệm của bản thân. Bởi đây chính là những điều mà nhà tuyển dụng quan tâm nhất ở vị trí kế toán quan trọng này. Nếu không có được những phẩm chất và yêu cầu bắt buộc thì cho dù CV có đẹp như thế nào thì bạn cũng sẽ khó nắm bắt được công việc vị trí kế toán tổng hợp này.

Thông tin có tính xác thực:

Các thông tin được ghi trong CV cần đảm bảo được tính xác thực cao, tức là nó phải đúng sự thật và không được bịa đặt. Đặc biệt là kinh nghiệm cũng như các thông tin liên hệ của bản thân. Việc gian dối chưa bao giờ là yếu tố ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, đặc biệt là khi bạn gian dối ngay từ những bước đầu tiên.

Sắp xếp logic:

Một điều lưu ý quan trọng nữa chính là đảm bảo được việc CV của bạn có đầy đủ các mục và bố cục rõ ràng, không có sự lộn xộn, khó nắm bắt thông tin. Hình thức thể hiện CV cũng là một yếu tố khá quan trọng, nó quyết định việc nhà tuyển dụng có muốn xem CV của bạn hay không khi nó là một trang giấy và các thông tin được thể hiện một cách thiếu logic, không có quy củ nhất định.

Xem lại toàn bộ nội dung và hình thức của CV kế toán tổng hợp

Chỉ với thao tác đơn giản thì bạn đã có thể tìm kiếm hàng trăm mẫu CV xin việc trên mạng Internet, tuy nhiên không phải mẫu nào cũng phù hợp với công việc kế toán tổng hợp mà bạn đang muốn ứng tuyển.

Job3s đã và đang là sự lựa chọn của nhiều ứng viên không chỉ để tìm kiếm việc làm chất lượng mà tại đây với kho mẫu CV đa dạng theo ngành nghề như CV xin việc ngân hàng hay nhân sự, hành chính văn phòng,... và CV theo 5 thứ tiếng thông dụng: CV xin việc tiếng Nhật - Hàn - Trung - Anh - Việt.Không khó để lựa chọn được mẫu CV kế toán tổng hợp ưng ý, thiết kế chuyên nghiệp giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng nhanh chóng.

Trên đây là cách viết CV kế toán tổng hợp chuẩn nhất dành cho các ứng viên. Mong rằng, sau khi theo dõi bài viết của Job3s các bạn có thể tự tay viết được những bản CV kế toán tổng hợp chuẩn chỉnh cho riêng mình. Thông qua đó, có thể nắm bắt được cơ hội trở thành một kế toán tổng hợp theo đúng nguyện vọng và mong ước của bản thân.